URA Playcar ya tiene su calendario de “ocho finales”: inicia el camino al ascenso en casa ante CAU Valencia

Satisfacción en el seno de Unión Rugby Almería Playcar por cómo ha quedado configurada la segunda fase del campeonato de División de Honor B en lo que al Grupo Élite se refiere. Es donde ha logrado estar, por méritos propios, el XV unionista tras su excelente primera parte de la temporada, y esa ‘alegría’ por el calendario tiene más que ver con el gasto que supone afrontar esta lucha por el ascenso que por la dificultad deportiva. Esta, muy alta, se asume directamente, al quedar a partir de ahora en liza entre si, exclusivamente, los nueve mejores equipos de la categoría. Por ello, ante las dificultades económicas, lo de menos es pensar si dentro o fuera, sino ahorrar distancias y abaratar desplazamientos.

Los equipos del norte vendrán a Almería, siendo un gran reclamo además para la afluencia de público al Juan Rojas. Así, visitarán el tempo cruzado, y por este orden, CAU Valencia, Independiente de Santander, Getxo y Belenos, de Avilés este último. Serán todos choques inéditos, por lo tanto, históricos, una clave en la que se basa la “buena suerte” que se ha tenido en el sorteo de calendario de la segunda fase. Y es que URA Playcar visitarán a sus dos rivales del Grupo C, ya conocidos por su afición tras tantas temporadas midiéndose a ellos. De este modo, irán a Madrid dos veces, a Pozuelo y a Las Rozas, desplazamientos que conocen bien, más cortos, y campos además a los que están más habituados.

Las otras dos salidas almerienses serán a Cataluña, hasta L’Hospitalet y Sant Cugat, ambas localidades vecinas, situadas en el anillo urbano de Barcelona y distantes de Almería 800 kilómetros. Serán expediciones complicadas, por ser la primera vez que se efectúan y por la dureza de los adversarios, en campos a los que no se les tiene ninguna referencia, pero no es menos cierto que, hecho el primero, será cuestión de repetirlo en el segundo. No en vano, las dos están separadas por tan solo 16 kilómetros y se puede fijar incluso la misma ‘base de operaciones’ en sendos viajes. Otro parámetro ‘clave’ a tener en cuenta es que se comienza en casa, lo que reduce los nervios del debut y en caso de victoria puede dar una gran dosis de confianza a los cruzados.

Será este domingo 13 de febrero a partir de las 12.00 horas ante un poderoso, si bien todos los rivales a partir de ahora lo son, como CAU Valencia. Desde ya se está organizando como la primera gran fiesta del rugby almeriense en la que se haga patente el gran potencial de masa social del club. Tras recibir al único equipo de la Comunidad Valenciana clasificado, el único equipo andaluz, URA Playcar, visitará al líder del Grupo B, a L’Hospitalet. Será el debut hospitalense, ya que el sorteo ha dejado al XV catalán con descanso en la primera jornada. A ello se le puede hacer una doble lectura buena o mala para los cruzados según se desarrolle el encuentro con CAU: irán rodados, pero puede que golpeados o arrastrando alguna baja. Sea como fuere, se planteará ir a por todas.

Está claro que todos parten desde cero, con las mismas opciones, pero a nadie se le escapa que a L’Hospitalet no se le cae la vitola de ser uno de los favoritos para el ascenso, si como tal cabe considerar a los tres que han dominado sus respectivos grupos. Los otros dos, Pozuelo y Belenos, van a tocar al final, ojalá que con todas las posibilidades abiertas. Siguiendo el orden cronológico, en la tercera jornada se descansará, fechada en el puente del Día de Andalucía, y se retomará la competición el día 5 de marzo, en el Juan Rojas de nuevo, ante Independiente. Después tocará otra vez parar, pero esta vez todos los equipos, y el 20 de marzo, repuestos del desgaste inicial, los unionistas visitarán, con las ganas de revancha por la derrota en la primera fase, a Ingenieros Industriales.

Ahí se habrá entrado en la fase definitiva, con cuatro partidos consecutivos sin descanso, que continuarán en Almería recibiendo a Getxo el 27 de marzo, para ir después a Sant Cugat el 3 de abril, y para regresar al Juan Rojas el día 10 y recibir a Belenos. Se parará la competición para todos durante el siguiente fin de semana y el cierre de la segunda fase, del Grupo Élite, será visitando al más claro favorito de los nueve clasificados, al viejo conocido Pozuelo Rugby Unión, el 24 de abril. A partir de ahí se iniciará un playoff de primero contra cuarto y de segundo contra tercero en semifinales a doble partido, antes en casa del peor clasificado. En fechas, se han fijado para los días 1 y 8 de mayo. La gran final irá igualmente a dos partidos, el primero en casa del peor clasificado en la fase, los días 15 y 29 de mayo. El campeón asciendo y su subcampeón promociona.

Miguel Palanca, presidente de Unión Rugby Almería Playcar, ha reconocido en nombre del club que se está “contento y satisfecho por tres motivos”, de modo textual. Estos son, “primero por evitar viajes largos y tener a equipos históricos con trayectoria en División de Honor viajen a Almería, que nuestros aficionados los tengan aquí; segundo, que después de 30 años de historia de rugby en esta provincia hemos conseguido ‘pasar’ de la mitad de España hacia el norte; y en tercer lugar porque nos convertimos así en el segundo representante andaluz en este deporte, solo por detrás de Ciencias, que milita en División de Honor y es el más importante”. Ha recordado que se va a tener una oportunidad única para la afición, “vamos a vivir el momento, por lo que pueda pasar después”, y para los jugadores, “algunos por edad o por situación laboral”. Ante la grandeza de lo que se avecina, ha hecho “un llamamiento a las instituciones y empresas para que apoyen en esta aventura, que promete ser muy bonita”.