Viejos tambores de guerra en el primer clásico de 2020

No es que antes haya sido fácil, ni mucho menos, pese a que en los últimos tiempos solo se ha perdido una vez. Sí, ha sido una década de 1-9 para los blanquiverdes, con un 3-2 a favor local al final de la fase regular de la temporada 2013/2014 y cinco veces un 0-3 ahorrador, pero jamás Vecindario ACE Gran Canaria ha dejado a un lado su esencia de grande y no siempre los marcadores son testimonio fiel de las sensaciones en pista. Esas son, siempre en la isla, las de estar ante un grande, algo que esta segunda jornada de la segunda vuelta cobra más peso que en los pasados años. Posiblemente este primer clásico del voleibol español de 2020 sea el que más se aproxime a aquellas viejas batallas que ambos estilos protagonizaban cada vez que se veían las caras, duelos históricos y espectaculares que hicieron muy grande al voleibol español y que puede que atravesaran una época de bajada de decibelios.

Esta vez se prevé justo lo de antes, ‘mucho ruido’, una llamada de atención nacional sobre lo maravilloso que puede ser el vóley, bien arraigado por una tradición que va más allá de si el club no es el mismo -el antiguo Calvo Sotelo dejó su actividad tras cinco títulos de liga en 22 años- para hacerse fuerte gracias a la ‘rivalidad territorial’. Gran Canaria es tierra fértil para este deporte y Almería no lo es menos, ambos, sin duda, lugares de referencia en el acervo deportivo popular. Este sábado, desde las 19.00 horas en la península, las 18.00 en el archipiélago, se levantará el telón de la memoria en un partidazo que ‘amenaza’ con ecos de viejos tambores de guerra, en una igualdad que hace que tenga pronóstico incierto. Unicaja Costa de Almería no lo duda, y se ha preparado para ‘lo que venga’, arrastrando problemas de lesiones, pero presentándose en la isla canariona con totales garantías de poder defender su liderato de la clasificación. Es una de las cosas interiorizadas esta temporada: no al lamento, sí a la mirada al frente, no a las excusas, sí a la confianza.

Por su parte, al Vecindario ACE Gran Canaria le sobró, o le faltó, según se quiera ver, una jornada. El destino le fue esquivo en la despedida de 2019, en su visita a Almoradí, en donde tenía la llave para entrar a la Copa del Rey. Sin embargo, los 20 puntos de Javier Monfort ante el equipo que había dejado semanas atrás para recalar en el club amarillo no fueron suficientes, cayó por 3-1 y se perdió la opción de regresar al ‘torneo del KO’, teniendo calidad más que suficiente para poder estar y pelear. De hecho, el plantel canario es de los que no extrañarían en la lucha por los títulos, y quizá solo les quede terminar de creérselo. El receptor valenciado ha venido a ser la guinda a un conjunto muy fuerte, capitaneado por otro exahorrador como Moisés Cézar, que en su tercera temporada con Paco Sánchez Jover, tras su salida de Unicaja Costa de Almería, ha demostrado estar otra vez en su mejor nivel de juego, y eso es decir mucho. El colombiano Cristian Caraballi suele ser su pareja, si bien también puede juega el otro central, el caboverdiano De Carvalho Furtado.

La dirección de juego corresponde a uno de los más talentosos jóvenes de todo el panorama nacional Javier Sánchez, en un momento de consolidación de madurez a los mandos de un equipo en el que cuenta con la experiencia de Marcelo Hister por punta y la potencia extraordinaria de Luca Biliato en su diagonal. Si es necesario un cambio, Hister pasa a opuesto y entra a cancha para ocupar su plaza de receptor el tercer exahorrador de las filas canarionas, un Arabisen Rodríguez igualmente en un momento de madurez que hizo notar cuajando un gran partido en el Moisés Ruiz en la primera vuelta del campeonato. En cuanto al líbero, toda una institución, nada menos que Ruimán Artiles, si bien ha cobrado mucho protagonismo el joven Rodrigo Gallardo, argentino criado en Tenerife y que vive su segunda temporada en el club. Extensísima plantilla, Paco Sánchez Jover cuenta además con Alejandro Mena en la posición de receptor, Aarón Socorro y Matías Ocampo en la de colocador, Eben Ezar Santana en la de líbero y Aleksander Khripun en la de opuesto.

La lista se hace más larga, incluyendo en la convocatoria para Soria, en donde se venció por 0-3, a Osamani Santana, Joan Suárez, Claudio Rosario, Miguel Fleitas y Mensey Rodríguez, ninguno con minutos en pista, o Gregorio García en la victoria por 3-0 sobre Ibiza, elevando a un total de 21 todos los vinculados en el plantel. Es la demostración del poderío como tierra de cantera y de la atención del mito Paco Sánchez Jover hacia las bases, cierto que obligada en más de una ocasión por las estrecheces económicas. Con todos esos ingredientes, es muy posible que vuelva a ser el momento de Canarias, siendo una prueba de fuego la visita del actual líder de la Superliga, al que ya puso en aprietos en el partido de la primera vuelta. Fue el primer tie break de los tres que en fase regular han jugado los ahorradores hasta el momento, sin Javi Monfort en aquel momento, pero sí que es cierto que con falta de la madurez que el equipo ya sí ha cogido. Era habitual en aquel Unicaja Costa de Almería las desconexiones tras tener controlados los sets para acabar perdiéndolos.

Esa es una asignatura que Manolo Berenguel ha dado por superada, importante en el previo de un pulso ante el actualmente sexto clasificado, empatado a puntos con el cuarto. Vecindario ACE Gran Canaria suma 20 puntos con equilibrio absoluto en victorias y derrotas, seis y seis, siendo las primeras ante Río Duero Soria, dos, UBE L’Illa Grau y CV Melilla fuera, y Arenal Emevé y Ushuaïa Ibiza Vóley en casa. Habrá dirección a cargo de la pareja barcelonesa formada por Joaquín Ventura y Adolfo Keim y la entrada, como es habitual en Santa Lucía, será gratuita. Otra semana más la jornada queda coja por el aplazamiento del partido del CV Teruel, esta vez ante Arenal Emevé Lugo, encuentro que se disputará el 19 de febrero. Los demás son partidos de gran atractivo, como el Melilla – Textil Santanderina en la zona baja de la tabla, al igual que sucede con el Conectabaler CV Manacor frente a CV Almoradí. Metido abajo está Río Duero Soria, que visita al Ibiza de Aitor Barreros, que mira arriba, como arriba está, al acecho del liderato, Urbia Vóley Palma, que visita la muy peligrosa cancha de UBE L’Illa Grau.