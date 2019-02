El filial cae ante el 'gallito' UCAM Murcia

Pese a que se dejó la piel, la UD Almería B no pudo mantener la inercia positiva del meritorio empate ante el líder Cartagena una semana antes (2-2) y sacar algo positivo en el feudo de un efectivo segundo clasificado. Los rojiblancos siguen sin saber lo que es ganar lejos de su feudo y, con 42 goles en contra, son el equipo que peor defiende, según las cifras, de toda la categoría.

Poco más de dos minutos tardó el cuadro universitario en poner el choque muy cuesta arriba a los almerienses. Robo de balón en la medular y contragolpe demoledor de los locales con Onwu como asistente por banda para servir el balón a Luis Fernández, que encaró y resolvió ala perfección ante la meta defendida por Jero. Faltó contundencia defensiva en el cuadro almeriense en esta jugada, aunque de sobra es conocido el potencial de los murcianos. El autor del 1-0 tuvo que marcharse en el 8' lesionado, un minuto antes de una ocasión a balón parado para los rojiblancos. Lozano sacó una falta, pero dio en la barrera y se fue a córner.

EL DATO La UD Almería B no sabe lo que es ganar todavía lejos del Mediterráneo esta temporada.

Los de casa pudieron hacer el segundo en el 12', pero un espectacular Jero salvó a los suyos con una estirada para mandar la pelota a saque de esquina, de cuyo rechace se aprovecharía Britos para tratar de sorprender desde fuera del área con un potente disparo que hizo temblar el larguero. El Almería B, que no se asentaba, estaba obligado a arriesgar si quería sacar algo positivo en La Condomina, pero delante tenía a un oponente que con espacios no perdona.

Subió la intensidad y su presión el filial rojiblanco, aunque generaba muy pocas ocasiones, por lo que el duelo fue demasiado tranquilo para un conjunto local que se marchó al descanso con la mínima ventaja en el tanteador. Una gran noticia para los de Navarro, que tenían toda la segunda parte para intentar nivelar una contienda en la que su rival ya había hecho dos cambios, porque en el 22' Munitis se vio obligado a sentar a Toni Arranza y dar entrada a Carlos Moreno.

Con 42 goles en contra, la del conjunto rojiblanco, según las cifras, es la peor defensa de toda la categoría

Salió con ganas de guerra el Almería B en la segunda mitad. No le quedaba otra. El UCAM dejó a los de Navarro llevar el peso del juego a la espera de sorprender en otra contra, pero los murcianos estuvieron algo tocados durante el primer tramo de este segundo período. Los rojiblancos se fueron a por todas e hicieron trabajar mucho en defensa a su oponente, aunque carecieron de acierto de cara al gol. En el 57', el central Javi Fernández evitó en línea de gol el 1-1.

El equipo de Esteban Navarro no quiso dejarse llevar por las prisas, tocaba y trataba de buscar los espacios ante un UCAM Murcia al que le duraba muy poco el balón. Esas imprecisiones locales estaban manteniendo muy vivas las esperanzas rojiblancas de sacar algún botín a domicilio, pero faltaba el gol. Por contra, no perdonó la que tuvo un UCAM Murcia que ponía las cosas mucho más complicadas para los foráneos cuando en el 76', tras una gran jugada de Migue García con sombrero incluido, Onwu hacía subir el 2-0 al marcador. No arrojó la toalla el cuadro almeriense, pero se marchó de tierras murcianas con una nueva derrota para su casillero.