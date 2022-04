URA casi dice adiós a sus opciones de luchar por el ascenso (10-53)

El mejor URA de la historia se ha ido dejando todo por un camino que, cumpliendo los más pesimistas pronósticos, se está haciendo muy largo. Plantilla corta, presupuesto a ras con lo mínimo necesario para competir en la categoría, insuficiente para afrontar el reto de echar un pulso a los más poderosos, el rendimiento deportivo de una campaña ‘mágica’ y jamás vista en Almería no debe verse empañado en los coletazos finales. El Pasek Belenos ha sido ampliamente superior en la que todo hace indicar que será una despedida del Juan Rojas hasta la próxima temporada. Tan solo una doble machada, una propia y otra de CR Sant Cugat, metería a los cruzados en el playoff del ascenso: ganar con bonus en Pozuelo y que Industriales no puntúe en tierras catalanas.

Mientras haya opciones matemáticas, que las hay, los de Hernán Quirelli ‘Falu’ lo darán todo, y si no las hubiera, también, porque es lo que han demostrado en un año para el recuerdo. De hecho, si no se logra estar entre los cuatro primeros, ser quinto de DHB en la clasificación nacional que engloba a los tres grupos resulta algo impensable hace muy poco tiempo. Es la posición actual, por delante de Mazabi Independiente, que va a visitar precisamente a los asturianos en el cierre del Grupo Élite. Están clasificados a la lucha definitiva por el ascenso Belenos, que sale líder del Juan Rojas, Pozuelo, que es segundo a dos puntos, y Getxo, que no juega en la última jornada pero que le saca seis puntos a almerienses y cántabros. Industriales es cuarto con cuatro de colchón.