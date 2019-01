URA quiere dar la sorpresa en Sevilla

Los números cantan por si solos para definir al adversario con el que URA verá si se corta, o no, su magnífica racha de siete partidos consecutivos sumando y ahora tres victorias seguidas. El balance de triunfos y derrotas del Ciencias de Sevilla se hace rápido: ha ganado todo. Quince sobe quince, no solo se queda en eso, sino que en trece ha obtenido la máxima puntuación de cinco, solo dos por debajo de la perfección absoluta. Así, suma 73 puntos, ha superado ya el centenar de ensayos (101) y es el que menos ha encajado (17). En su visita al Juan Rojas se llevó más puntos en contra que nunca hasta ese momento (15), pero no fue suficiente para que los cruzados estuviesen cerca de logar el hito.

En la jornada siguiente Liceo Francés le hizo 17 para perder ajustadamente de un solo punto en el primero de los dos sin bonus ofensivo para los científicos, siendo el otro el 7-24 de la pasada jornada en su visita al CRC. Unión Rugby Almería se presenta en el calendario sevillano en medio de sus dos rivales de la zona alta, puesto que la semana siguiente visitará a Liceo Francés, el único que por ahora resiste el pulso con cinco puntos menos. Ese se presume como un partido espectacular y decisivo, pero ambos tienen que ‘cumplir’ este fin de semana. Se da la circunstancia de que Liceo ‘va con URA’ por motivos obvios, pero también URA hace lo propio con Liceo, que visita a Sanitas Alcobendas B.

Lo que sí está claro es que Ciencias no reservará para el vital desplazamiento a Madrid que le aguarda el primer fin de semana de febrero, y si fuera así, tiene un plantel lo suficientemente amplio y poderoso como para no notar demasiado una bajada de nivel. El derbi andaluz, por estadísticas, estaría decantado hacia el lado local, pero esto es rugby y los cruzados creen en si mismos y lo que les está llevando a un lugar por ahora inexplorado, más si cabe a esta altura de la temporada. En el recuerdo de todos estará que lo peor de aquel encuentro en el Campo Municipal de Rugby Juan Rojas fue la grave lesión de Pablo Pino, en el transcurso de la segunda mitad y retirado entre la ovación del público.

Nacho Pastor se toma la visita a La Cartuja como “una oportunidad más”. Nada se desaprovecha, es el pensamiento del valenciano, que habla una vez más de ajustar, mejorar y crecer: “Que nuestra puesta en escena se consolide, ya que a diferencia de los partidos anteriores, que fueron contra rivales directos, esta vez será contra el primero de la liga, un conjunto con trayectoria impecable si se miran sus resultados, que su forma de presionar, su manera de jugar, su nivel de juego y su intensidad están en otro escalón respecto a lo de pasadas semanas, así que es una buena ocasión de medir nuestra fuerza”. Lo que se desprende de esas palabras es un ‘por qué no’, y se viaja sin complejos.

Se va y se vuelve en el día, “una dinámica distinta que solo se ha producido en el desplazamiento a Jaén”, así que toca madrugar, meterse en el autobús y de seguido jugar para después regresar a Almería. Pastor ha reconocido que URA llega en un momento “peculiar”, puesto que hay muchas bajas: “Teniendo la plantilla corta como tenemos toca hacer rotaciones y sacar el máximo provecho a los jugadores que están disponibles, y en ese sentido puede haber cambios en la alineación, pero evidentemente saldrá un equipo con todas las garantías, ya que a pesar del reto que tenemos por delante estamos obligados a puntuar y a no desaprovechar ninguna posibilidad que haya de poder hacerlo”.

Los unionistas quieren consolidar su posición en la tabla clasificatoria y para ello van a intentar, por complicado que parezca, “que el juego y la propuesta se vean en el césped”. En esa línea, Nacho Pastor ha dejado muy clara la misión en la que el equipo se ve inmerso: “El hecho de la diferencia en la clasificación para nosotros es un aliente más; jugar al rugby es toda una experiencia y lo que nos gusta, y jugar con gente que tiene nivel, con gente que juega bien y con intensidad, es siempre una oportunidad de disfrutar al máximo del deporte que tanto nos gusta, así que el reto es divertirnos sobre todo y también poner en práctica todas esas cosas que entrenamos durante la semana”.

Por lo tanto, “enfrentarnos a un equipo de más nivel, que trabaja para lograr el ascenso, es motivo de alegría y un incentivo más, porque jugar con los mejores es una motivación extra”, ha añadido el técnico cruzado. Dicho todo ello, lo que no se puede olvidar es que hay todavía trecho por recorrer y mucho se puede avanzar de lograr algo positivo en La Cartuja: “Vamos a Sevilla a darlo todo y a intentar traernos el máximo de puntos posible sin renunciar a nada, puesto que nuestro trabajo está sin acabar, caminando hacia la permanencia matemática, pero sin lograrlo todavía, y no puede haber otro objetivo que dar un paso más hacia la meta y llegar a ella lo antes posible”.

URA tiene su marca histórica en ocho encuentros consecutivos sumando algún punto, situándose ahora mismo a uno de igualarla, pero con la determinación de lograrlo. El otro registro es el de cinco victorias seguidas, estando en tres en la actualidad, siendo mucho más complicado poder avanzar hacia él al tener que ‘atravesar’ por medio de La Cartuja para lograrlo. Mientras tanto, el resto de la jornada es proclive a no ‘perder terreno’ respecto a los perseguidores, o incluso a ganarlo si se da una auténtica campanada.