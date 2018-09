Unicaja gana la Copa de Andalucía

Los ajustes de Manolo Berenguel, la participación de todos los jugadores y, como no, esa sensación de levantar una copa de campeón, son los ejes fundamentales para analizar un partido vistoso para la poblada grada y que ha proyectado una gran imagen del voleibol andaluz hacia el exterior. El derbi de Almería no ha tenido sorpresas en el guión preestablecido por la lógica de la diferencia de categoría, si bien ha cumplido igualmente las expectativas sobre la combatividad de un rival de buen vóley y de mucha intensidad. De hecho, el test para Unicaja Almería, que se ha erigido por décimo tercera vez Campeón de la Copa de Andalucía, ha sido de una gran valía pensando en una cada vez más próxima Supercopa de España.

Será el día 6 de octubre en Los Planos ante el CV Teruel, y a tierras aragonesas se irá con algo no tangible en la maleta, como es la confianza que da la subida a la parte más alta del podio. Este equipo está ‘hambriento’ de títulos, y el trofeo de este domingo es el aperitivo que abre más el apetito. Lo vivido en el Palacio de los Juegos Mediterráneos ha permitido ver muchos argumentos positivos y lo extenso de un plantel que no permite la bajada de nivel aunque los protagonistas sobre la pista sean diferentes. Con todo, no se ha apretado del todo el acelerador pero no es menos cierto que tampoco se han concedido demasiados errores, siendo todo más fácil cuando el saque ha respondido, y eso ha sucedido en varias ocasiones.

El máximo anotador de la Copa de Andalucía 2018 y también MVP del torneo ha sido Fran Iribarne, con diez puntos, seguido con Ronald Fayola y los rivales Carlos Felipe González y Juanma García, los tres con 9. Una de las grandes distancias entre los dos equipos se ha marcado en el saque, con 8 puntos directos de los verdes y solo uno de Mintonette, y además con un alto nivel repartido entre todos los hombres de Berenguel, si no con ‘ace’, sí con mala recepción adversaria de un 41% de positiva. Ello ha llevado a un dominio en la red muy claro, siendo 16 los puntos de bloqueo blanquiverdes, también muy repartidos, frente a 5 de los de Juanichi, atascados en varias de las rotaciones con Iribarne, Fayola o Parres.

El primer set comenzó con un 3-0 ‘local’ pleno de concentración, siendo el punto 2 precisamente el único ace de Mintonette en todo el partido, al que dio la vuelta Unicaja con un parcial de 0-4. Fue la primera serie larga al saque, de Fayola esa vez, seguida de otra imponente de Fran Iribarne para disparar a su equipo hasta el 5-11, incluido un punto directo. Al tiempo técnico se llegó doblando (6-12), renta que después se fue a siete puntos de una manera constante, con Fran Ruiz dando algunas gotitas de su espectacularidad en ataque, y que en la recta final se fue a los 9 puntos (11-20). Consiguió ‘maquillar’ algo el tanteo Michelín Mintonette pero el cierre llegó sin sobresaltos y en la misma distancia (16-25).

Los rallys del partido estaban siendo de un Unicaja que comenzó el segundo set sosteniendo la igualdad propuesta por su contrincante, que pasó de tener a García como su hombre determinante a contar con un muy entonado Álvaro Cadavid en la posición de opuesto. Tras el 11-12 llegó a producirse incluso un 13-12 en una fase de más error que zanjó Rubén Lorente entrando en saque para llevar a los suyos hasta el 14-19 que clarificaba la situación. Su hermano Dani, en el otro lado de la red, defendió de manera aguerrida, al igual que Pablo Cabrera, elevando el grado de intensidad ‘local’. Incluso se llegó al 17-19, pero Berenguel llamó a Jorge Almansa, que entró al saque y destrozó la recepción (18-25).

El tercer set fue para que saltaran también Álex Fernández y Manu Parres, los únicos que no habían participado todavía, y Almansa siguió por donde lo dejó, con un ace que secundó la facilidad para encadenar puntos de Javi Monfort, y con un Parres letal al saque (desde el 2-2 hasta el 2-7). Carlos Felipe, el más regular de los suyos, atacó muy bien para por fin alejar esa rotación pero Dani Macarro hizo de su propiedad la red para una marcha plácida solo rota con la vuelta a la situación de los rallys, ahora del lado de Mintonette dada su gran combatividad. Corazón y garra no fueron lo suficiente y Castellano siguió dañando desde el saque para romper la manga (10-18) y acabar por la vía rápida (17-25).

FICHA TÉCNICA

Michelin Mintonette (0): Juanma García (9), David Moya (4), Juanje del Águila (-), Carlos Felipe González (9), Juanfra Bueso (1) y Álex del Águila (3), más Curro Sáez (líbero). También jugaron Dani Lorente (líbero), Jorge Anane (-), Javier Barragán (1), Álvaro Cadavid (5), Juanma Acuyo (-) y Pablo Cabrera (-).

Unicaja Almería (3): Fran Iribarne (10), Rubén Lorente (3), Borja Ruiz (4), Daniel Macarro (8), Fran Ruiz (8) y Fayola (9), más Casimiro ‘Artés’ (líbero). También jugaron Álex Fernández (líbero), Chema Castellano (4), Jorge Almansa (7), Manu Parres (4) y Javier Monfort (6).

Parciales: 16-25 (27’), 18-25 (23’) y 17-25 (23’).

Árbitros: Susana Trigo (Almería) y Fernando Pérez (Almería).

Incidencias: Partido correspondiente a la final de la Copa de Andalucía disputado en el Palacio de los Juegos Mediterráneos ante aproximadamente más de medio millar de espectadores. Antes del inicio del partido se entregó la copa de campeón de Primera Nacional a Pizarra y un reconocimiento de la FAVB a Israel Rodríguez como uno de los andaluces que hicieron a España campeona de Europa en 2007. Además, se guardó un emotivo minuto de silencio en memoria del líbero Vinicius Noronha. El MVP del partido fue para Fran Iribarne.