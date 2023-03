El momento de que los cruzados aprieten los dientes

Después de la jornada de descanso ‘particular’, los cruzados vuelven a la carga y lo hacen con sus opciones de acabar entre los cuatro primeros intactas. El no haber sumado puntos la semana pasada no les ha descolgado definitivamente, estando ahora mismo a cinco de la cuarta posición, que además ocupa un rival al que tienen que medirse, el Fénix CR Zaragoza. Encima, los dos equipos que hay ‘entre medias’ actualmente en la tabla, Sant Cugat y L’Hospitalet, todavía no han descansado y tienen que parar obligatoriamente una jornada cada uno.

A esto se suma que también tienen que medirse con el actual tercero, Mazabi Santander Independiente RC, siendo el partido final del Grupo Élite, y en casa. Así las cosas, y yendo paso a paso, el duelo de este domingo, que comenzará a las 12:00 horas en el Juan Rojas, se ha tornado como ‘determinante’. El rival, el Gesalaga Okelan Zarautz KE, es segundo con 20 puntos y es el que falta de los tres que tienen que parar, junto a los dos catalanes. Pero darle caza es una misión más complicada que fijar el objetivo en la cuarta o en la tercera plazas.

Eso sí, todo pasa por sacar la victoria esta jornada y, si se consigue, también el propio Zarautz estará ‘a tiro’ de los unionistas. Está claro en el seno del plantel que es el momento de apretar los dientes y de invertir del todo lo que sucedió el año pasado, en el que se comenzó bien y se acabó pagando el desgaste. En esta ocasión las lesiones han llegado al principio y, por tanto, es muy posible ir a más al final. Restan tres jornadas, todos son frente a rivales que están arriba y además habrá duelos directos que beneficiarán a los de Hernán Quirelli.

“URA no ha tirado la toalla todavía, tenemos, claro que sí, nuestra oportunidad ganando los tres partidos que quedan”

El técnico hispano-argentino ha reconocido, de entrada, que “Zarautz viene en una buena dinámica, está haciendo una gran campaña, a un paso de sellar su clasificación para semifinales”. Es por ello que “viene con mucha confianza y, a buen seguro, a hacer valer precisamente eso, que puede clasificarse para jugar el playoff”. Frente a eso, “URA no ha tirado la toalla todavía, tenemos, claro que sí, nuestra oportunidad ganando los tres partidos que quedan”. Para ‘Falu’ hay una clave, que es llegar vivos al último encuentro”.

No duda de que Unión Rugby Almería puede entrar en las semifinales, “si bien hemos tenido un comienzo un poquito irregular y con varias lesiones y bajas”. A eso se ha respondido “trabajando muy, muy duro, conscientes de que este fin de semana es muy importante”. Ha asegurado que “se llega con la confianza de que si se hacen las cosas bien, se puede sacar un buen resultado”. Como el parón ya se ha tenido que cumplir, “llevamos ya dos semanas preparando muy bien, a conciencia, este partido”. Sin más, “para nosotros es una final”.

De vencer, URA irá a Zaragoza con las puertas de la semifinal entreabiertas y con la intención de meter un pie dentro del playoff, pero es consciente de que va a ser realmente complicado. Hasta ahora Zarautz ha ganado cuatro partidos y ha perdido solo uno, con un empate de por medio. Ese marcador se produjo en la primera jornada en el campo de Mazabi Santander, un 24-24, y la derrota llegó ante Alcobendas por 38-3. Su último marcador ha sido un muy corto 12-8 ante Getxo, y ha ganado también a Jaén, L’Hospitalet y Sant Cugat.

En la tabla suma los referidos 20 puntos, siendo el equipo con más tantos a su favor y el cuarto con más en contra. De hecho, ha conseguido 14 ensayos y ha encajado 13, pero pese a ese equilibrio, debido a que frente a Alcobendas cayó con rotundidad, ha sumado dos bonus ofensivos. En esta fase de Grupo Élite el tryman es Sebastián Sedrán, con cinco en su cuenta particular frente a uno por parte de nueve de sus compañeros. Eso supone que cualquiera es peligroso y capaz de anotar de ensayo. Su pateador es Carlos Estrada, con 58 puntos.

En la primera fase el Gesalaga Okelan fue segundo del Grupo A con 35 puntos, siete victorias, cuatro de ellas con bonus, una derrota, con bonus también, y un empate

Precisamente ese hombre lo ha jugado todo en élite, como también Mateo Bast y Martín Sorreluz, y casi todo Mikel Eceiza, Pedro del Toro, el referido Sebatián Sedrán, Andre Aristi y Oier Atxutegi. En la primera fase el Gesalaga Okelan fue segundo del Grupo A con 35 puntos, siete victorias, cuatro de ellas con bonus, una derrota, con bonus también, y un empate. Perdió con Santander por 15-9 y empató con Getxo, esa vez 19-19, dos tablas de dos entre ambos en lo que va de temporada. En el Grupo A firmó 32 ensayos y encajó 9.

Arbitrará el encuentro el señor Alfonso Mirat, de mal recuerdo en el Juan Rojas, ya que el año pasado estuvo dirigiendo la derrota por 10-53 contra Belenos en el Grupo Élite precisamente. Colegiado de la máxima categoría, ha pitado poco en División de Honor B en los últimos años. De hecho, la siguiente cita de URA en orden cronológico inverso fue un 14-14 contra Universidad de Granada en el campo de Fuentenueva, allá por la campaña 2017/2018. Tiene una amplísima trayectoria en División de Honor y jamás ha pitado a los guipuzcoanos. Nunca antes se han visto las caras Unión Rugby Almería y Zarauzt. Cita histórica.