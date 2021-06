Tras cerca de dos semanas de máxima incertidumbre sobre su futuro competitivo, el primer equipo femenino de la Unión Deportiva Almería, dirigido por el técnico Agustín Sánchez, ya ha despejado sus dudas este sábado. Las rojiblancas, que acabaron en el décimo puesto del Grupo IV, seguirán jugando la próxima campaña en la Primera Nacional Femenina al confirmarse su permanencia matemática tras el resultado que se dio en el campo de Urbieta.

Las almerienses necesitaban que el CD Arratia no perdiese ante Atlético Revellín, en el Grupo II, para así no tener que esperar otra semana más para conocer si lograban o no la salvación. Finalmente las locales ganaron por 2-0 a las de Logroño y dicho marcador daba a la UDA la tranquilidad absoluta de saber que el posible descenso por arrastre ya no les podía afectar. Sin duda, un merecido premio para las rojiblancas en una temporada muy complicada que afortunadamente ha tenido final feliz.