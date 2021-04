José Antonio Pérez, presidente de CGUAL: “La actividad deportiva es una inversión, no un gasto”

La Marcha Ciclodeportiva del Bajo Andarax cumple este año su novena edición bajo la organización de SDomínguez Producciones. En muchas de ellas, con el patrocinio de la Comunidad General de Usuarios de Aguas de Almería (CGUAL), donde su presidente, José Antonio Pérez Sánchez, afirma haber perdido ya “la cuenta del número de años que llevamos colaborando con esta prueba”.

Y es que en CGUAL “no dudamos, desde el momento en el que la organización nos ofreció la posibilidad de colaborar. Siempre he considerado que la actividad deportiva es una inversión, más que un gasto, una inversión en futuro y en la salud de la población, y por eso apostamos decididamente por el deporte y por pruebas como esta Marcha Ciclodeportiva de SDomínguez Producciones”, con quien “la relación es muy fluida y muy cordial y espero que sea duradera”.

Son tantos años los que llevan colaborando con la misma que Pérez recuerda que “otros años la prueba ha salido del Bajo Andarax y ha llegado a pueblos del Medio Andarax”. En CGUAL, lógicamente, y por eso repiten cada año como patrocinador de la prueba, están “muy satisfechos” con el desarrollo de la misma, “pero eso sobre todo es mérito de la organización, nosotros aportamos una modesta cantidad económica para tratar de que la prueba siga desarrollándose en el futuro”.

Con bicicleta propia, reconocido cicloturista, “me gusta hacer ciclismo, pero no en plan competitivo. Sí me gusta salir con la bici para disfrutar del paisaje, ver el terreno y por mi propia salud, porque el ciclismo es un deporte muy generoso para la salud de las personas. Y me permite también disfrutar de la naturaleza, que es algo que me gusta mucho, ver la naturaleza, el frío, la lluvia, la nieve, el desierto…”. Ese amor por la naturaleza le hace también practicar otras actividades deportivas “como el senderismo”.

Una naturaleza y un paisaje que muestra las bondades de la provincia de Almería. En el caso concreto del Bajo Andarax, “donde CGUAL tiene su ámbito de actuación, desde Santa Fe de Mondújar hasta la costa en Almería”, el recorrido de la Marcha Ciclodeportiva del Bajo Andarax es “interesante para divulgar el territorio y esta comarca almeriense, tan bonita, tan entrañable y con tanta historia detrás”.

CGUAL se dedica a la reutilización del agua, una actividad medioambiental cada vez más en boga. “Comenzamos siendo pioneros y casi unos bichos raros, pero hoy en día se habla de reutilización de agua a nivel mundial, porque el agua es un bien escaso que tenemos que aprovechar al máximo, desde los domicilio hasta la agricultura, en todas las actividades relacionadas con el agua, que al final son todas, porque el agua es la vida”.

La Marcha Ciclodeportiva del Bajo Andarax, organizada por SDomínguez Producciones con la colaboración de la Mancomunidad del Bajo Andarax junto a los siete ayuntamientos que forman parte de la misma -Huércal de Almería, Benahadux, Viator, Pechina, Rioja, Santa Fe de Mondújar y Gádor-, cuenta además con Hyundai Almerialva como vehículo oficial.

Será un recorrido de 90 kilómetros, con salida a las 9:00 horas desde la Ciudad Deportiva de Viator y llegada prevista a las 13:00 horas en el barrio de El Cercado en Huércal de Almería, y en el que, durante la primera parte del mismo se ascenderá en tramo libre hasta Las Parrillas.

Las inscripciones están ya abiertas en la página web www.sdominguezproducciones.com y aquellas que se completen, pago incluido, antes del próximo 30 de abril tendrán además derecho a un maillot conmemorativo de la prueba, un tope de gama de maillot de promoción del evento de la marca Faster.

La Marcha Ciclodeportiva del Bajo Andarax es la prueba más veterana de las organizadas por SDomínguez Producciones, ya que esta fue la primera que llevó a cabo la promotora de eventos deportivos hace diez años, únicamente interrumpida durante la situación excepcional del pasado año, que impidió la celebración de la misma. Un año después, la marcha ciclista que supuso el origen de SDomínguez Producciones regresa al calendario con todas las medidas de seguridad y prevención frente a la COVID-19 marcadas por la Federación Andaluza de Ciclismo y dispuesta, como en años anteriores, a ser una jornada de convivencia y compañerismo, pero también de competición, entre un gran número de amantes de la bicicleta de la provincia de Almería.