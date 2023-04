Rubi: "Tenemos que dar un paso adelante en las áreas"

Con puntualidad suiza ha comparecido Rubi este sábado en la sala de prensa del Power Horse Stadium horas antes de que su equipo reanude la competición visitando al Celta para el objetivo de lograr la primera victoria de la temporada y salir del descenso. El técnico catalán está convencido de que el primer triunfo como foráneo servirá para que los suyos se desmelenen y logren enlazar dos triunfos consecutivos por primera vez en el curso.

- Han pasado dos semanas desde que actuaron ante el Cádiz.

Han sido once o doce entrenamientos. Doy fe de que hemos trabajado bien estas semanas. Hemos preparado muy bien el partido. El equipo ha hecho todo lo posible para llegar de la mejor manera mañana. Ahora más un tema de competir y de buscar la ansiada victoria.

- ¿Cómo le ha venido el parón a su equipo?

Hemos trabajado muchísimo. El futbolista ha entendido desde el primer día que acabó el partido del Cádiz que la semana, aunque no hubiese competición, no era de descanso, sino de trabajo, pulir cosas e intentar dar un paso adelante. Y lo hemos hecho. Los jugadores han entrenado muchísimo, han cogido el mensaje. Ahora queda competir mañana y demostrar que ha funcionado.

- Tras el duelo frente al Cádiz, se han estrenado con el primer equipo los juveniles Marciano y Rachad. ¿Cuál es su situación?

Marciano entrenó ayer y hoy lo va a hacer con el filial. Estos diez días nos han servido para confirmar cosas que habíamos visto en el juvenil y filial. Estamos muy satisfechos de cómo han trabajado. Hemos valorado la participación que tenían para jugar en Vigo. Era baja, una posibilidad de minutos baja con el equipo que vamos a sacar y la gente que se va a quedar en el banquillo. En el futuro a corto plazo van a volver y van a aumentar sus posibilidades. Lo primero es el primer equipo, pero les queda poco en sus competiciones y están intentando apurar sus objetivos. En estas semanas los hemos conocido más, pero queremos que acaben bien con sus equipos. Se volverán a incorporar, incluso algún jugador más que tenemos en mente.

- ¿Es el Celta tan distinto al que jugó en Almería en la primera?

Tuvo una primera vuelta en la que no le terminaron de salir los resultados. Estuvo prácticamente toda la primera parte abajo en la tabla. Ha conseguido solucionar eso. Ahora con tres victorias seguidas está en una zona que no tiene nada que ver a cuando vino aquí, pero nosotros estamos ya tan pendientes de nuestro objetivo que nos da un poco igual si el rival es un poco más o menos fuerte, si está en mejor momento o peor. Por encima de todo está nuestro objetivo, que es conseguir la permanencia e ir partido a partido a ganarlo. Reconocemos que es un gran rival y le tenemos el respeto deportivo, están haciendo las cosas muy bien y tienen muchos internacionales. Pero por encima de todo eso está que el Almería tiene que intentar conseguir los tres puntos. Siempre miramos al rival para ayudar a nuestro equipo, contrarrestando sus fortalezas y buscando sus debilidades con nuestra idea de juego; pero sin ninguna diferencia con la jornada 1 o la 38. Preparamos el partido como siempre hemos hecho. Las dinámicas quedan un poco al margen, cuenta más el objetivo que tenemos para lograr una victoria que nos acerque a él.

- ¿Qué destaca de este Celta?

Es un equipo que maneja bien en ataque tanto la elaboración de juego como no tener el balón y salir al contraataque. Domina muy bien esos dos factores. Si tenemos el balón, tenemos que saber dónde lo perdemos y que no nos afecte esa pérdida porque son buenos en la transición. Cuando no lo tengamos, la organización tiene que ser importantísima porque es un equipo que se asocia bien, con jugadores como Aspas o Gabri Veiga que te pueden desequilibrar. Nosotros también tenemos nuestros futbolistas y vamos a intentar que se vea el mejor nivel de ellos para que el Celta también esté preocupado del Almería.

- ¿Cómo está Luis Suárez?

Tuvo problemas a principio de semana, pero ya ayer entrenó totalmente normal. La única baja para este partido es Eguaras por sanción, además de Sousa y Akieme y El Bilal. Siempre cuando llega este día os digo la verdad al cien por cien. Nunca os he engañado.

- ¿Cómo de importante es la victoria fuera de casa?

Estoy convencido de que el equipo va a ganar fuera de casa. Lo va a hacer. Sería de justicia. Pero a lo mejor la vida nos depara que en el momento en el que se produzca esa victoria, va a haber un subidón que nos va a permitir encadenar con algún partido en casa y darnos el impulso. A lo mejor lo bueno se ha hecho esperar. Vamos con la idea de que sea este domingo, por supuesto.

- En el primer tramo de temporada alternó defensa de cuatro o de cinco efectivos. ¿Volverá a la última?

Hay un dibujo que muchas veces es en salida de balón y otro cuando no tienes la pelota. Se tiende a dar un sistema como idea, pero en Sevilla jugamos con Chumi de lateral y Pozo volviendo por fuera. Decimos 'es de cuatro', pero en verdad era de cinco. Vamos dando variantes para protegernos un poquito y que el equipo sufra menos en defensa. No descarto que algún día sea puro, puro, tanto en ataque como en defensa jugar con tres centrales fijos y dos carrileros. El problema no es ese, sino el problema en las áreas. En Sevilla no tuvimos ni en una ni en la otra. Lo poco que concedimos nos penalizó mucho y teníamos que haber marcado más con lo que fabricamos. Ante el Cádiz nos falta un punto de contundencia en un momento dado para sacar ese balón en el saque de banda, hasta ahí no había pasado nada en defensa a pesar de que nos costaba en ataque. Más que de organización, de sistema, es dar un paso adelante tanto en las áreas como en el talento de los futbolistas, que tiene que aparecer más.

- Con la baja de Sousa y El Bilal Touré, ¿qué futbolistas ve ayudando a Luis Suárez en la punta?

Precisamente una de las variaciones que hemos ido haciendo es esta para tener otro jugador cerca de Luis. Puede jugar Rama, como hizo en Sevilla; Baptistao, estando más cerca de Luis; o Lázaro, que en Brasil en los últimos partidos jugó solo arriba, de delantero. Estamos entrenando con ellos para que s ayuden. En un futuro cercano podemos probar a algún chico del filial, a ver si nos puede ayudar.

- Brasil ha convocado para la sub-20 a Kaiky. Se perderá tres partidos. ¿Espera que el club se mueva para que no vaya?

Está claro que necesitamos a toda la plantilla en este tramo final. El club se va a mover y seguro que Kaiky también va a analizar la situación. Al final son amistosos y veremos cómo termina esa situación. El deseo de todos es que esté aquí con nosotros ayudándonos hasta el final.

- ¿Cómo está Gonzalo Melero, que entró en el último partido después de su lesión?

Yo ya lo conocía muy bien y su virtud no suele ser el estado físico, cada uno tiene sus características. Nos vino muy mal que se lesionase, es evidente, acabó la primera fase de la liga a un nivel espectacular. Necesita ese tiempo para ir cogiendo el estado de forma. El otro día lo forzamos mucho. La idea era que no jugase más de 20-25 minutos, pero entendimos que la necesidad del partido nos llevaba a hacerle jugar media parte. Con sufrimiento, pero la pasó. Estos once días de entrenamiento nos han venido muy bien porque ha conseguido aumentar un poquito ese estado de forma. Seguro que se va a encontrar mucho mejor en los próximos partidos.