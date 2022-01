¿Qué le pides al año nuevo?

Se acaba 2021 y comienza 2022. ¿Será cuando acabemos con este maldito virus? ¿Volveremos a la normalidad? Cosas que hace unos años eran completamente cotidianas, ahora son un deseo, el que parece que nunca se va a realizar.

El 31 de diciembre fue un día para reflexionar, para echar la vista atrás y analizar cómo han sido, en general, esos 365 días que hemos consumido casi sin darnos cuenta. Es el momento de recordar sobre todo a aquellas personas que no están presentes, que se han marchado dejando un vacío que será difícil de llenar. Recuerdo a Francisco Maldonado, agricultor jubilado, padre de mi buena amiga Rosa y abuelo joven, al que el COVID se lo arrebató a su familia, como a tantas y tantas personas. Es un pequeño homenaje para que nunca olvidemos este momento ni a los nuestros que ya no están.

Personalmente, al nuevo año que comienza le pido SALUD, con mayúsculas. Es lo mejor que tenemos; realmente es casi lo único que tenemos de valor. Todo lo material es efímero. Venimos al mundo sin nada y nos iremos sin nada. En cambio, cuidar nuestro cuerpo como un tesoro para que podamos hacer frente a todo lo malo, y, en caso de que el problema no tuviera solución, plantar batalla hasta el final. También pido PACIENCIA entre todos nosotros; que todo el odio que hay en el ambiente se disipe. Que los bandos en los que se ha dividido la sociedad sean más flexibles y tolerables, y que nos respetemos más de lo que lo hacemos.

También le he pedido a varias personas que conozco y aprecio, que escriban sus mejores deseos para el año que comienza.

John (Economista).

Los dos últimos años hemos sufrido con creces. En 2022 decimos adiós al virus sin olvidarnos de los nuestros, amigos y desconocidos. No seamos tontos y hagamos todo lo posible para volver a vernos y estar sanos. Porque la vida es tan preciada y merece la pena vivirla. Apartemos el rencor y el dolor por algo mejor como es el amor. Mis últimas palabras son para mi esposa Rosa; poder amarla y seguir juntos toda la vida.

Carmen (Agricultora).

Que dentro de lo posible podamos volver a la normalidad y besar y abrazar sin miedo. Salud para toda mi familia y para la gente que quiero. Además, pido un trabajo para mi hija que después de tanto esfuerzo y sacrificio, se lo merece. Y que las plagas nos den un respiro a los agricultores, ya que cada día nuestro trabajo es más complicado.

Jessica (Auxiliar de clínica).

No quiero nada material, solo quiero estar como antes de sufrir ese atropello, que tanto daño me ha hecho a nivel físico y mental. Quiero no sentir el dolor que siento cada día y poder volver a trabajar como antes.

Eva (Ingeniera).

Lo que pido al 2022 es SALUD. No quiero nada más. Salud para mi familia y para la gente que me importa. También para los sanitarios y los que están desbordados por la pandemia. Salud para lo que tienen otras enfermedades, para lo que no tienen medios

de luchar contra el virus. Salud para los que han perdido su trabajo o sus propiedades. Salud para los que investigan el remedio final. Salud para los políticos sobre todo mental porque no hay quien les entienda. Salud para ser más respetuosos y tolerantes con las creencias de los otros. Salud para construir un mundo mejor.

Fernando (Agricultor).

Pido al año nuevo salud para mi familia y amigos. También que se acabe de una vez la pandemia que nos va a volver locos, sobre todo a los mayores.

Homid (Médico).

Al 2022 le pido un año lleno de optimismo y positividad y que luchemos por lo más importante: la salud y la felicidad. Con positividad todo nos irá mejor y podremos hacer realidad nuestros sueños.

José Manuel (Funcionario).

Con la que está cayendo, sólo pido que la vida que llevo no cambie. Aprender a disfrutar de las pequeñas cosas que no valoramos. Es importante disfrutar del día a día: amigos, familia, música, cine. No hace falta más.

Jorge (Profesor).

Le pido SALUD, sobre todo para mis padres y hermanos para poder seguir disfrutando de ellos y de nuestras risas, juntos, que levantan el espíritu. Salud para mis hijos y que crezcan como personas fuertes e independientes. Salud para que mi esposa y yo continuemos esta aventura juntos. Salud para mi para que pueda seguir pidiendo salud para los demás.

Luis Carlos (Director de colegio).

Salud para nosotros y nuestros seres queridos. El resto ya lo pone cada uno. Que nos deje vivir y que vivamos intensamente cada minutos de los 365 días.

Mili (Guardia civil).

Le pido al 2022 que desaparezca el virus, podamos volver a la normalidad y seamos libres.

Encarni (Peluquera).

Salud para poder disfrutar de todos los momentos que nos deparará el año nuevo. En segundo lugar, amor. Creo que es el motor que tenemos para construir y ayudar a los demás. En último lugar pido trabajo.

Guillermo (psicólogo deportivo).

Le pido que todas esas personas que han sufrido a nivel laboral, puedan tener una nueva oportunidad de sentirse realizados. A los que han sufrido a nivel emocional, tengan el tesón de seguir hacia adelante y ser lo más felices posibles. Que tengamos salud y podamos seguir cumpliendo nuestros sueños, objetivos y retos.

María (Gerente).

Le pido salud, empatía y tiempo para compartir con mis amigos y seres queridos. Por encima de todo que sigamos estando todos y que la vida no me arrebate a más seres queridos.

Enrique (Director de banco).

Al 2022 le pido mucha salud y que volvamos a una normalidad REAL, porque eso creará prosperidad.

Isabel (Secretaria).

Al 2022 le pido salud para todos los míos. Tambien le pido vacunas para toda la población mundial. Hasta que no estemos todos vacunados, esto no se acaba.

Juani (Funcionaria).

Para el 2021 le pedí poder correr sin dolor y ha funcionado. Para este año 2022 le pido que nuestro proyecto de club de atletismo siga creciendo y podamos competir con las mismas ganas e ilusión que antes y que el maldito bicho nos deje hacer lo que más nos gusta.