El día para dar la sorpresa

El Almería visita al siempre difícil Villarreal con el objetivo de volver a sumar fuera de casa, algo que no hace desde que se desplazó al Martínez Valero en agosto; pero lo hace sin ninguna presión después de haber solventado sus dos últimos encuentros en casa, frente a rivales directos. Esos triunfos le han permitido salir del descenso, zona que sólo ocuparía por la noche si se da una suma difícil de resultados. "Sabemos que es muy difícil ganar en estos campos como demuestra la historia y los resultados actuales de la liga, pero vamos convencidos de que es el día que se puede ganar". Fueron palabras de Rubi en el mediodía del sábado en la tercera de las cuatro comparecencias que da esta semana el de Vilasar de Mar. La plantilla almeriense es consciente de la dificultad del envite, pero el técnico catalán ha hecho mucho hincapié en que en todas las temporadas los equipos grandes tienen al menos una decena de pinchazos, por lo que la intención es que hoy sea uno de esos días.

De hecho, el Villarreal no ha terminado de engrasar la maquinaria este curso, si bien es verdad que de las diez jornadas, sólo en tres ha actuado como local, por la remodelación de El Madrigal, que provocará a su vez que el duelo de esta tarde se dispute en el Ciutat de Valencia. El conjunto de Emery llega al encuentro tras ser goleado en el Camp Nou (3-0) y de cosechar dos derrotas en las últimas tres jornadas ligueras. En esa búsqueda de la sorpresa que dé algún punto inesperado, Rubi no ha dado pistas sobre el once que presentará con el calendario comprimido. El preparador rojiblanco dijo hace una semana que en la actual se verían caras nuevas en el once. Ante el Girona no hubo ninguna cara nueva más allá de Robertone y Embarba, por lo que resta por ver si hoy habrá demasiadas rotaciones, dependiendo el número del estado físico de los que actuaron el pasado jueves.

En portería sería una sorpresa que Pacheco debutase, aunque en la zaga sí podría haber algún que otro cambio, con Kaiky y Pozo esperando su oportunidad. En la medular, más de lo mismo, con Eguaras, Samu o incluso Puigmal opositando si De la Hoz o Melero no se han recuperado de la exigencia física del duelo de 72 horas antes. Con Touré como indiscutible (el maliense suma tres encuentros consecutivos viendo portería rival), las bandas son otra incógnita, con Ramazani, Lázaro Vinicius y el propio Pozo asomados a la puerta de la titularidad en el día de las supuestas rotaciones.

El Almería se mide a un rival fuerte, pero también jugará contra la historia: de veinte partidos contra el Villarreal, apenas se ha impuesto en tres. Nunca ha ganado al conjunto amarillo a domicilio, siendo su máximo premio dos empates (2007 y 2010). De hecho, la última vez que rindió visita al conjunto castellonense se llevó ocho goles, en ese encuentro de Copa del Rey el curso previo a la llegada de Turki Al-Sheikh.

El Villarreal, el segundo equipo del campeonato que menos goles recibe (media docena por los cuatro del campeonato), se presentará con sus ya habituales señas de identidad, bajo un 1-4-4-2 que ya es una tradición por una tierra en la que el Almería se ha fijado más de una vez. No es un encuentro cualquiera, además, para Turki Al-Sheikh, que ya tuvo sus más y sus menos con los dirigentes amarillos el pasado estío al considerar ridícula la propuesta del Villarreal para adquirir a Umar Sadiq.

Unai Emery, con las bajas de los lesionados Gerard Moreno, Foyth y Pedraza, también le dará una vuelta a su once. Todo hace indicar que Capuoe entrará en la sala de máquinas por el exrojiblanco Morlanes, mientras que Lo Celso entrará en el costado diestro, siendo Yeremy el damnificado. Mojica, en el lateral izquierdo, será la otra novedad en el once para cubrir el hueco del lesionado Pedraza. Cuenca también esperará en el banquillo, mientras que el roquetero Álex Baena será de la partida. Todos son nombres de Primera División, categoría en la que el Almería quiere quedarse. Y nada mejor que seguir avanzando con una sorpresa.