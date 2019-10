URA busca ante Marbella el primer triunfo en casa

Unión Rugby Almería Playcar ha recuperado efectivos y está prácticamente al completo para disputar su segundo derbi andaluz de la temporada, pero eso no es solo algo que beneficie a los cruzados. Todos los equipos han parado por la distribución del calendario, y también Andalucía Bulls Marbella Rugby Club ha tenido tiempo de rearmarse en el fin de semana sin partido. Eso sí, el conjunto de la Costa del Sol parecía menos necesitado de una pausa, sino más bien lo contrario, metido como estaba en una racha de tres victorias tras la primera de las jornadas de liga, saldada con derrota en Cáceres (26-18). Tras eso, todo ha sido ganar, 30-13 ante Arquitectura, 17-30 en el derbi provincial en el campo del CR Málaga y, el más complicado de todos, 27-23 frente a CAU Madrid con remontada incluida en los últimos diez minutos. Tercero en la tabla con catorce puntos, el cuadro marbellí ha sumado dos bonus ofensivos, mantiene a tiro el liderato y ha sabido sacar mucho rendimiento a sus 16 ensayos.

En deferencia a su adversario, que viaja en el mismo día, Unión Rugby Almería Playcar ha retrasado una hora el encuentro, con comienzo a la una de la tarde de este domingo, contando con el arbitraje del señor Joaquín Santoro y con la certeza de que habrá un magnífico ambiente en la grada del Juan Rojas. En las visitas de Marbella se produce un nutrido desplazamiento de aficionados, que a la hora del encuentro se mezclarán en hermanamiento, como siempre ha sido, con la hinchada unionista. En honor a esa gente de rugby que dará color al que ha sido designado como recinto internacional, una vez anunciado el España – Escocia femenino absoluto del próximo 19 de enero, ambos equipos van a dar su mejor versión. En ella espera tener URA Playcar lo suficiente para la victoria y empezar a hacer con ella una racha positiva, pero sobre todo aprobar la que es su ‘asignatura pendiente’: vencer en casa.

Al respecto, Nacho Pastor ha sido claro en cuanto a la dificultad de la cita que se avecina: “Son un equipo muy duro, con tres victorias ya, que evidentemente se ha reforzado mucho con el nuevo grupo que tienen entre manos y que va tercero en la tabla con dos bonus ofensivos, lo que deja claro el potencial que tiene en ataque”. En el análisis pormenorizado que el técnico unionista hace en la previa al choque destaca que “uno a uno, hay que reconocer que tiene gran plantel, buenos jugadores, y que a pesar de que hagan el desplazamiento en el mismo día, no nos va a resultar nada fácil”. Eso sí, por potencial propio puede que sea el mejor escenario cruzado de toda la temporada: “Recuperamos jugadores que venían lesionados, como Josedo en la primera línea, si bien se mantiene la baja del canterano Pablo Calatrava, con un esguince en el partido ante Liceo”. Puro ‘producto URA’, criado en categorías inferiores, está brillando.

Así las cosas, lo que no falta es la ilusión de conseguir el segundo triunfo de la temporada, segundo consecutivo y, sobre todo, primero en casa: “Tenemos muchas ganas de disfrutar de un buen partido y darle una alegría a la afición en casa, que por ahora no ha podido ser en el primer bloque de partidos”. Hizo Unión Rugby Almería Playcar “un buen trabajo ante Jaén, debut como local del año, pero no se hizo bueno con una victoria, y la imagen contra Industriales sí que dejó a las claras las carencias, sin que la hinchada pudiera tener la alegría de ver a su equipo disputar un partido serio pelear para poder ganar”. Espera Nacho Pastor que la dinámica cambie, sabiendo que “con este parón se coge oxígeno” y que la lucha está garantizada: “Los dos equipos recuperamos varios jugadores y evidentemente se planteará una buena batalla, insistiendo en que uno por puno ellos tienen un buen equipo y nosotros contamos con la baza de que somos más ‘equipo’, porque somos una estructura que se conoce más”.

Por tanto, algo a tener en cuenta en el dibujo del plan a seguir es eso, “que la mayoría de la plantilla continúa del año pasado”, a lo que se une que hay dos incorporaciones en los dos centros, “Méndez desde el principio y Pérez desde la última jornada, que se acaba de incorporar, que jugó contra Liceo y poco a poco vamos a ver si sacamos punta a su talento”. El preparador valenciano ha trabajado además en otro aspecto que puede ser determinante: “Será clave la verticalidad de los tres cuartos, lo considero fundamental para completar toda la solidez de la delantera”. Dicho todo esto, Pastor invita a acudir a la grada a ver un gran espectáculo: “Va a ser un partido complicado, muy bonito de ver para el espectador, con dos equipos que van a trabajar mucho y que van a ser duros en los contactos”. En ese sentido, es sello de identidad del nuevo URA Playcar “la dureza habitual por delantera”, solo faltando en la puesta en escena de este domingo la referida “verticalidad y alegría del juego de los tres cuartos”.