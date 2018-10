Si el hábito hizo al monje, el hábito de trabajo hizo a Fran Fernández. El Almería es lo que es gracias a Fran Fernández, se ha hecho un equipo trabajador, ambicioso y quizás un punto inexperto, a imagen y semejanza del míster en su primera aventura en los banquillos en la categoría de plata. Por eso, sabe que no les queda otra que aplicarse y dar el doscientos por cien en cada partido. Y si luego la gente está cansada, debe haber en el banquillo futbolistas igual de motivados para comerse el césped.

"Creo en los hábitos y el entrenamiento es fundamental. Muchos días veo al equipo entrenando y tengo que pararlo del gran ritmo que tiene, está a tope. Está claro que algunos pueden bajar en algún momento, pero tenemos recambios de garantías que deben de estar preparados para cuando llegue su oportunidad", decía en uno de sus primeras respuestas el técnico almeriense el día de su santo, que también cree que la euforia no se ha instalado en el vestuario por las tres victorias consecutivas: "No debe de afectarnos, somos profesionales y sabemos cómo es esto. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar en silencio y quien tiene que disfrutarlo es la afición, que se lo merece después de las malas temporadas que hemos tenido. Ahora que se lo pase bien, que en cualquier momento nos puede llegar una mala racha".

Lo que espera el míster y toda la afición es que ésta no llegue, o por lo menos no sea en Córdoba donde empiece, pues van a ir muchos aficionados rojiblancos a animar. Para ello, el Almería tiene que tener la misma capacidad de sacrificio y solidaridad que en los últimos partidos. "El rival tiene necesidades y va a salir a morder, nosotros tenemos que igualarlos en esa necesidad si queremos lograr un buen resultado. El partido es muy diferente al de la temporada pasada, tanto por las dinámicas como por el momento físico. Nosotros queremos dar un paso más, no es un partido que se vaya a ganar sí o sí, tenemos que demostrar nuestra personalidad", frente a un Córdoba peligroso por su forma tan vertical de juego: "Es un equipo impredecible, que todavía no ha encontrado un once tipo. Tienen necesidad de puntos, pero realmente están a un solo partido de salir de la zona baja y ya sabemos cómo reaccionaron y remontaron la temporada pasada. Mirar a estas alturas de la temporada la tabla no sirve para nada y, por supuesto, no beneficia".

Mirándose el ombligo, Fran tiene ante sí la posiblidad de repetir el once que tan buen resultado está dando o modificar alguna pieza para tratar de sorprender al Córdoba. El míster no suelta prenda y llama a sus jugadores a seguir trabajando como hasta ahora. "Es difícil ahora mismo mi situación porque el once está funcionando de maravilla, pero tanto los que se quedan en el banquillo como los no convocados también están trabajando muy bien. Ojalá tenga siempre este mismo problema", se sinceró Fran Fernández, que tiene claro que en Córdoba seguirá apostando por el mismo once siempre y cuando no haya hoy ningún lesionado.

Respecto a si el Almería está al cien por cien de su capacidad, Fran tiene claro que todavía queda mucho por mejorar. Es cierto que realizó un magnífico encuentro tanto en Soria como frente al Reus, pero hay detalles por pulir y si la progresión sigue lineal, el equipo terminará jugando a un gran nivel. "No hay que pensar que el partido de Reus fue perfecto, sigue habiendo muchas cosas que trabajar y mejorar. La mejor versión de este equipo está todavía lejana y no podemos hacer otra cosa que perseguirla y encontrarla. Yo soy un entrenador que no tengo un libro cerrado, me adapto a los futbolistas que al fin y al cabo son los auténticos protagonistas del mundo del fútbol".

Finalmente, como no podía ser de otra manera, hubo también palabras para la afición, que se ha movilizado en masa para acudir en número superior al medio millar al encuentro de mañana sábado en Córdoba. "La ilusión nos la están transmitiendo ellos a nosotros. Si podemos darle un plus a la afición, tenemos la obligación de intentarlo. Nuestro trabajo consigue en mantener esta dinámica para lograr nuestros objetivos", que a corto plazo es sacar un buen resultado mañana.