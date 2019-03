Las matemáticas juegan en el San Sadurniño-Unicaja

Las cuentas empiezan a hacerse efectivas debido al cada vez más cercano fin de la fase regular, y sobre el Municipal de San Sadurniño, este sábado, los números ‘vuelan bajo’. Si Unicaja Almería vence en su primera visita histórica al feudo del ‘Sansa’ con tres puntos, será matemáticamente equipo de play off, pero, además, sin quererlo, ejercerá de verdugo final del bravo club gallego. No sería ‘culpa’ del equipo ahorrador, sino del conjunto de la temporada, y cabe destacar que incluso ganando a los verdes por 3-0 o 3-1, Intasa San Sadurniño podría ser equipo de la Superliga 2 este mismo fin de semana dependiendo de si Río Duero Soria doblega a Barça Vóley y Manacor vuelve a dar la sorpresa, ahora en Teruel.

Las matemáticas son parte del deporte, eso es indudable, y jugarán en una pista jamás antes pisada por los de un Manolo Berenguel que ha advertido sobre el frío y sobre el buen hacer de su adversario, mucho más peligroso en su casa que en los partidos en los que ejerce como visitante. El proyecto coruñés salió en máxima categoría con muchísima ilusión y con un gran primer resultado, venciendo a todo un histórico como Río Duero Soria en la primera jornada por 3-2. No solo eso, sino que en la segunda jornada volvió a llegar al play off, otra vez a su favor, ganando al Barça Vóley por 2-3. El dos de dos era un sueño hecho realidad, si bien no se volvió a puntuar hasta la quinta jornada, con el 2-3 en contra frente a Melilla.

En las siete siguientes jornadas Intasa solo pudo hacer un set en el 3-1 ante Textil Santanderina, con un momento crítico acto seguido al perder con Barça Vóley 1-3. Dos jornadas más tarde, y tras caer por la vía rápida en Vecindario, peleó mucho frente a Teruel para terminar cediendo por otro 1-3 justo antes del a disputa de la Copa del Rey, cediendo tras ganar el primer set 25-20. Así las cosas, Sansa tiene dos victorias en su cuenta, ambas en las dos primeras jornadas de liga, desde las que no ha vuelto a vencer. Es colista en la clasificación, con solo 5 puntos merced a tres tie-breaks, dos ganados y uno perdido, y solo ha sumado trece sets a favor, nueve de ellos en tres partidos, con nueve jornadas cayendo por la vía rápida.

En cuanto a las cuentas de Unicaja Almería, con 12 puntos de ventaja sobre UBE L’Illa Grau, quinto clasificado, una victoria ‘completa’ lo clasificaría un año más al play off, y serían 28 temporadas consecutivas quedando al menos entre los cuatro primeros en la llegada al año 30 al más alto nivel. La rotundidad de la cifra debe ir acorde al nivel de juego que se ‘exponga’ en el Municipal, al menos parecido a lo que se ofreció desde el segundo set frente a Río Duero Soria la semana pasada, y a cumplir la misión de mejorar en situación de competición fuera del Moisés Ruiz. Es la misión ‘paralela’ encomendada por Manolo Berenguel a sus hombres, ya que cada partido será tomado como “una final” en la búsqueda de eso, de la final.

En las filas de Intasa San Sadurniño ha habido alguna modificación desde que el cuadro gallego visitase tierras almerienses, con un almeriense precisamente como pieza clave antes y ahora. Se trata del colocador Andrés Portero, protagonista del ascenso la temporada pasada y que ha vuelto a demostrar su calidad al máximo nivel gracias a ello. El otro gran referente del equipo es el veterano receptor Pablo Gómez Parga, cuya trayectoria ha sido brillante en una carrera deportiva que lo ha devuelto a casa, representando el alma del ‘Sansa’ como también el opuesto local Uxío García Lamas, compartiendo minutos con el otro opuesto del plantel, Marcos Blanco, también de la casa y con varias temporadas en Emevé Lugo.

El otro receptor titular es Fran Fernández, que ha regresado igualmente al club de sus orígenes tras un año en Cáceres y otro en Soria. En cuanto a los centrales, se han producido movimientos desde Navidad para el comienzo de la segunda vuelta una vez consumada la baja de Vitaly Kobcev, junto con la del receptor Bastián Peralta. Así, ocupan la titularidad el brasileño Saulo Costa, el fichaje que buscaba cambiar el rumbo, junto con el ruso Dimitri Baranov, de vuelta para darlo todo por el club. Por último, respecto a los más utilizados por Charly Suárez, el líbero titular es Marcos Piñón, con algunos minutos para su compañero de posición, Santiago Díaz, cerrando así un siete muy competitivo que puede provocar serios problemas.

El resto del plantel está formado por el colocador José Luis Monterroso, que jugó los tres sets del último partido frente a Urbia Vóley Palma saliendo de inicio en el tercero, Samuel Tembras, opuesto, y Javier Díaz, receptor, todos ellos en el acta de esa última jornada en la que no apareció el central Gabriel Trillo. El partido va a estar dirigido por la pareja formada por Diana Rico y Rafael González y se espera una masiva afluencia de público para apoyar al conjunto local en un momento que, sin duda, es decisivo para sus intereses en la Superliga. Respecto al resto de la jornada, especialmente interesante resulta para Unicaja el encuentro entre Palma e Ibiza, que comenzará una hora antes en Son Moix.