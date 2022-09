Vesga trabaja con el grupo y Yuri y Balenziaga tocan balón

La plantilla del Athletic Club trabajó este viernes en Lezama con Mikel Vesga integrado con el grupo en la primera parte del entrenamiento y los también lesionados Yuri Berchiche y Mikel Balenziaga, ambos aún en blanco esta temporada, realizando algunos ejercicios con balón.

A la vista de su evolución, Vesga, uno de los fijos en las primeras jornadas y ausente por problemas musculares en el último encuentro ante el Rayo Vallecano, parece que podría estar disponible para la cita frente al Almería al igual que el guardameta suplente Julen Agirrezabala. El portero fue también baja de última hora ante el conjunto rayista por unas molestias musculares, pero ya se ejercita con aparente normalidad.

Por su parte, Yuri, ausente ya en cuatro partidos por unas molestias en el talón derecho, ha realizado algunas rutinas con balón en solitario, mientras que Balenziaga, con un esguince de tobillo, tomó parte en los rondos de calentamiento junto a sus compañeros antes de seguir su recuperación en solitario.

A quienes no se pudo ver sobre el césped fue a los tres internacionales -Unai Simón y Nico Williams con España e Iñaki Williams con Ghana, con la que podría debutar esta noche frente a Brasil- ni tampoco al lesionado Dani Vivian y a Asier Villalibre, de quien se desconoce si presenta algún problema físico. El delantero de Gernika no finalizó el entrenamiento del jueves y hoy no ha saltado al exterior al igual que Vivian, en proceso de recuperación de un esguince en el tobillo izquierdo.

La plantilla rojiblanca realizará este sábado el último entrenamiento de la semana antes de disfrutar el domingo de jornada de descanso y empezar a preparar desde el lunes el encuentro frente al Almería que abrirá el viernes en San Mamés (21.00) la séptima jornada de LaLiga.