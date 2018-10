Al asalto de El Pozuelo

El Poli Almería buscará hoy en su visita al campo de El Pozuelo poner el broche de oro a la semana con una victoria ante el Torremolinos y poder así encadenar, por primera vez en la presente campaña, dos victorias consecutivas. Y es que los de Jorge Garcés llegan a esta cita en tierras malagueñas muy motivados y con ganas de dar la sorpresa después de ganar hace solamente dos días, en la mañana del viernes, al Alhaurín de la Torre por 2-1 en el Emilio Campra. Triunfo balsámico que frenó en seco la mala racha de un conjunto rojiblanco que esta tarde desea confirmar que ha vuelto a la senda positiva para quedarse, como mínimo, otra jornada más.

En cuanto a moral, los almerienses llegan en plenas condiciones, aunque habrá que ver si el encarar un segundo tercer partido en siete días no se deja notar en el físico de los protagonistas que hoy salten a un terreno de juego en el que los de Jorge Garcés se toparán con un durísimo oponente. El Torremolinos ha comenzado esta campaña de una forma destacable, asentándose en la zona media alta de la tabla clasificatoria y con el objetivo de no perder de vista al grupo de conjuntos candidatos a luchar por el play off de ascenso a la Segunda División B. Sobre el papel, el cuadro malagueño no está en la lista de aspirantes a esa pelea por dar el salto de categoría, pero no cabe duda de que es un rival fortísimo que no va a descartar nada si se diese el caso.

Por su parte, el Poli tiene una buena oportunidad para tratar de abandonar los puestos de descenso de la clasificación, siempre y cuando gane y el resto de resultados le sean favorables para que se produzca tal situación. Será la séptima visita de los rojiblancos a Torremolinos, donde solamente lograron ganar en dos ocasiones, en las campañas 92-93 (1-3) y 93-94 (0-1), en Tercera.