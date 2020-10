Cinco partidos en casa para URA e inicio frente a Jaén

Se sabía que se comenzaba el 25 de octubre, y restaba saber en qué campo y ante qué rival. Lo primero era realmente importante… o no, como se ha visto al comprobar que la fortuna en principio se ha puesto del lado cruzado y después se ha alejado. Y es que la primera fase, la que determina qué camino se va a continuar en la segunda, el ascenso o el descenso, se compone de la primera vuelta de una liga regular tal y como se ha entendido hasta antes de la COVID-19. Al ser doce los equipos en el Grupo C, serán once partidos los que se van a disputar, y al tratarse de un número impar, comenzar en propio feudo podría dar uno más en casa que fuera. Y sí, a Unión Rugby Almería le salió empezar la competición en el Juan Rojas, buena noticia, aunque fuese frente a un ‘coco’ como Jaén, pero, avanzado el sorteo, dos visitas seguidas, CR Málaga y Liceo, y de los seis en casa y cinco fuera se pasó a cinco en casa y seis fuera.

Al menos, la mitad de esos desplazamientos serán sin salir de Andalucía, dos a Madrid y uno a Extremadura para aliviar la carga de kilómetros habitual de año tras año, pero de los encuentros como local al menos cabe la incertidumbre. Si Jaén fue el mejor de toda la categoría en la 2019/2020, el que habría sido justo equipo de máxima categoría, solo separado del ascenso por coeficiente menor, y se sabe que será un partido muy complicado, no se sabe nada de los dos de después, el que saldrá del Mairena-Majadahonda, y el que saldrá del perdedor de esa eliminatoria y el XV de Hortaleza. Además, vendrán a Almería rivales de mucha historia en el último tramo de la primera fase, Industriales y Arquitectura. Con seis partidos como visitante, y teniendo como referente el curso pasado, la llave para entrar en el subgrupo A, el del ascenso, está lejos del Juan Rojas.

Y es que fuera, por este orden, se irá a Pozuelo, a Sevilla frente al CAR, a dar testimonio de la aclimatación a la categoría del CR Málaga, con salida seguida a Madrid, al campo del Liceo Francés, restando el desplazamiento más largo, a Cáceres, y el que habitualmente es una ‘guerra’, como ha marcado la tradición, a Marbella. En cuanto a fechas y orden, comienzo con ‘curvas’, el 25 con Jaén y el 1 de noviembre en casa de Pozuelo, o sea, los dos máximos favoritos, si la medición es la 19/20, seguidos. Sin renunciar a nada, ni mucho menos, puede que en la tercera jornada se comience la ‘liga particular’ de URA, sobre todo al producirse un parón de dos semanas hasta el 22 de noviembre, cuando venga el equipo ascendido, seguido del desplazamiento a San Pablo, de CAR Sevilla.

Otra vez habrá parada, esa vez de una semana, y el 13 de diciembre llegará al Juan Rojas el equipo ‘vacante’, con salida al campo de CR Málaga el día 20, el límite con el parón de Navidad. Comenzarán los ‘cruzados’ el nuevo año 2021 de nuevo fuera, el 10 de enero midiéndose a Liceo Francés en Madrid, y será cuando la liga ‘tome carrerilla’, pensándose desde la FER que la situación va a mejorar sanitariamente hablando. Así, se jugará todo seguido, 17, 24 y 31 ante Industriales en casa, Cáceres fuera y Arquitectura en casa, quedándose puede que algo importante pendiente hasta el 21 de febrero, cuando se visite, última jornada, a Marbella. Cerrada la primera fase, la segunda comenzará el día 7 de marzo, prácticamente toda ella dentro de ese mes con cuatro jornadas, con la quinta y última fijada para el 11 de abril, tras un fin de semana de descanso.

La valoración del dibujo del calendario que hace ‘Falu’ empieza ‘por el principio’ sin ser una verdad de Perogrullo: “Comenzamos con dos partidos de los más duros que se pueden tener, lo que se puede valorar de una manera positiva o una negativa, según como se mire, además sabiendo que valorar un calendario antes de jugar es siempre complicado”. El técnico unionista prefiere lo primero, “valorarlo positivamente, comenzar fuerte, estamos preparados para afrontarlos y competir con garantías y posibilidades de ganar”. En cuanto a “los rivales de media tabla o del nivel inicial nuestro los tenemos casi todos fuera”, dice, “y hay otra doble valoración, ya que de entrar entre los seis mejores después de esa primera vuelta, en la segunda fase los tendríamos en casa, así que todo tiene la doble visión, y yo siempre voy a optar por la positiva”, textualmente.