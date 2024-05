Mariano Muñoz: "Mi sueño sería devolver al Atlético Pulpileño a Segunda RFEF"

Una década es la que alcanza ya Mariano Muñoz (24 de junio de 1986, Pulpí, Almería) como máximo responsable del Atlético Pulpileño, uno de los representantes del fútbol almeriense en categoría nacional. De colgar las botas a convertirse en presidente del club. Esa fue la transición que experimentó en 2014, cuando de los terrenos de juego pasó al complejo mundo de los despachos. Tiempo en el que los rojinegros han llegado a vivir sus mejores años, habiendo disputado varios play off, habiendo participado en hasta dos ediciones de la Copa del Rey y habiendo alcanzado un histórico ascenso a Segunda RFEF.

A pesar de ello, este pulpileño mantiene intacta la ilusión por liderar este proyecto. Y todo con un sueño, "devolver al equipo a Segunda RFEF". Misión de la que es consciente de la gran dificultad que presenta, puesto que "hay mucha rivalidad" y "los equipos se refuerzan muy bien". Aunque en palabras de Muñoz "el objetivo que todos los años el club se marca es estar entre los cuatro primeros". Es por ello que no duda en reconocer que "ha sido una temporada agridulce". "Nos pusimos como objetivo estar entre los cuatro primeros y hemos quedado muy lejos", señala.

¿Cómo están siendo estas primeras semanas después de la conclusión de la temporada?

El primer objetivo que el club se ha puesto en manos a la hora de confeccionar también ya la siguiente temporada es la recuperación de los abonados. Nosotros cuando se descendió de Segunda RFEF a Tercera RFEF el club notó esa falta de aficionados para empujar al equipo a volver otra vez a la categoría. Este año lo que el club pretende es hacer una buena campaña de abonados con unos precios muy asequibles para volver a conquistar al abonado y que este año podamos recuperar ese ambiente que siempre hemos tenido en el San Miguel.

¿Cuáles serían los pasos a dar en el apartado deportivo?

De cara a lo deportivo la intención que tiene el club ahora mismo es renovar a parte de la plantilla, mantener una base sólida con jugadores del año pasado y buscar un tipo de perfil de jugador joven, con ganas de llegar a lo más alto cada uno en su nivel, pero sobre todo de poder competir en Tercera RFEF. Estamos buscando jugadores que tengan experiencia en la categoría y nos puedan aportar el compromiso, el trabajo para conseguir el objetivo que nos pongamos a principio de temporada.

El Atlético Pulpileño ya trabaja en la confección de la plantilla

¿Cómo se encuentra en estos momentos la confección de la plantilla en el apartado de renovaciones?

Ahora mismo el director deportivo está negociando con los jugadores para esta nueva temporada, con los jugadores actuales que teníamos la temporada pasada, y a partir de ahí hay algunos jugadores que tienen contrato actual para la temporada 24-25. El director deportivo se encuentra actualmente hablando con los jugadores y negociando para la nueva temporada con los que el entrenador en principio contaría con ellos. A partir de ahí nosotros en la base queremos contar con ocho o nueve jugadores de la pasada temporada para este año. El resto serían jugadores nuevos que estaríamos trabajando ya en ello para poder incorporarlos lo más pronto posible.

"Hemos estado lejos de lo que se esperaba a principios de temporada"

¿Qué balance realiza del curso finalizado?

Un balance que puede ser agridulce. Nos hemos quedado con cosas buenas y cosas malas. Este año hemos echado de menos la falta de gol a pesar de los dos delanteros que hemos tenido durante toda la temporada y del tercer delantero que vino en Navidad, que fue Belencoso por las lesiones de Rafa Chumbi y Fran Cortés. Al equipo creo que le ha faltado un poco de fuerza ofensiva porque ha demostrado un juego sólido, ha jugado bien en mayor parte de toda la temporada, pero hemos estado lejos de lo que esperábamos por parte del club. Hemos estado lejos de lo que se esperaba a principios de temporada.

El objetivo del club volvía a ser pelear por disputar el play off.

El objetivo que todos los años el club se marca es estar entre los cuatro primeros e intentar, como digo siempre, darnos una alegría al aficionado y al pueblo porque creo que es lo que se merece y para eso trabajamos desde la junta directiva, para poder cumplir los objetivos y dejar al club siempre lo más alto posible. Es muy difícil porque hay mucha rivalidad. Los equipos se refuerzan muy bien, pero el Pulpileño todos los años hace plantillas para estar en lo más alto posible de la tabla. Es cierto que esta temporada hemos estado muy lejos de lo que el club al principio se propuso. Ha sido una temporada agridulce por ese tema, nos pusimos como objetivo estar entre los cuatro primeros y hemos quedado muy lejos de ello.

Esta temporada han presentado mejores números a domicilio (29) que en casa (23), ¿uno de los objetivos será mejorar las cifras como local?

El objetivo número uno, por eso he marcado al principio el volver a recuperar al aficionado para que en casa los jugadores se sientan más fuertes, que podamos sacar más puntos que como visitantes. El punto número uno es volver a recuperar a nuestra gente para que el club se sienta más arropado y a partir de ahí saquemos puntos en casa, porque sí es cierto que como visitantes hemos sido mejores que en casa. En casa ha habido partidos que no hemos estado del todo bien y a lo mejor el último empujón que tiene que pegar el aficionado no lo hemos tenido y los jugadores en esos momentos no han podido tener ese aliento que tanto necesitaba en los momentos puntuales para poder sacar los partidos hacia delante. El Atlético Pulpileño como visitante ha estado mucho mejor que como local y este año el objetivo que ponemos es estar fuerte tanto como local como visitante, aunque sí que es más como local como visitante.

Mariano Muñoz "Gabi Belmonte ha sido una persona crucial, esa persona fundamental para el club estos últimos años. Ha sido responsable, ha hecho mucho trabajo y parte de culpa la tiene él, de que el club haya ascendido, de que el club haya jugado los play off, de que el club haya disputado la Copa del Rey".

Gabi Belmonte, anterior director deportivo, no continuará después de muchos años en el club siendo una pieza muy importante. ¿Cómo se toma esa complicada decisión?

Es una decisión que no es fácil. Gabi Belmonte ha sido una persona crucial, esa persona fundamental para el club estos últimos años. De los mejores años que ha tenido el Club Atlético Pulpileño él ha sido responsable. Ha hecho mucho trabajo y parte de culpa la tiene él. De que el club haya ascendido, de que el club haya jugado los play off, de que el club haya disputado la Copa del Rey. Es una decisión muy difícil, pero todo tiene su fin, pero es un punto y aparte, sé que Gabi Belmonte va a seguir vinculado al Atlético Pulpileño aunque no esté dentro del trabajo de la dirección deportiva. Sé que Gabi algún día es posible que vuelva, pero ahora mismo se necesita también descansar, coger el aire, coger fuerza. El club le echará de menos porque es una persona que ha sido referente en el club por su trabajo, por su vinculación y aporta la experiencia y nos ha dado mucho, al club y al pueblo nos ha dado mucho. Se le echará de menos, pero al final estaremos siempre vinculados para lo que necesitemos tanto Gabi Belmonte como el Club Atlético Pulpileño.

¿Cómo se produce la incorporación de Jesús Zurano como nuevo director deportivo?

Jesús es una persona que ha estado vinculada al Pulpileño toda la vida. Fue jugador, ha estado metido también en la junta directiva, sabe cómo funcionamos. Es una persona del pueblo que entiende muy bien la faceta de la dirección deportiva y creo que es una oportunidad que se le ha brindado, en la que consideramos que la va a resolver sin ningún tipo de problema. Es una persona que es joven, que entiende mucho de fútbol, que conoce muchos jugadores, conoce muy bien el mercado y el club lo ha visto preparado para ejercer como director deportivo. Creo que lo va a hacer muy bien, por lo que el club está contento con la responsabilidad que Jesús ahora mismo ha adquirido como director deportivo.

El que sí continuará es Paco Jurado como entrenador del equipo.

Somos un club en el que si por algo apostamos es por proyectos y por dar continuidad al trabajo que consideramos que está bien hecho. Paco (Jurado) es una persona responsable, que tiene conocimientos de Tercera RFEF y Segunda RFEF. Es un entrenador que está muy preparado, en el que consideramos que hemos depositado toda la confianza en él porque creemos que el trabajo que ha hecho en Pulpí los siete meses que ha estado como entrenador lo ha hecho bien. Este año lo que vamos a hacer va a ser confeccionar la plantilla también a su manera de trabajar para intentar sacar el máximo rendimiento tanto la dirección técnica como al equipo. Es un entrenador que nos ha depositado mucha confianza. Confiamos en él plenamente y creemos que es la persona que puede devolver al club a estar en lo alto de la tabla.

¿Cómo fueron las negociaciones?

Las negociaciones fueron muy sencillas porque ambas partes estamos de acuerdo en continuar. Tanto el club como Paco Jurado confiamos plenamente unos en otros y deseando que empiecen ya los entrenamientos para poder volver a ilusionarlos con lo que más nos gusta en este caso, que es la competición.

ℹ️ 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Paco Jurado



✍🏻 Paco Jurado renueva y seguirá siendo el entrenador del primer equipo otra temporada más 💪🏻



¡Enhorabuena, Paco! 👏🏻#VamosPulpileño 🔴⚫️ pic.twitter.com/KmYDhqLy7u — Club Atco Pulpileño (@pulpileatletico) May 20, 2024

¿Cómo está viendo la categoría desde la reestructuración que sufrió el fútbol español hace unos años?

La tercera la veo igual, sí es cierto que jugadores que antes competían en la antigua Segunda B hoy actualmente están en Segunda RFEF. Muchos se bajan a la Tercera División, muchos jugadores de Tercera División se suben a Segunda RFEF, muchos jugadores que salen de División de Honor con nivel directamente pasan a Segunda RFEF, pero sí es cierto que la Tercera División tiene un nivel muy alto, tiene un nivel que que siempre ha tenido. Llevo ya ocho temporadas en Tercera División y una en Segunda RFEF y no he notado la diferencia del nivel de la competición. Sí es cierto que en Tercera si quieres estar arriba no hay que cometer muchos fallos porque todos los equipos de cada grupo se refuerzan muy bien para cumplir sus objetivos. Es difícil estar arriba. Por eso digo que durante todo el campeonato hay que hacer las cosas muy bien para intentar estar arriba desde desde el minuto uno. Pero la competición de los dos últimos años, estos dos que estamos en Tercera desde el descenso de Segunda RFEF estoy viendo el mismo nivel.

De los terrenos de juego a los despachos del Atlético Pulpileño

De jugador acabó pasando a ser presidente hace años. ¿Cómo recuerda ese proceso con el cambio del tiempo?

Cuando eres jugador ves la situación de otra manera. Cuando ya eres presidente ya lo ves desde arriba, ya te sientes máximo responsable y es muy difícil gestionar un club tanto a nivel económico como a nivel deportivo. Es muy difícil, más hablando de un pueblo en el que estamos 10000-11000 habitantes, pero sí es cierto que la ilusión que mantengo hoy en día es la misma que desde el primer día que empecé como presidente. Como jugador ese año descendimos de Tercera División a Preferente, se presentaban tiempos difíciles por lo que veíamos nosotros desde dentro del terreno de juego. Pero sí una vez que nos hicimos cargo del club, ese mismo año de Preferente ascendimos de nuevo a Tercera División y desde entonces aquí estamos. Como bien digo ya con un ascenso a Segunda RFEF y jugando dos ediciones de la Copa del Rey. La ilusión que mantengo ahora mismo a día de hoy es máxima porque el día que no tenga ilusión o no esté motivado tendré que dejar de ser presidente del Atlético Pulpileño. Pero hasta la fecha de hoy tenemos mucha ilusión y la idea es seguir trabajando con gente preparada para ello para que el club cada día sea más grande.

¿Algún sueño que le quede por cumplir como presidente del Atlético Pulpileño?

Cuando yo empecé como presidente creo que en la escuela de fútbol base del club había 120 o 130 niños, hoy estamos rondando los 250 niños. Hemos ascendido, hemos jugado la Copa del Rey, creo que ya sueño es difícil, pero mi sueño ahora mismo sería devolver al equipo a competir a Segunda RFEF y que el club cada día sea más grande. Mi objetivo es no quedarme estancado, que no vaya ni para adelante ni para atrás. Me quiero referir a que el club cada día sea más grande y devolver al equipo a Segunda RFEF.