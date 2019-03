–Acaba la temporada para URA con salvación y fiesta en el Juan Rojas.

–En el equipo estábamos convencidos de que iba a ser el primer año que nos íbamos a salvar sin jugar la permanencia, como en las últimas cuatro temporadas. Es cierto que el contexto era complicado, porque equipos potentes habían bajado a su filiales a jugadores de máximo nivel, pero nos hemos repuesto. La victoria ante Marbella hizo que nos conjuráramos para vencer a Olímpico y cerrar la temporada.

–El ambiente fue maravilloso.

–Le estamos muy agradecidos a todos los que vinieron el domingo. Nos pusieron la piel de gallina, el estadio estaba a rebosar y nosotros teníamos que darles una alegría. Así fue.

–Juanma se quedó en URA una temporadas más por vivir jornadas como las del domingo.

–Esto se te queda grabado en la retina, siempre voy a recordar que yo estuve ahí metido. Fue impresionante, lloré como un niño en la celebración. Estoy muy contento de haber continuado una temporada más.

–¿Es el momento de colgar las botas?

–Creo que la temporada que viene ya no... Bueno, la pasada ya dije que que no iba a seguir y al final el míster me convenció. Pero pienso que ya está bien, División de Honor B es una categoría muy estricta, con muchos entrenamientos durante la semana. Con 43 años, los golpes ya duelen el doble. Es difícil para mí estar ahora dos meses sin competir y empezar de cero la próxima pretemporada.

–URA está en buenas manos con Nacho Pastor.

–Le voy a estar eternamente agradecido, es un tío que nos dio una vuelta a nuestro sistema de juego. Nos hizo ver que podíamos con equipos mucho más potentes que nosotros, nos motivó de tal forma que hemos competido a un gran nivel. También nos ha regañado, ojo, con buenos argumentos nos hizo darnos cuenta de en qué nos equivocábamos. Creo que URA no ha tocado techo, puede seguir creciendo.

–Es el momento de apostar por crecer.

–Seguro. Si miramos la tabla, nosotros tenemos casi dos partidos ganados más que Marbella y Arquitectura, podíamos haber estado entre el sexto y el quinto lugar, pero ellos nos sacaron la diferencia en los bonus.

–Le debe mucho este club, y la categoría en general, al rugby argentino.

–Los fichajes de este temporada nos han aportado muchos. Han venido jugadores que nos han ayudado a dar ese salto que necesitábamos para realizar una temporada así de fructífera y creo que es para estar orgullosos de todo lo conseguido.

–¿Cómo se mantiene la ilusión por el rugby con 43 años?

–He hecho bastantes deportes, pero con la disciplina, el respeto y los valores del rugby, ninguno. En el vestuario de URA se cumple todo esto a rajatabla.

–Adiós al URA y hola al Costa de Almería.

–Ahora empiezo a entrenar y jugar con el Costa de Almería, para disputar la fase de ascenso con mi amigo Manuel Martínez y su hijo. Vamos a darle ese plus al equipo para intentar subir a Primera Regional, este club necesita una cantera potente para que salgan jugadores y que el salto para ellos no sea tan grande como hasta ahora.

–Es decir, que sin descanso se engancha a la promoción.

–Sí, me meto ya con el Costa y si todo va bien, finalizamos la temporada a final de abril o principios de mayo, ojalá que con el ascenso. Aquí se compite cada quince días, es diferente a Honor B. Tenemos el primer cruce con Badajoz, así que este domingo debutamos en la promoción.

–El colofón a esta temporada sería subir.

–Ohhh, sería algo maravilloso. Jugar con el Costa y volver a ganar la Segunda Regional, para subir a Primera, es algo con lo que sueño.