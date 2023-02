El Puche se enamora del balonmano

En las pistas del CEIP El Puche apenas se pueden divisar las líneas reglamentarias, presentando estas serios desperfectos como grietas o algunas porterías porterías oxidadas, con lo que ello conlleva para la seguridad para el desarrollo de la práctica deportiva. A pesar de ello, esto no ha supuesto freno alguno para que este centro se haya enamorado del balonmano por completo, logrando todo un hito no visto hasta la fecha como es el contar este barrio por primera vez con un equipo que compite en esta disciplina deportiva.

Un proyecto que nació del objetivo de lograr la inclusión del deporte femenino en el colegio después de que “la participación con el fútbol tuviera un éxito limitado”, tal como manifiesta su director, Ramón Espinoza, quien encontró en el balonmano y en el CD Urci Almería, presidido por José Luis Herrera, lo que pretendía para su centro.

Así, en el colegio decidieron cambiar su filosofía deportiva, buscando un deporte que “se encontrara dentro de una situación de desconocimiento para el alumnado y que no estuviera ligado a un género”, comenta Espinoza, quien se muestra más que satisfecho con los resultados de participación que están teniendo, si bien asegura que “con unas instalaciones adecuadas llegarían a muchísimo más”.

No es para menos. Este centro ha pasado de contar con unos cincuenta jugadores el pasado curso, en el que solo entrenaban, a tener ya en sus filas con casi un centenar, doblando sus números y estando la participación femenina en torno al 50% del alumnado inscrito en esta actividad, según informa uno de sus entrenadores, José Luis Herrera, quien el pasado año se encontraba como el único técnico de balonmano de este centro en lo que fue una primera toma de contacto del colegio con este deporte.

Y es que si hasta hace no tanto era el único entrenador de esta disciplina deportiva en el centro, ahora le acompañan otras tres personas más como Ronny, Omayma y Yuneima para dirigir a los hasta siete equipos con los que cuenta el CEIP El Puche durante este curso y que desea continuar con su crecimiento en el futuro.

“En este caso no sé quién ayuda más a quién porque yo estoy encantado de estar con los niños de aquí”, menciona también Herrera, quien junto al resto de componentes del equipo de balonmano y miembros de la comunidad educativa de este colegio almeriense trabaja por acabar con los estigmas y la percepción que el resto de la ciudad tiene del barrio. De esta manera, una de las cosas que más feliz le haría sería que el resto de equipos pudieran jugar contra ellos en las pistas del colegio, para lo que reclama que las instituciones se pongan manos a la obra para que las instalaciones del centro puedan presentar unas óptimas condiciones.

Un proyecto que no se pone límites y que, en palabras de su director, “por qué no soñar con que dentro de diez años tener un jugador o una jugadora que salga de El Puche y que sea conocido”. El tiempo será el encargado de dictar sentencia, pero de lo que no cabe duda es de que la ilusión por el balonmano está más presente que nunca en este centro, habiéndose convertido también este deporte en toda una medicina para la inclusión.