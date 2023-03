El Almería se jugará las habichuelas sin dos pilares

El estrés de la competición posiblemente no había mostrado la gravedad en el plano deportivo de las lesiones de El Bilal Touré y Akieme. El delantero maliense fue operado en Madrid de la lesión que sufre en la parte anterior de su muslo derecho —recto femoral— y se perderá lo que resta de temporada, mientras que el lateral hispano-ecuatoguineano, que sufre una lesión en la misma zona, llegará para los últimos partidos de la temporada, si bien la entidad almeriense no ha querido aventurarse en dar plazos (estará algo más de un mes en el dique seco).

La baja de El Bilal Touré llega en el momento en el que Rubi había logrado dar con la tecla para crear un ecosistema en el que el máximo goleador del equipo (con seis dianas) se asociase con Luis Suárez, posiblemente el jugador con más calidad del plantel almeriense, además de su experiencia. El experimento con el colombiano en banda no terminaba de funcionar, llegando al punto de que el técnico de Vilasar de Mar modificase su dibujo para potenciar esa asociación.

Tras lesionarse el africano ante el Sevilla, ante el Cádiz se vio un Luis Suárez más aislado. No es eso lo que principalmente preocupa, sino que caiga lesionado o sancionado en las doce jornadas que restan para finalizar el campeonato. Sousa no es el revulsivo que era la temporada pasada en Segunda División, por lo que serían palabras mayores que tuviese la responsabilidad goleadora en caso de una posible baja de Luis Suárez en alguno de los doce partidos.

2.118 minutos Akieme era hasta el día del Cádiz el jugador de la plantilla indálica que más había jugado

La ausencia de Akieme es prácticamente igual de importante que la de Touré. No en vano, el hispano-ecuatoguineano era hasta el día del Cádiz era el miembro de la plantilla que más estaba jugando, incluso por delante de Fernando (el zaguero, titular siempre ha completado 22 partidos). Ahora la responsabilidad pasa a un Centelles que no debutó en la máxima categoría hasta el pasado mes, estrenándose en la titularidad frente al conjunto gaditano.

Al menos Rubi recupera a Melero, el motor del Almería. El madrileño se perdió los encuentros ante el Girona, Barcelona, Villarreal y Sevilla, reapareciendo en la segunda mitad del encuentro frente al Cádiz. Su presencia le dio otro ritmo a su equipo, además del carisma y personalidad que muestra y transmite. Con toda la semana por delante, no se antoja sencillo adivinar el once que actuará el domingo en Balaídos, si bien parece que el ex del Levante estará en la foto inicial, restando por ver si es la única novedad que presenta Rubi, postulándose jugadores como Samu para esa vuelta de tuerca que parece necesaria para cambiar la actual dinámica.