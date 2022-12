Vikingos Syngenta pierde 92-79 ante un Jaén CB que tuvo una marcha más

El pasado sábado Vikingos Syngenta Baloncesto Murgi viajó hasta Jaén para verse las caras contra uno de los principales equipos de la liga, Jaén Paraíso Interior CB. Tal y como explica Raúl Fernández, el entrenador de Vikingos Syngenta, "Jaén empezó el encuentro con una velocidad más que nosotros, y aunque poco a poco fuimos mejorando nuestra actitud en la pista, siempre conseguían volver a distanciarse en el marcador".

Fernández saltó a la cancha con Bernardo Giménez, Roberto Rueda, Cristian Ramón, Povilas y Miguel López como pívot, firmando este último otro gran encuentro con 19 puntos. La propuesta de quinteto inicial del conjunto local estuvo formada por Francisco Ramírez, Pablo Carvajal, Javier Santabárbara, Juan Manuel Moreno y Núñoz Espinosa.

De este modo, el primer periodo fue desastroso, acabando 26-10 a favor de Jaén. En el segundo cuarto, los ejidenses espabilaron un poco, y ganaron este parcial 20-28, con lo que se irían a los vestuarios con un tanteador de ocho puntos abajo.

Fernández comenta que "después del descanso otra vez estuvimos a unos 10 puntos, y cuando parecía que nos íbamos a meter en el encuentro, nos cogían rebotes o nos metían triples, y no conseguimos empatar el encuentro". Cabe destacar que el último cuarto fue similar, los ejidenses estuvieron remando, pero no consiguieron sobreponerse, y finalmente el encuentro concluyó 92-79 a favor de Jaén Paraíso Interior CB.

En las filas ejidenses, los jugadores más destacados, a parte del ya mencionado Miguel López, fueron Tomas Pereira, con 9 puntos, 8 rebotes y 17 de valoración, y Bernardo Giménez, con 16 puntos, 4 rebotes y 19 de valoración, así como Cristian Ramón, con 13 puntos, 3 rebotes y 13 de valoración. Por contrapartida, llama la atención el bajo nivel que ha tenido Roberto Rueda en los dos últimos encuentros, quien ha anotado tan solo 2 puntos, y en las primeras jornadas estaba siendo no solo el máximo agricultor de su equipo, sino de la liga EBA.

PRÓXIMO ENCUENTRO

Los ejidenses siguen en la búsqueda de su tercera victoria en la Liga EBA, y tendrán su oportunidad este domingo, 11 de diciembre, recibiendo a Colegio El Pinar. Este duro equipo malagueño viene motivado de haber ganado a Ecoculture CB Almería, y seguramente que no se lo pondrá nada fácil a los de Raúl Fernández. Los jugadores más peligrosos del conjunto malagueño son Carlos de Cobos y Luis Miguel Moreno. El primero es un ex jugador profesional con amplia carrera en Leb Oro. Es un alero con grandes condiciones físicas para defender, anotar en contraataque y tirar. Por su parte, Moreno es un zurdo de gran calidad que viene promediando 15 puntos por partido y que casi siempre saca ventaja del 1 vs 1. Sin lugar a dudas, un choque que el aficionado ejidense disfrutará este domingo a las 12:00 horas.