Estrenarse a domicilio para abandonar el descenso

Mientras media España se va de vacaciones, el Almería vuelve a escena. Lo hace con Rubi al frente y con la urgencia de regresar a la senda de la victoria y salir del descenso, sin descartarse noticias desde Riad en caso de repetir tardes como las de Bilbao o Gerona como si el técnico catalán fuese el culpable de que se tenga que jugar una permanencia en una de las competiciones más complejas del mundo contando con apenas Luis Suárez en la lanza de ataque. No es poco argumento la presencia del colombiano, de los jugadores más completos y con más experiencia del plantel almeriense, si bien aparecerá el dramatismo en caso sanción o lesión; o incluso en tener que poner en escena un plan B. Ya dio el susto, de hecho, el propio Luis Suárez, cuando se retiraba antes de tiempo en el primer entrenamiento de la semana. Este sábado Rubi reconocía que su ariete se encuentra a la perfección, teniendo este domingo toda la responsabilidad en el ataque indálico después de las lesiones de El Bilal Touré —para todo el curso— y Dyego Sousa.

La presencia de Melero se antoja clave, sin descartarse la presencia de Chumi en el lateral, con Pozo por delante y Baptistao por dentro

Mientras media España se va de vacaciones, el Almería vuelve a escena. Lo hace en un horario intempestivo para la práctica del fútbol y con Gonzalo Melero en su sala de máquinas. El madrileño, ausente durante cuatro partidos, regresó en el duelo ante el Cádiz, formando en Balaídos como titular por la ausencia, por sanción, de Íñigo Eguaras (Sergio Akieme, lesionado, es la cuarta baja). El ex del Levante forzó, reapareció tras el descanso y le dio otro ritmo a su equipo para lograr al menos un punto frente al conjunto gaditano, conseguido con sudor y lágrimas al transformar el propio Melero un lanzamiento de penalti cuando expiraba el tiempo de añadido. Como quiera que casi siempre se guarda Rubi un as debajo de la manga, la de su extensión sobre el campo podría no ser la única novedad respecto al once que actuó frente al conjunto gaditano, postulándose jugadores como Samu Costa o Ramazani en ese objetivo de ver un Almería diferente.

Seis visitas a Balaídos El Almería ha perdido en cinco de ellas. Sólo ganó en diciembre de 2014 (0-1)

Sea con las piezas que sea, el conjunto almeriense necesita lograr como sea su primer triunfo fuera de casa. Único equipo de toda la categoría que aún no ha celebrado una victoria como foráneo, ya encadena 19 salidas consecutivas en Primera División sin ganar, sacando apenas tres empates en ese espacio de tiempo. Las derrotas del Girona y Cádiz en la jornada sabatina permiten al Almería, penúltimo ahora, abandonar los puestos de descenso en caso de asaltar Balaídos. Enfrente estará un Celta con algunas de las mejores piezas del panorama nacional. Con un equipo equilibrado destaca un Iago Aspas que vuelve después de actuar con la selección española. Con una docena de dianas este curso, la zaga rojiblanca deberá rayar la perfección.

Carvalhal, que veía durante la semana cómo recaía Mingueza, también tiene las bajas de Marchesín, Diego Alves y Solari. El luso podría repetir el once que venció en Cornellá, con la duda de si Cervi entrará por De la Torre. Le ha dado otro aire Carvalhal a un Celta que encadena cinco partidos sin perder y que con el portugués al mando, apenas ha perdido dos encuentros, dejando su puerta a cero hasta en media docena de ocasiones de los catorce encuentros con Carvalhal. Alejado ya del descenso, busca una victoria que le acerque a Europa.