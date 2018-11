Unicaja, a elevar el nivel a domicilio

La contemplación de la tabla clasificatoria tras el arranque de la competición una vez pasada una ‘distancia’ de tres jornadas empieza a dar una lectura aproximada del potencial de cada club, con las situaciones llamativas de Río Duero Soria, que no ha sido capaz de ganar y solo tiene un punto, por abajo, y de UBE L’Illa Grau, en ‘puestos de Copa del Rey’, con seis puntos. Contra ese rival, al que el pasado no define para nada este año porque ha dado un paso al frente y parece haberse olvidado de las penurias del descenso, le corresponde probar su nivel a domicilio a un grandísimo Unicaja Almería cuando juega como local. No hay consideraciones al respecto de si baja su rendimiento fuera del Moisés Ruiz. Ahora toca medir.

Y es que solo ha disputado una jornada como visitante y en ella cuajó dos sets de los que no dan opción alguna al adversario, el primero y el cuarto de su choque en na Capellera frente a Manacor. Es cierto que el segundo, que perdió, y el tercero, que salvó, no se dio la imagen que Manolo Berenguel quiere, por lo que parece ser cuestión de no solo mostrar el alto nivel de juego, que se sacó en momentos concretos, sino de mantenerlo, lo que no se logró. También es cierto que el rival juega y contrae méritos propios, algo que no se duda lo más mínimo de este UBE L’Illa Grau, por lo que es una piedra de toque perfecta para comprobar cómo sigue evolucionando el juego ahorrador hacia la perfección que persigue su entrenador.

En las filas castellonenses ha destacado a Carlos Mora, su colocador, procedente de la liga holandesa, en la que militó la pasada campaña y a la que llegó tras otros tres años en Alemania, en el Lüneburg, equipo en el que más tiempo ha pasado y al que recaló tras pasar una temporada por Teruel y la anterior por Ibiza. Con 1,99 metros, atesora gran potencia física para proyectarla en saque y en bloqueo. No se ha olvidado del opuesto Pablo Kukartsev, que debutó en la jornada 2 frente al Textil Santanderina para aportar la friolera de 29 puntos en el 3-1 a favor de su equipo con un 55% de acierto atacante, tres saques directos y dos bloqueos. Es un argentino de 203 centímetros de altura que saltó de su país el año pasado.

En esa campaña anterior fue directamente a Rusia, al Yugra-Samotlor, y de ahí a Francia, al Cannes, entrando en España como una estrella que va a dar mucho de qué hablar. El Ibiza de Piero Molducci no lo ‘sufrió’ en la primera jornada liguera, en la que los parciales fueron muy favorables para los pitiusos por 25-16, 25-23 y 25-18, y desde su llegada UBE L’Illa Grau lleva dos plenos de dos victorias y seis puntos sobre seis posibles. Esa es la dinámica en la que este plantel de ‘jugones’ va a recibir a Unicaja Almería, lo que lo hace más peligroso si cabe. Al gran poder anotador de su opuesto y el muy notable de su colocador, el cuadro castellonense suma el buen hacer de un bloqueo muy bien equilibrado, como ya demuestra.

De hecho, el ‘otro’ opuesto es el argelino Toufik Mahdjoubi, que llegase a España vía Melilla el año pasado, con un gran poder físico. Su pareja titular de receptores es la formada por Óscar Prades, que repite en las filas de L’Illa Grau y que pasó por Cajasol Juvasa, y el venezolano Daniel Ramón Mata, ya clásico en la ciudad de la Plana. Los centrales iniciales en los partidos están siendo el brasileño Carlos Antonio Dos Santos, llegado de Vecindario ACE Gran Canaria y antes de Textil, y el congoleño Vincent Mabiala. Cierra el septeto habitual de Enric Bescós el gran referente de la casa como Alejandro Blasco. Ha tenido minutos el búlgrao Jivkov Kamenov, colocador que ascendió hace tres campañas con Ca’n Ventura.

También salta a pista puntualmente el tercer central, Agustín Giménez, todos ellos los protagonistas del 0-3 de la pasada jornada frente a CV Manacor, y antes, en su casa ante Textil, también tuvo minutos el líbero Emilian Costache, un rumano que completa toda una ‘Torre de Babel’ en una plantilla que se completa además con el receptor venezolano Hernán Tovar y el también receptor español Tomás Agost. En cuanto al cuerpo técnico, ya no ejercen los ‘hermanos Bescós’, puesto que el segundo de Enric ya no es Iñaki, sino Sergi Forrat, asistidos por el ‘data-boy’, que está de regreso tras pasar por Ibiza, Nicolás Cavalli. La pista de juego es la del pabellón Ciutat Esportiva de Castellón y la hora, taurina, las cinco de la tarde.

El choque será dirigido por la pareja José Luis Arrarte, y Antonio Martínez, y va a tener ‘contraprogramación’ con el partido a la misma hora entre Mediterráneo y VP Madrid en el Pablo Herrera, de Superliga 2. Con todo, se espera buen ambiente en las gradas dado el buen comienzo del equipo local y del peso específico que tiene el visitante, un Unicaja Almería que ha pasado buena semana tras dar una brillante imagen frente a Melilla el pasado sábado. Ha quedado terminantemente prohibido pensar en Urbia Vóley Palma, que será el próximo visitante del Moisés Ruiz, así como mirar la clasificación, que sitúa a Ushuaïa Ibiza Vóley primero con un punto de ventaja, siendo el otro equipo invicto que queda, junto al ahorrador.