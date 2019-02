Mucho en juego para el CD El Ejido

Ezequiel Lamarca, con un “extra de motivación” ante su ex equipo

El director ejecutivo del CD El Ejido, David Plaza, le daba la bienvenida oficialmente al delantero Ezequiel Lamarca, que llegó la semana pasada al primer equipo que dirige José Sevilla y con el que ya debutó en Villanueva de la Serena. El atacante, natural de Córdoba, llega procedente precisamente del próximo rival de los celestes en Santo Domingo, el CD Badajoz.

Reconoce que viene de un vestuario, “bueno, era una familia y me lo pusieron fácil porque era la primera vez que salía de casa y la verdad que me acogieron bastante bien en Badajoz. Pensaba que al venir aquí a mitad de campaña iba a ser un poco más difícil, pero no. Mis compañeros la verdad desde el primer día me lo han puesto muy fácil. Son muy buenos compañeros en el vestuario y en ese sentido les tengo que agradecer como me han recibido”. Del enfrentamiento del domingo comentó que, “para mi va a ser un partido un poco especial, y tendré mi plus de motivación para intentar hacerlo lo mejor posible, y siempre que te enfrentas a tu antiguo equipo tienes esa extra de motivación”.