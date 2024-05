Pedro López Galdeano: "Mi objetivo es que la delegación sea la casa de todo el fútbol almeriense"

Apenas dos son las semanas que han transcurrido desde que Pedro López Galdeano (9 de julio de 1959, Granada) tomara las riendas de la delegación almeriense de la RFAF como Presidente-Delegado tras la etapa de Martín Doblado. Tiempo en el que este roquetero, aunque nacido en la provincia de Granada hasta que con tan solo trece meses se trasladara a El Parador, y docente de profesión está pudiendo vivir de primera mano lo que supone su nuevo cargo. Y todo ello con la premisa de que "su delegación sea la casa del fútbol almeriense".

Hombre muy curtido en el mundo del fútbol, y en concreto gran conocedor del fútbol almeriense tras una dilatada trayectoria en distintas facetas, aunque especial como entrenador en una labor que ha desempeñado durante cuarenta años, es consciente de las grandes exigencias que requieren su nuevo cargo. "Que se confíe en mí supone una responsabilidad bastante grande puesto que el fútbol almeriense cae sobre mí", señala al mismo tiempo que indica que le gustaría que "la calidad y la competitividad del fútbol almeriense tenga su sello de identidad".

¿Cómo está llevando estas primeras semanas en su nuevo cargo?

Estas primera semanas haciéndome un poquito con lo que es el control de lo que supone burocráticamente una delegación provincial. Aunque ya estaba trabajando en la área deportiva, colaborando con Martin Doblado, a nivel de responsabilidades generales burocráticas, de relaciones con las instituciones, relaciones también con la RFAF. No tenía experiencia en eso y en estos días aterrizando y viendo un poco cómo es todo eso.

¿Qué es lo que más trabajo le está costando durante estas semanas en este proceso de adaptación?

Lo que más trabajo me está costando ahora mismo, la verdad que lo tengo bastante fácil porque con Martín durante el tiempo que él ha estado como presidente yo he colaborado mucho con él y hemos estado juntos, hemos tenido muchas cosas, muchos aspectos de la Federación, pero ahora afrontar esta tarea de forma personal y, aunque tengo siempre el recurso de acudir a él para las dudas que pueda tener, ir haciéndome con ciertas cosas que tengo que ir realizando y que tengo que ir afrontando. Realmente no me ha dado tiempo a mucho. Llevo dos semanas, de las dos semanas cinco días estuve fuera porque estaba también como delegado de la selección andaluza sub-14 y estuvimos jugando el Campeonato de España de selecciones sub-14 y sub-16 la semana pasada no, la anterior. La semana pasada también tuvimos un día de fiesta por medio. Ahora mismo aquí la delegación con los trabajadores, intentando hacerme un poco con todo lo que supone el trabajo de una delegación y luego también he tenido ahí unos días que yo he tenido que montar o designar a las personas que van a trabajar conmigo en la Junta Directiva y me ha llevado también un tiempo.

¿Será la Junta Directiva muy similar a la que ya había anteriormente?

No te voy a decir la misma porque no puede ser la misma porque yo estaba antes como vicepresidente deportivo, llevaba el fútbol tanto masculino como femenino y el fútbol playa, y ahora todo eso ya no lo puedo llevar yo, ya eso lo van a llevar dos personas y esas dos personas se incorporan una para llevar lo que es el fútbol playa y el fútbol masculino y otra para llevar el fútbol femenino.

¿Cómo le llega la propuesta para convertirse ya en el nuevo Presidente-Delegado puesto que en un principio estaba previsto que continuara Martín Doblado durante un tiempo antes de esta sucesión?

Eso era lo que nosotros pensábamos tanto Martín como yo, que esto fuese un proceso y al final en un tiempo yo le sustituyera en el cargo, a mí me llama Martín por la tarde que me van a llamar para ver si puedo ir a Sevilla un lunes. Me llama, le digo que sí, que puedo. Pero siempre pensando que era para empezar con ese proceso, pero cuando llegó a Sevilla me encuentro con que el cambio es inmediato, anteriormente me había comentado la persona que me llama de la RFAF que el cambio posiblemente fuera inmediato. Pero no lo teníamos totalmente cerrado, fue ahí en Sevilla donde llegamos a un acuerdo y se produjo ya mi nombramiento.

¿Qué proyecto o ideas le transmitieron durante dicha reunión?

Me transmitieron que ellos confiaban en mí porque Martín era mi valedor, era la persona que creía que yo era la persona que también tenía que estar aquí en este cargo, en esta posición. Que confiaban en mí, que estaban a mi disposición. Estuvimos viendo los pros y los contras y al final llegamos a ese acuerdo.

"Que se confíe en mí supone una responsabilidad bastante grande puesto que el fútbol almeriense cae sobre mí"

¿Qué supone a nivel personal este nuevo cargo?

Yo soy entrenador, llevo ya casi 40 años en el ejercicio de esta labor, la temporada pasada entrené también a una selección de aquí de la Federación y la anterior también entrené selecciones de fútbol playa. Para mí este cargo, esta tarea que ahora me toca es una tarea que es de agradecer, que se confíe en mí para llevarla a cabo para mí supone una responsabilidad bastante grande puesto que el fútbol almeriense cae sobre mí, sobre la persona que preside esta delegación. Para mí sobre todo es una responsabilidad muy grande, tengo un reto para continuar que llevamos años haciendo aquí en la delegación al frente de ella Martín Doblado y afrontar los nuevos retos que este nuevo fútbol va presentándonos día a día.

En los últimos años la provincia de Almería cuenta con una escasa representación de equipos séniores en categoría nacional y autonómico, ¿qué papel puede jugar su delegación para ayudar a mejorar esta situación?

Nosotros llevamos dos años, en los dos últimos o tres últimos años hemos intentado en la categoría sénior a nivel provincial, que es la que nos compete a nosotros, sin olvidarnos de la División de Honor o la Tercera RFEF donde tenemos representantes de la provincia compitiendo a nivel andaluz y a nivel nacional. Pero sí hemos trabajado para que la categoría senior tanto de fútbol masculino como de fútbol femenino crezca, y crezca también el fútbol sala. Incluso en el fútbol también vamos a tener esta temporada representación en la Copa de clubes de fútbol playa. Esa ha sido nuestra intención. Obviamente queremos que la categoría senior, que hace antes de la crisis del 2010, la crisis del ladrillo, a nivel nacional y a nivel provincial tenía una trascendencia y una repercusión y una acogida por parte de todos los clubes de la provincia y de los pueblos y de la capital llega que de nuevo la categoría senior esté presente en la mayoría de los municipios de nuestro provincia. Seguir trabajando con el fútbol, con el fútbol playa, con el fútbol femenino, con el fútbol sala, en la línea de crecimiento que llevamos hasta ahora.

En el caso del fútbol playa, ¿en qué situación se encuentra?

Necesitamos campos de fútbol playa porque una provincia como la nuestra, con tantísimos kilómetros de litoral esté de espaldas a esta modalidad de fútbol es algo que chirría un poquito y extraña en el resto de la comunidad. Está claro que nuestras playas no están preparadas para albergar, son de arena de un grano un tanto más grueso de lo que exige el fútbol playa, que exige un grano tipo linilla. Estamos en contacto, ya se han empezado a hacer gestiones, ya se hicieron también estos años atrás para intentar que los ayuntamientos con la colaboración de la Federación empezaran a diseñar o a buscar terrenos donde de una manera clara y precisa fuera de la línea de costa porque no pueden estar dentro de la línea de costa, de la zona marítima y construir uno o dos campos de fútbol playa que de alguna manera permita a los clubes de la provincia practicar esta modalidad deportiva cuando llega ya el mes de mayo, junio, julio, incluso en agosto.

¿Y el fútbol femenino?

Por otra parte el fútbol femenino, que ha crecido muchísimo también en nuestra provincia, seguir potenciándolo y continuar dándole la importancia que tiene transversalmente este deporte para el mundo femenino. Y luego luego el fútbol hemos crecido muchísimo en los dos últimos años nuestra provincia ha crecido en número de clubes y número de licencias, tenemos que seguir en esa línea.

Uno de los grandes problemas con los que se encuentra el fútbol almeriense es la falta de un mayor número de instalaciones, ¿qué papel puede jugar la delegación para intentar ayudar a solucionarlo?

En cuanto a los campos de fútbol es cierto que a nivel de la capital tenemos tenemos un problema, ya hemos tenido un contacto por otras razones, por otra cuestión tuve una reunión con el concejal de Deportes de aquí de Almería, con Tato y entablamos un compromiso de que íbamos a ver de qué manera podíamos sacar hacia adelante la posibilidad de que haya algún campo en la capital. Tenemos que trabajar por eso todas las administraciones, tanto los ayuntamientos como es en este caso, como Diputación y la Federación.

Pedro López Galdeano "Se ha derruido, se ha limpiado, la RFEF lo ha derruido y lo ha limpiado, estamos a la espera de qué decisión va a tomar con ese campo, al igual que también con los campos de Barranco Hondo"

En Almería existen dos instalaciones en desuso que pertenecen desde hace años a la RFEF, ¿existiría alguna posibilidad de rehabilitarlos y que el fútbol almeriense le diera uso?

Esos dos campos como bien has dicho son de la RFEF en la que se encarga de su propiedad y de su gestión. Hubo un tiempo en que esos campos estuvieron cedidos para uso del fútbol almeriense, pero dejaron de mantenerlos y el uso de los campos no se podía hacer, no se podían hacer uso porque no reunían las condiciones. Actualmente, las últimas gestiones que se hicieron y que las hizo Martín Doblado y que en una ocasión le acompañé yo con la concejal de urbanismo. Era sobre todo porque el que está ahí enclavado en La Cañada estaba en unas condiciones lamentables para la salud y la higiene de los vecinos. Se ha derruido, se ha limpiado, la RFEF lo ha derruido y lo ha limpiado, estamos a la espera de qué decisión va a tomar con ese campo, al igual que también con los campos de Barranco Hondo que por el enclave que tienen, por la situación, el distanciamiento y la protección, el cuidado de esos campos, la vigilancia no sé hasta qué punto sería posible. No sabemos realmente qué es lo que va a hacer la RFEF. Llegan rumores de que se pueden vender porque está en una zona agrícola. Pero tampoco es definitivo eso y luego invertir en otro o invertirse lo que den en otras zonas donde poder hacer una instalación, pero todo eso forma parte de lo que la RFEF, que es la propietaria decida. Está claro que nosotros al tener representación con Pablo Lozano en la Junta Directiva, pero una Junta Directiva que también es provisional ahora mismo hasta que se celebren las elecciones después de los Juegos Olímpicos, creo que esto va a quedar un poco en el aire durante unos meses.

¿Cuál le gustaría que fuese su legado como Presidente-Delegado de la RFAF en Almería?

Mi legado durante esta nueva etapa es que el fútbol de Almería siga creciendo en todas sus modalidades: fútbol, fútbol playa, fútbol sala, fútbol femenino. Que crezca en número de de clubes y de equipos, que tengamos más presencia a nivel andaluz. Más presencia tanto en las competiciones de carácter autonómico como nacional, aún sabiendo que somos una provincia que tiene una limitación en cuanto al número de habitantes, pero que la calidad y la competitividad del fútbol almeriense tenga su sello de identidad y que tengamos no solo equipos o clubes en categorías nacionales o autonómicas, sino también en las selecciones andaluzas y selecciones españolas también tengamos jugadores y jugadoras que nos representen. Eso sería mi gran objetivo y por supuesto que la RFAF su delegación aquí en Almería sea la casa de todo el fútbol almeriense. Tanto de los clubes, como de los entrenadores, como de los árbitros o como de los jugadores de siempre han estado abiertas las puertas para todos los cuatro estamentos y seguirán abiertas y aquí estamos para atender y escuchar a todos los que tengan algo que comunicarnos y decirnos.