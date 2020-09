El debut de Unicaja en el Moisés Ruiz será con público

Ha llegado, por fin, el momento de levantar el telón del voleibol del más alto nivel en uno de sus templos nacionales: “El Moisés Ruiz estará perfectamente preparado el sábado, gracias a la labor de la Diputación de Almería en su gestión, algo que desde el club se quiere destacar”. Son las palabras de Alfredo Cortés, gerente de Unicaja, quien ha querido subrayar que “esta temporada se vive con más ilusión que todas las demás, si se permite la expresión, puesto que es la que simboliza la lucha contra el virus por parte de todos, de la sociedad, y estoy seguro de que vamos a ganar el partido a la COVID-19”, textualmente. Cortés ha hecho un llamamiento a la afición, “pilar fundamental año tras año, y más ahora”, para que acuda al mítico recinto de la Carretera de Ronda, transmitiendo confianza “porque se han fijado todas y cada una de las medidas necesarias para evitar contagios”.

Así, el club ahorrador, con su nuevo presidente al frente, Antonio Rodríguez, muy bien arropado por la también nueva junta directiva, ha elaborado un protocolo en el que se reúnen las directrices de los varios protocolos vigentes a la fecha de disputa del primer partido de la Superliga Masculina de Voleibol 2020/2021: “Tenemos claro todos que lo que hoy es válido puede no serlo la semana próxima, en virtud a lo que vaya sucediendo día a día, una evolución de acontecimientos que es impredecible, o no tanto, si se mantiene el sentido común y cada uno pone de su parte”. En esa línea, el cumplimiento estricto de las indicaciones del protocolo de Unicaja Almería supondrá una total garantía de no contagio, siendo seguro disfrutar del mejor vóley de este país: “Confiamos plenamente en nuestros aficionados y en el resto de gente que ha mostrado interés en acudir a este partido y a los siguientes”.

El rival, Arenal Emevé Lugo, tiene un ‘gran cartel’ para el inicio de la temporada, ya que viene de ser el equipo revelación de la anterior y se ha reforzado muy bien para repetir ese gran papel en la 2020/2021. Además, “somos muy conscientes de que hay muchas ganas de ver a Unicaja Almería, y por eso mismo nos hemos esforzado al máximo y hemos llegado a tiempo de poder abrir las puertas, pese a que en cada momento hemos estado muy atentos, con absoluta responsabilidad, a la evolución de los acontecimientos”. Lo atractivo del partido y todos los meses acumulados sin poder asistir al vóley han conducido a que el club responda con una planificación de recursos y normas sencillas de cumplir, y que haga posible poder asistir a un choque en el que, además, los jugadores necesitan el calor de la grada. Como no, se dará preferencia a todas las personas que han reservado su abono estos meses atrás.

En ese sentido, Unicaja Almería adelantó una hipotética campaña de abonos con la puesta en marcha de una nueva herramienta, una reserva, que será suficiente para acudir gratuitamente a los partidos hasta que se normalice la situación y esté clara la manera de afrontar lo que reste de temporada: “Para nosotros el dinero es lo de menos si hablamos de la afición, tanto de la que lleva muchos años siendo, y no es una expresión vacía, un jugador más, como de la que llega nueva, llamada por cómo se está iniciando una nueva etapa en el club”. Así, quienes hayan reservado tendrán acceso prioritario y silla garantizada, poniéndose el resto de entradas, hasta las 400 permitidas, en venta de taquilla el mismo día del partido, o bien retirándola durante esta misma semana en la sede del club, Avenida de Montserrat número 30: “Se va a elaborar un listado de todos los que entren en el pabellón, y una compra anticipada ayudará a evitar aglomeraciones en el exterior del recinto”.

Alfredo Cortés, en ese sentido, ha invitado a “acudir con tiempo tanto si se tiene ya reserva o entrada, como si se quiere comprar en la misma taquilla”. Es fundamental el cumplimiento de las medidas que ha establecido el club, y que en su mayoría son conocidas por ser las habituales: no acudir si se tiene algún síntoma compatible con el coronavirus, desinfección de manos y calzado con carácter previo a la entrada al recinto, uso obligatorio de la mascarilla durante todo el tiempo de permanencia en el recinto, identificación de todas las personas que accedan, toma de temperatura a todos a la entrada distancia física interpersonal de un metro y medio a la entrada y salida, y durante el partido, entrada y salida por turnos y zonas de cinco en cinco minutos, respeto a la señalítica dispuesta en el pabellón, uso exclusivamente de los asientos habilitados, restricción de movimientos, salvo los de obligada realización (aseos) durante los descansos entre sets, y prohibición de acercarse a pista.

El precio de las entradas disponibles hasta agotar aforo es de 5 euros en modalidad ‘normal’ y de 3 euros en modalidad ‘especial’, que es la destinada a los menores de edad, jubilados, pensionistas, afectados por ERTE, parados y estudiantes. Dadas las limitaciones y el deseo de tener todo bajo control, se insiste en la opción de la compra previa, haciendo partícipe desde Unicaja a la sociedad almeriense del éxito de una primera prueba de fuego para la provincia: “Es el primer gran acontecimiento deportivo que tendrá público en Almería, y Almería no va a fallar, demostrando lo que es; con esa responsabilidad lo afrontamos y estamos muy bien preparados”.