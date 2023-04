Pulpileño-Lorca Deportiva: Todo por decidirse en la vuelta (2-2)

El Atlético Pulpileño se llevó un serio jarro de agua fría en el encuentro de ida de la primera eliminatoria del play off de ascenso a Segunda RFEF. Los rojinegros lograron dejar la eliminatoria bastante encarrilada cuando antes de llegar a la hora de juego Airam Benito llevó el dos a cero al marcador antes de llegar a la hora de partido. Pero los levantinos vieron como el Lorca Deportiva en el último minuto igualó el partido con un gol de Cellou.

Así, todo se decidirá en el encuentro de vuelta que ambos equipos disputarán el próximo domingo en el Francisco Artés Carrasco lorquino. Un encuentro al que los rojinegros llegan sin que les valga el empate al final de la prórroga puesto que pasa el mejor clasificado, en este caso el Lorca Deportiva que finalizó la temporada regular en segunda posición frente a la quinta plaza de los de Juanjo Asensio.

Arrancaron bien el partido los almerienses, que al cuarto de hora ya habían gozado de hasta dos ocasiones, pero a los rojinegros se les estaba resistiendo el gol. Superada la media hora la volvieron a tener con una gran jugada de Jean Marco que el ex del filial de la UD Almería mandó fuera. Sin embargo, no iba a tardar en llegar la primera alegría para el Atlético Pulpileño. Apenas unos minutos más tarde por fin lograron adelantarse en el marcador con un gran gol de Gabri.

No se conformaban los levantinos con la mínima ventaja, buscando el segundo antes de llegar al descanso. Lo intentó Airam Benito, pero su disparo se marchó fuera. Con la momentánea victoria local los futbolistas ponían rumbo a vestuarios.

Estaba siendo el día grande del Pulpileño, que preparó un ambiente festivo. Le estaban yendo. tan bien las cosas que antes de llegar a la hora de partido Airam Benito hizo el segundo para dejar bastante encarrilada la eliminatoria. Minutos más tarde Airam tendría una nueva ocasión con un remate de cabeza que se marchó fuera.

Pero el partido todavía no había terminado ni mucho menos, recortando distancias Titi a falta de un cuarto de hora para el final. No podía confiarse el conjunto de Juanjo Asensio, que veía como le apretaba su rival. No estaba para nada decidido el partido hasta el punto de que a falta de escasos minutos el colegiado señaló pena máxima y ahí no perdonó Cellou.

No habría ya tiempo para más y la eliminatoria quedaba para decidirse en el encuentro de vuelta que el Atlético Pulpileño y el Lorca Deportiva disputarán el próximo domingo en el Artés Carrasco. El. asccenso a Segunda RFEF está en juego.