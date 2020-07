Unicaja iniciará el curso ante el Arenal

Si entre una temporada convencional y otra se hace muy largo, el tiempo de espera entre la campaña inconclusa por el coronavirus y la primera de la ‘nueva normalidad’ se va a ir a prácticamente seis meses. Eso sí, ese medio año, pese a todo lo malo que se ha vivido, ha servido para una demostración de coraje por parte de los clubes a la hora de rearmarse, para el resurgir de un histórico que parece regresar con una gran fuerza y, sobre todo, para el consuelo de que se va a disfrutar de más voleibol. El mercado de fichajes conocido hasta el momento ha ilusionado a los aficionados de todo el país, se ha confirmado la llamada a la puerta de Guaguas con la suma de muchas estrellas y, finalmente, la ampliación de equipos en la máxima categoría da la oportunidad de vivir cuatro jornadas más en una muy llamativa fase regular.

Eso sí, todo ello se va a condensar sobremanera, cinco miércoles de por medio. Las 26 fechas fijadas en calendario concluirán el 13 de marzo, un día antes de cuando se tendría que haber jugado la jornada 21 de la 2019/2020. También se adelanta la Supercopa, siendo de nuevo Unicaja Almería y Teruel los encargados de levantar el telón del vóley nacional. Ese primer título, o último, según se mire, se disputará el último fin de semana de septiembre, días 26 o 27, todavía sin sede, al igual que no se sabe dónde se jugará la XLVI Copa del Rey. Lo que sí se confirma es que regresará a formato de cuartos completos, semifinales y final, o sea, pasando de seis a ocho equipos participantes, los siete primeros de la fase regular al término de la primera vuelta y el anfitrión. También se conoce la fecha, entre el viernes día 5 y el domingo día 7 de febrero. Del 20 de diciembre al 9 de enero, único descanso.

Respecto a la Superliga, el camino hacia unos play off que sostienen los cuartos de final, como los que no se han podido disputar en la 19/20, se iniciará para Unicaja Almería en el Moisés Ruiz el sábado 3 de octubre, recibiendo al conjunto que se ganó a pulso el apelativo de ‘revelación’. El Arenal Emevé Lugo medirá el poder del nuevo proyecto ahorrador una semana después de que los de Manolo Berenguel hayan buscado su octavo entorchado de la Supercopa de España, para el que habrá un mes de preparación, al iniciarse la pretemporada el 24 de agosto. Respecto a los lucenses, cabe destacar que dos de sus referentes el pasado curso, el opuesto Luis Martín y el central Matthew Knigge, cursan baja, pero está realizando buena política de fichajes. Precisamente el norteamericano se ha marchado a Guaguas, como han hecho cuatro efectivos de la plantilla ahorradora, cargando de más interés si cabe la segunda jornada. Sí, no ha hecho esperar el azar ese derbi histórico.

El fin de semana del 10 de octubre tendrá lugar una visita de ‘rancio abolengo’ para los verdes, que serán además los mejores invitados posibles para el primer partido oficial de Guaguas, después de tantos años, ante su afición. El marco incomparable del Centro Insular de Gran Canaria se reestrenará en Superliga con uno de sus más ilustres visitantes, Unicaja Almería, reedición de duelos espectaculares al más alto nivel durante las temporadas de más potencial en la competición nacional. Llegará acto seguido Melilla con otro proyecto renovado y de nuevo ambicioso, se irá por primera vez en la historia a Boiro, fecha por tanto muy significativa, y habrá otra salida consecutiva, con la coincidencia de que será a las pocas horas de volver desde Galicia, puesto que la jornada 5 es la del primer miércoles en juego y tocará visitar a Almoradí. Un consuelo: al desplazamiento más largo seguirá el más corto.

El intenso mes de octubre, con seis jornadas en su haber, se despedirá con la visita al Moisés Ruiz de otro clásico histórico, el Río Duero Soria, una vez más muy bien armado para pelear por todo esta temporada. En noviembre el ritmo será igualmente alto, ya que se vivirán cinco jornadas más bien duras, salida a Manacor, visita de un Ibiza que ya ha avisado de que dará ‘mucha guerra’ y no descenderá su ambición, seguido del peligro de que tras el ‘desgaste’ que siempre supone medirse al cuadro pitiuso, toca el segundo miércoles, también a domicilio, desplazamiento a Castellón frente al reforzado UBE L’Illa Grau. La octava jornada devolverá los bonitos duelos ante el Barça Vóley, otro más de que más está sorprendiendo con la confección de su plantilla, y se cerrará el mes rindiendo cuentas en el templo de Son Moix frente al Urbia Vóley Palma de Marcos Dreyer, que se perfila de nuevo como ‘candidato’.

En diciembre, y como una de las casualidades respecto a esta pasada campaña, a los palmesanos seguirá el clásico de la última década frente al CV Teruel, que en el inicio del puente visitará el Moisés Ruiz en la penúltima jornada de la primera vuelta de la fase regular, presumiblemente con horario unificado. Esa complicación notable del calendario podía empeorar, y sí, la ‘Ley de Murphy’ ha aparecido para pegar a esos dos grandes adversarios el tercer miércoles del curso, y que toque uno de los más ‘extremos’ viajes. La jornada 14, la que cerrará los participantes en la Copa del Rey, ha deparado que Unicaja Almería vaya hasta Cabezón de la Sal para medirse al Textil Santanderina de Marcelo de Stefano, con buenos fichajes, nueva casa de Felipe de Melo, colocador brasileño procedente de Lugo. Más casualidad, y de la mala, lo siguiente será, a las pocas horas, el inicio de la segunda vuelta de la fase regular… precisamente en tierras lucenses. El plan de viaje puede pasar por no regresar a Almería, para impedir la locura de 2.000 kilómetros para hacer otros 2.100 con tiempo en medio solo de deshacer y hacer la maleta. El club blanquiverde será, posiblemente, el que más distancias acumule y más horas invierta en ello.

Se haga como se haga, los más de 4.000 kilómetros caerán para Unicaja Almería antes de recibir, después de tantos años, a Guaguas. Al menos sí que esta vez al azar ha querido regalar al voleibol español un duelo final de 2020 realmente maravilloso. El peor año para todos y para todo tendrá el mejor broche posible con un clásico de todos los tiempos en el Moisés Ruiz, allá por el 19 de diciembre. Habrá parón de Navidad, retomándose la competición el 9 de enero con Unicaja en Melilla, se recibirá a Boiro y Almoradí de seguido, el cuadro alicantino otra vez en miércoles, ya en casa, se irá a Soria y el último rival antes de la Copa del Rey será Manacor. Si el cuadro ahorrador logra la clasificación para el Torneo del KO vivirá otro fin de semana muy intenso, jugando cuartos de final seguro, como todos, sin cabezas de serie en esta edición XLVI. Tras la competición copera, el Es Viver de Ibiza.

Febrero continuará con el quinto miércoles, en el Moisés también, de nuevo, como en la primera vuelta, frente a UBE L’Illa Grau, y el siguiente fin de semana tocará la visita al feudo culé. Tras el Barça Vóley se recibirá a Urbia Vóley Palma, el día 27, puente por el Día de Andalucía, y marzo se abrirá acudiendo a Los Planos el día 6, como en diciembre en Almería, con horario unificado, al igual que la despedida de la fase regular en casa, jornada vigésimo sexta y última, ante el Textil Santanderina. Cabe destacar que entre que se clasifican ocho para la disputa del título y que serán cuatro los que desciendan, va a ser seguro que todos los rivales tendrán cosas en juego en cada momento, quedando solo dos plazas libres de peligro o aspiraciones. Los cuartos de final y las semifinales se han previsto al mejor de tres partidos, con el primero en la casa del peor clasificado, y la final al mejor de cinco en orden inverso al referido. Después llegará un verano muy cargado, con el Campeonato de Europa, los Juegos Olímpicos y la Liga Europea. De ahí la compresión de fechas ‘regulares’.