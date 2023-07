La medalla soñada de Lola Pendande

El 25 de junio de 2023 es una fecha que Lola Pendande (29-03-2000, Roquetas de Mar) difícilmente vaya a olvidar en su vida. Aquel día, con tan solo 23 años logró colgarse la medalla de plata en el Eurobasket en su primera competición con la selección absoluta. Un momento con el que reconocía "cumplir un sueño". Así, asegura que "ha sido una experiencia de aprendizaje y no la cambiaría por nada hubiera jugado o no".

A nadie le gusta perder, y Lola Pendande no es la excepción. "Con el paso del tiempo la medalla de plata la saboreamos mejor porque hemos hecho el mismo esfuerzo que por la medalla de oro", atestigua en conversación con Diario de Almería. En esta línea señala que "que quedar segundas deja un poco de mal sabor de boca, pero ahora mucho mejor". Es por ello que cada vez comienzan a ser más conscientes del logro cosechado y el gran momento que atraviesa el baloncesto español.

Un baloncesto español que junto a la plata en este último Eurobasket femenino también viene de levantar el Mundial en categoría sub-19 para ratificar el gran momento que atraviesa. Sobre la clave para ello considera que "tenemos buenos entrenadores, la federación está muy envuelta con la cantera, entrenando y eligiendo a los mejores técnicos para crear el mejor grupo y desde muy pequeñas nos han inculcado a entrenar duro y sobre todo competir", manifiesta la roquetera. De esta forma comenta que "aunque no tengamos el mejor talento normalmente salimos ganadoras, pero es por la competición y el deseo de ganar", añadiendo que "jugar con la selección española es un orgullo y un honor".

Indiscutible en las categorías inferiores de la selección, su salto a la absoluta ni mucho menos ha sido fácil. "El año pasado (cuando asistió a su primera convocatoria) me costó un poco más porque soy la nueva, jugando con gente que veía en la tele, pero esta año mucho mejor", detalla Pendande, quien reconoce que sus compañeras "han hecho un gran trabajo para ayudar en su adaptación".

"Estaba también con mal sabor de boca porque mi compañera de habitación se iba y decía ojalá se llevaran a las trece o catorce que estábamos"

Asimismo, nunca pierde de vista la familia, reconociendo acordarse de su hermana mayor, a la que llamó al momento, cuando leyó su nombre en la lista definitiva. Todo era felicidad, pero no podía evitar estar un tanto apenada porque no estuviera en ella también su compañera de habitación. "Estaba súper contenta, pero también con mal sabor de boca porque mi compañera de habitación se iba y decía ojalá se llevaran a las trece o catorce que estábamos", explica Pendande.

Con el baloncesto siempre en su mente, tampoco ha dejado de lado sus estudios. Es por ello que hace cuatro años decidió dar el salto a Estados Unidos, el gran referente del baloncesto mundial, para compaginar lo académico con el deporte de alto nivel. Acabando ya la carrera de Ciencias Políticas en Miami, reconoce que "ser abogada es uno de sus sueños por cumplir". Un pensamiento que refleja bien sus orígenes humildes.

Una experiencia que al igual que la de la selección española asegura que "no la cambiaría" y "la volvería a hacer con todos sus altos y bajos". "Es una etapa de aprender, de crecer personalmente y como jugadora", detalla Lola Pendande sobre la aventura americana que ha podido vivir de primera mano durante los últimos años. Además, también ha podido experimentar la gran importancia que este país le da a compaginar estudios universitarios con el deporte de alto nivel. "Todo está muy estructurado y tenemos un horario al que miramos todos los días en nuestro teléfono para saber a dónde ir y es mucho más fácil mantener las rutinas", detalla al respecto.

Ahora le toca regresar a España, habiendo firmado de cara para el próximo curso con el FC Barcelona, dejando atrás los miles de kilómetros que ha tenido alejada de su familia, una de sus grandes apoyos. "Tenía ganas de volver a casa, quiero tener a mi familia cerca y me hacía mucha ilusión volver al Barça porque ya conozco la ciudad, al entrenador también y creo que voy a estar muy bien", detalla quien todavía tiene todo el futuro por delante.

El camino para llegar hasta donde está ahora mismo no ha sido para nada sencillo, teniendo que superar toda clase de obstáculos. Es por ello, que si pudiera regresar al pasado a su yo de 12 años "le diría que se lo pase bien y no sea tan dura consigo misma, que disfrute de los momentos porque hay cosas que no vuelven y a veces nos ponemos una presión en nosotros mismos que en verdad no hace tanta falta porque el trabajo al final refleja los momentos difíciles que hemos pasado"

De esta manera, a aquellos que están empezando en este deporte les aconsejaría que "disfruten" y "no se pongan tanta presión porque en verdad no tienen nada que demostrarle a nadie sino a ellos mismos". Unas palabras que con el paso del tiempo cada vez intenta llevarlas más a cabo porque los sueños hay que vivirlos intensamente y Lola Pendande quiere disfrutar del suyo.