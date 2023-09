Daniele Sandri hace llegar a Almería el baloncesto italiano

Un jugador de baloncesto internacional italiano anda suelto por tierras almerienses. Es el caso de Daniele Sandri (19-11-1990, Milán, Italia), quien después de toda una carrera en la élite en el país transalpino se ha mudado hasta Aguadulce, donde reside con su mujer, la modelo e influencer almeriense Gracia de Torres, junto a sus dos hijos, Bloom y Nathanaël. Un giro de 180 grados en su vida, pero con el balón siempre presente.

Aunque italiano de nacimiento, Daniele Sandri reconoce haberse quedado "encantado" cuando por primera vez vino a tierras almerienses con quien hoy en día es su mujer, a quien conoció "cuando trabajaba como modelo en Milán". Consciente del ritmo frenético con el que se vive en la actualidad en el mundo del baloncesto y de lo que "cuesta moverse cada año y cambiar de equipo, sobre todo con la familia" admite que "continuar mi carrera a nivel profesional era un poquito difícil ya que nos habíamos casado aquí, habíamos comprado una casa aquí y nuestro proyecto lo hemos visualizado aquí".

A pesar de afrontar una etapa en su vida que en poco se parecerá a la que tenía hasta ahora en el país transalpino, el baloncesto es imposible sacarlo de su pensamiento. "Quedarme aquí es una buena situación para que pueda aprovechar y seguir el camino de entrenar, que me gusta mucho, sobre todo con los niños. En un futuro si me gusta entrenar a nivel profesional trataré de regresar a lo que es la élite, pero de otra forma", explica Sandri en conversación con Diario de Almería.

Todavía sin equipo en el que desempeñar su pasión por el deporte de la canasta, indica que durante este mes de septiembre comenzará "con las escuelas" del CD Estudiantes en Huércal de Almería, con el que "a veces también entrena". Nueva etapa en la que ahora está tratando de aportar la dilatada experiencia que atesoran sus casi dos metros (1'98 metros) de altura. Todo ello mientras "por las mañanas trabajará como camarero en un bar de familia", según detalla el milanés.

Aunque no lleva ya años viviendo en Almería, es conocedor de primera mano de la situación en la que se encuentra el baloncesto de la provincia. "He seguido un poco la situación y he hablado con algunos jugadores que estaban ahí adentro. Fue un shock", señala Daniele cuando aparece el complicado momento que atraviesa el CB Almería durante la conversación. De esta manera es consciente de que "ahora se quedó El Ejido como equipo de referencia en Liga EBA", esa categoría que durante años conservó el conjunto rojillo. "Tengo esperanza de que se pueda dar un respiro, dar una imagen del baloncesto que divierta y que todo el mundo quiera ser parte del baloncesto de Almería", comenta también el profesional italiano.

Por otra parte, con Italia y España eliminadas del Mundial de baloncesto y con el preolímpico a la vista no quiere ni pensar en un posible enfrentamiento entre ambas selecciones. Una situación que sin duda daría que hablar en su casa, aunque asegura con firmeza que "apoyaría" a su Italia como siempre. No obstante, no tiene tan claro que el resto de componentes de su hogar tomen la misma decisión. Además, comenta que en la eliminación de la selección transalpina ante Estados Unidos "a nivel físico se nota cómo van", añadiendo que "no tendrán su primer equipo de estrellas, pero a nivel físico son fuertes".

Continuando con el análisis del baloncesto italiano expresa su deseo de que "se trate de invertir más en lo que es la parte de jóvenes y de cantera". Sin embargo, Daniele no duda en recordad que "la selección al final regresó entre las ocho primeras de los mundiales después de 25 años que no estaba ahí", añadiendo que "tiene que dar continuidad y sobre todo tener un plan para lo que es el futuro".

"Sobre todo conociendo a mi mujer he intentado venir a jugar a España, pero veía sinceramente que a nivel económico no era rentable"

Con toda una carrera desempeñada en tierras italianas, Daniele Sandri tiene una pequeña espinita: haber jugado en alguna ocasión fuera de sus fronteras. "Sobre todo conociendo a mi mujer he intentado venir a jugar a España, pero veía sinceramente que a nivel económico no era rentable", asegura al respecto. No obstante, aunque lejos del profesionalismo, ahora pretende saborear cómo se vive en primera persona el baloncesto en otro país.

Aunque podría parecer lejano en el tiempo, Sandri recuerda a la perfección sus inicios en el mundo del baloncesto, deporte que comenzó a practicar con tan solo ocho años. "De los diez a los quince años me enganché, pero me enganché de verdad, cada vez que podía yo salía e iba a una pista callejera, y jugaba, y jugaba, y jugaba. Poco a poco me enganchaba siempre más porque veía que al final yo podía hacer muchas cosas, jugar con jugadores fuertes y también me ha dado la oportunidad de jugar en la Primera División italiana", rememora Daniele, quien ahora quiere recuperar el niño que fue y que todavía lleva dentro.

Si bien el baloncesto almeriense no se encuentra en su mejor momento después de que el CB Almería renunciase a las categorías ganadas sobre la cancha, seguro que este no desaprovechará la oportunidad de disfrutar de quien ha podido saborear la élite durante tantos años. Todo ello mientras Daniele Sandri desea que en un futuro en Almería le "conozcan como una persona que quiso ayudar a su baloncesto" y, por supuesto, con su familia siempre muy presente.