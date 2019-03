Unicaja cierra la competición regular con un trabajado triunfo

Unicaja Almería hizo sus deberes y ató la segunda plaza para el play off tras imponerse por 3-0 a un Textil Santanderina que le planteó mucha batalla. El conjunto ahorrador se llevó el primer set por un marcador de 25-20, tras una dura disputa frente a su rival, que pese a no jugarse nada importante en esta última jornada de la competición regular, no regaló absolutamente nada.

HORARIOS DEL 'PLAY OFF' Los ahorradores abrirán en el Moisés Ruiz el próximo viernes a las 20:30 las semifinales ante Ibiza, siendo el segundo duelo el sábado a las 18:00.

Los foráneos hicieron una gran labor en ataque, mientras que Unicaja hizo muchísimo daño con el saque, todo lo contrario que le pasó en la segunda manga. Bajó el ritmo un cuadro ahorrador que llegó a ir por detrás en el tanteador con el luminoso en 16-19 y 17-20, pero un tirón de orejas de Berenguel hizo reaccionar al equipo local, que mejoró en la lectura del bloqueo y remontó en la recta final para llevarse también el segundo set con un ajustado 25-23. El tercero fue prácticamente un calco, llegando al tiempo técnico con 10-12, pero finalmente Unicaja cerró el duelo con un 25-22 (3-0).