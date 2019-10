Los derbis son los partidos por antonomasia, los 90 minutos más intensos de la temporada. No todo en estos domingos son viejas rencillas o ganas de demostrar al eterno rival quién manda aquí. Sobre todo en las categorías inferiores del fútbol, donde todavía se juega por pasión y no por dinero, en los vestuarios hay familiares, vecinos, amigos, conocidos... Se juega para ti, no en contra de nadie. Para ganar y para agradar a la afición que te sigue cada fin de semana, para celebrar con tus compañeros tres puntos que valen lo mismo que los demás del campeonato, pero que tienen un sabor especial.

El primero de los que se van a disputar entre almerienses en el grupo IX de Tercera División llega este domingo (12:15, Ciudad Deportiva de Viator). Poli Almería y Club Deportivo El Ejido , dos viejos conocidos que se han visto las caras en innumerables ocasiones principalmente en la década de los noventa bajo otras denominaciones, y cuya historia contemporánea es bastante similar.

El hecho de refundarse en las categorías inferiores hizo que tuvieran que surtirse de jugadores provinciales, por lo que han sido muchos los que han vestido la camiseta de uno y otro conjunto. En la actualidad, quedan algunos jugadores que vistieron la celeste y hoy defienden la rojiblanca y, por supuesto, viceverse. Fran Oller y Dani Garzón son dos buenos ejemplos. El cantoriano fue un hombre importante en el ascenso del CD El Ejido a Segunda B y de su posterior permanencia, mientras que el ejidense colaboró activamente en la magnífica temporada que hicieron los de Jorge Garcés en Tercera División el año pasado. Hoy se han cambiado de vestuario y el domingo querrán ganar el encuentro para sus actuales colores.

“Va a ser un gran partido. Dos aficiones amigas, dos equipos, dos conjuntos históricos de la provincia. He jugado con las dos camisetas y estoy deseoso de que llegue el domingo”, indica Oller, amigo y sólo rival, que no enemigo, de Dani Garzón durante los reglamentarios 90 minutos. “Es muy bonito jugar ante mi exequipo, creo que va a ser un partido especial y ojalá tenga la suerte de saltar al terreno de juego”, le replica el celeste.

Ambos sólo tienen palabras de agradecimiento hacia el club al que se van a enfrentar en esta jornada. “Teníamos un gran vestuario, un muy buen clima entre los compañeros. He hablado con algunos estos días y les he deseado suerte, pero a partir de la semana que viene”, dice Dani Garzón con las primeras risas de la entrevista, que contagian también a Fran Oller. El zurdo es hombre muy importante en la historia reciente del conjunto del Poniente. “Creo que el CD El Ejido merece estar en una categoría más alta, es una lástima que descendiera. En el Poli Almería estamos trabajando para también crecer y estar lo más arriba posible. Somos proyectos que partimos de cero y con trabajo seguro que ambos vamos a crecer”.

De momento, las cosas le marchan bien a ambos conjuntos, lo que evitará las angustias clasificatorias en las gradas y sobre el césped. “Cuando llegué al Poli, era un recién ascendido a Tercera. Este año han cambiado cosas dentro del club, pero nuestro objetivo es salvarnos y acabar lo más arriba posible”, explica el rojiblanco. El celeste deja claro que en el vestuario de Santo Domingo hay ambición, mucho ambición cada vez que miran la tabla: “Somos un equipo fuerte que tenemos que hacer el máximo de puntos posibles, no nos podemos relajar nunca. Es pronto, vamos a ir semana por semana intentando ganar cada partido. Todos soñamos con el ascenso pero no hay que hacerse ilusiones”, finaliza el ejidense antes del abrazo de hermandad y camaradería entre rojiblancos y celestes.