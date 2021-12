URA Playcar jugará por el liderato contra Pozuelo

Este domingo el Valle de las Cañas otra vez será escenario de las máximas aspiraciones de Unión Rugby Almería Playcar. Meses atrás, allí acabó el sueño de avanzar hacia un ascenso que no se había puesto como objetivo al principio de la temporada, pero que fue creciendo de modo natural, partido a partido, try a try, defensa a defensa, hasta que un tropiezo de ultimísima hora hizo que se esfumara el factor cancha, el embrujo del Juan Rojas, y se tuviese que jugar el todo por el todo en el feudo de Pozuelo Rugby Unión. Ese equipo sí que estaba hecho para ascender, reforzado además con fichajes conforme avanzó el curso para llegar en un máximo nivel al momento cumbre, inalcanzable para URA.

Si ese equipo estaba hecho para ir a División de Honor, este equipo, el de este año, también. El rival más fuerte del Grupo C y uno de los más potentes incluso de toda la categoría va de menos a más, lidera la clasificación conservando su condición de invicto y presenta unos coeficientes mejores que todos los demás. Sí, todo eso es cierto, pero no lo es menos que Unión Rugby Almería Playcar a su vez está solo tres puntos por detrás, segundo en la tabla, una sola derrota y muchos problemas que se han solventado sobre la marcha para, a día de hoy, poder jugar por el liderato. Si los cruzados vencen pueden pasar dos cosas, en relación al marcador que se produzca: tomar la primera plaza o quedarse en la segunda, empatado a puntos con Pozuelo, en ambos casos, paso de gigante.

El duelo directo entre CR Málaga – La Magdalena e Ingenieros Industriales, el único este último que ha podido doblegar a los unionistas, ayuda a que se haga una desdramatización del propio encuentro en El Valle de las Cañas. Este fin de semana se ven las caras primero contra segundo y cuarto contra tercero, sin que se pueda descartar a otros invitados a sumarse a la lucha final por los tres puestos que premian con la promoción, si bien parece complicado, con fractura en la tabla. Así, pase lo que pase frente a Pozuelo Rugby Unión, un proyecto al que le pareció acertado el modelo de Unión Rugby Almería y lo aplicó, en gran medida las aspiraciones pasan por el siguiente fin de semana, cuando llegue el derbi andaluz con Málaga. Paquete de dos partidos, y el todo por el todo.