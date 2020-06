Unicaja Costa de Almería mantiene el ritmo fuera de pista

La COVID-19 irrumpió para paralizar a la sociedad, teniendo que dejar inconclusas y con prisa demasiadas cosas, y para modificar la vida tal y como la conocemos. En Unicaja Costa de Almería, por ejemplo, ya se tenía preparado un macro evento en Gádor, reuniendo a todos los estudiantes de la localidad para realizar el tercer y ya definitivo ‘Hoy entrenas con Unicaja’. No pudo ser, pero antes se habían hecho dos, ambos durante la pretemporada con los niños de Garrucha y de Fiñana, y ya iniciado el curso, nunca mejor dicho, y pese a la obligación de anular varias citas ya fechadas en el ajustado calendario, se ha podido llegar a la decena de colegios con el clásico ‘El deporte es vida’. Ese es un de los objetivos innegociables que el club ahorrador se fija año tras año, el desarrollo exitoso de sus actividades formativas, entendiendo por éxito el calar con sus mensajes en la población escolar. Dicho esto, no se puede decir que la inconclusa temporada 2019/2020 no haya sido aprovechada.

Y es que las metas deportivas, adornadas de manera extraordinaria en esta ocasión con la vuelta a la competición europea y, con ella, la promoción exterior de Almería y del voleibol español, no son exclusivas, ni tampoco las más importantes en el seno de la entidad blanquiverde. Su ideario determina que se busca el logro deportivo por el sencillo motivo de hacerlo valer en el beneficio de la sociedad, aplicando la frase de Ramón Sedeño que los trofeos por si solos, al fin y al cabo, solo crían polvo en la vitrina. Y sí, el coronavirus ha dejado dos colegios con día y hora fijados, y otros varios a la espera de que se fuese aclarando el duro calendario de partidos, lo que se lamenta desde Unicaja Costa de Almería, pero al menos ha habido tiempo para compartirlo junto a aproximadamente un millar de chicos y se ha satisfecho el interés de varios centros educativos que se han ‘estrenado’ esta temporada en las acciones del club. La cercanía, algo tan significativo para los verdes, ha tenido así una vía de realización, como también a través de las redes sociales con el escudo ahorrador.

Por cuarta campaña consecutiva se ha crecido de manera notable en todos y cada uno de los perfiles profesionales, siendo un equipo de élite, pero un equipo de todos. Así, el repaso anual de los datos y el testeo de la política de comunicación del club vuelven a avalar la apuesta por la interacción, compartiendo contenido de calidad y recibiendo cariño, ánimos, críticas y sugerencias, todo de gran valía. Con Facebook y sus más de 9.500 Me Gusta de página como el gran buque insignia de los medios internos de Unicaja Costa de Almería, Instagram ya ocupa un lugar hegemónico en la difusión de marca e información, en el ‘idioma propio’ de esta red social, dejando Twitter atrás, plataforma esta sobre todo útil por su inmediatez para la narración de partidos que no cuentan con emisión televisiva o de streaming en directo, aunque a ese ‘time line’ tampoco le falta el flujo diario de información emitida desde el club o la réplica de publicaciones interesantes realizadas por instituciones, patrocinadores, clubes y aficionados, que encuentran en el perfil ahorrador un altavoz.

En cuanto a YouTube, otra vez ‘devuelve’ con grandes resultados la apuesta por los directos ágiles y neutrales, en los que el favorito de las narraciones es el voleibol y nada más. Unicaja Costa de Almería ha hecho un análisis pormenorizado de todo lo que ha arrojado no solo esta temporada, sino que mantiene un seguimiento que dura cuatro campañas ya, momento del inicio del boom del canal, y que marca una evolución muy satisfactoria. En total, y con la suma del crecimiento en todos y cada uno de los perfiles sociales, ha aumentado en casi 1.500 el número de seguidores, arrojándose una cifra cercana a los 21.000, siempre ‘orgánico’, auténtico, de público real y participativo, que aporta con tantas y tantas interacciones a las publicaciones un extraordinario valor añadido a la involucración del club con la sociedad. De entre todos esos datos generales, hay detalles significativos que orientan sobre la línea a seguir para satisfacer a esa audiencia tal fiel, incluso gracias a la constatación de la procedencia de la misma, muy internacional en YouTube. El procesamiento de los datos es en si una guía para autocrítica, ambición y sí, satisfacción.

No es nuevo para Unicaja Costa de Almería la alegría de unir generaciones bajo el mismo verde ahorrador de toda la vida, mezcla de décadas y quintas visible en las referidas redes sociales, pero también en la grada del Moisés Ruiz. Si se había roto el techo de abonados, elevándose por encima del medio millar en la 18/19, en esta 19/20 se ha vuelto a tocar y subir, algo que viene a hacer bueno ese titular de que el club mantiene el ritmo fuera de la pista, como sucede con todos los datos que se han aportado anteriormente.

Pese a la pandemia, el estado de alarma y todo lo que ha supuesto el confinamiento, en el que se ha realizado una aportación permanente ya analizada con anterioridad, antes se había adelantado mucho en varias acciones, muchas habituales, como la foto con Huella Universal, esta vez en la Geoda Gigante de Pulpí, la participación en la campaña del Gobierno de España contra la violencia de género o la tradicional visita de Navidad a los niños hospitalizados. Se ha dado visibilidad a las enfermedades raras, se ha seguido acogiendo en el Moisés Ruiz a aficionados y equipos de cantera de otras provincias, se ha homenajeado a la gran Marisa Romero y se ha sido internacional, no solo en la CEV Challenge Cup, sino en pretemporada con el Chenôis suizo y en el torneo del Benfica portugués.