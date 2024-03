El sueño olímpico de Valeria Márquez

La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos de París ya está en marcha. Menos de cinco meses restan para que la capital francesa acoja el evento deportivo por excelencia y que dará comienzo el próximo 26 de julio. Y lo hará con representación almeriense. La gimnasta almeriense Valeria Márquez, (21 de abril de 2004, Roquetas de Mar, Almería), componente de la selección española de Gimnasia Rítmica y quien compagina su carrera deportiva con el grado de Psicología, será una de las personas que tendrá el privilegio de participar en la competición soñada por todo deportista.

Camino de los veinte años de edad, que tendrá ya cumplidos cuando se dé cita en la capital gala, la roquetera sumará su nombre a lista de deportistas almerienses que han tenido el honor de participar en unos Juegos Olímpicos. A los de David Sánchez, Carmen Martín o Juanjo Salvador, entre algunos de los más reciente, se unirá este verano también el de Valeria Márquez, quien verá cumplido uno de sus grandes sueños en su aún incipiente carrera deportiva.

Pero ni mucho menos ha sido fácil llegar hasta aquí para esta roquetera, si bien dio sus primeros pasos en el mundo del deporte en el Club Gimnasia Rítmica El Ejido. "Es un camino difícil, pero muy bonito", no duda en señalar Valeria, quien junto al resto de sus compañeras se encuentra preparando ya la cita olímpica. "Lo intentamos afrontar de la mejor manera posible, trabajando día a día, superándonos", cuenta sobre cómo están siendo estos meses previos a los tan esperados Juegos Olímpicos de París 2024, en los que competirá de 8 al 10 de agosto con el sueño de llevarse una medalla.

Una cita, para la cual la selección española de Gimnasia Rítmica con el bronce logrado en el Mundial de Sofía (Bulgaria) celebrado en el 2022, que admite que le genera "muchísimas ilusión, ganas, esfuerzo" y para los que quiere "estar a tope para poder llegar". Con París viéndose ya en el horizonte, aunque con cierto margen de tiempo por delante, Márquez prefiere no pensar tanto en el soñado momento, si no centrarse "más en el trabajo del día a día". "Cuando se vaya acercando, supongo que me iré poniendo más en situación, pero por ahora voy trabajando más el día a día", indica la gimnasta almeriense.

Aunque cuenta ya con un importante bagaje internacional como ese bronce logrado dos años atrás en el Mundial de Sofía o la plata obtenida en el Europeo de Tel Aviv (Israel) de ese mismo año, unos Juegos Olímpicos es algo que difícilmente se pueda comparar con cualquier otra competición. No todos los días se puede convivir con los mejores deportistas del panorama nacional e internacional de toda clase de disciplinas. Es por ello que Valeria Márquez afirma que "compartir competición con todos los deportistas" es uno de los motivos que más ilusión le genera. Todo ello sin olvidar su propio trabajo y el de su equipo. "También me ilusiona mucho poder sacar nuestro trabajo en una competición de este calibre, realizarlo bien y obtener buenos resultados también", asegura igualmente.

A pesar de haber pasado ya cerca de dos años desde que aseguraran su plaza olímpica, Valeria recuerda muy bien cómo fue aquel día y lo que supuso. "Fue totalmente inesperado. No nos lo esperamos para nada", indica sobre aquel 16 de septiembre de 2022, añadiendo que se vivió "con muchísima ilusión, ganas, fue un empujón muy fuerte de motivación para coger muchísima más fuerza". Recuerdos califica con rotundidad como "muy bonitos y emocionantes".

"Te impulsa para seguir adelante con mucha más fuerza"

Sobre aquel bronce o la plata cosechada meses atrás en el Europeo de Tel Aviv menciona que son "logros en los que se ve reflejado todo el esfuerzo, el trabajo diario". "Al final supuso una satisfacción de decir es un resultado a todo el trabajo de todo el equipo y muchísima alegría", explica Valeria al mismo tiempo que comenta que "eso te impulsa para seguir adelante con mucha más fuerza".

Todo ello sin dejar de lado sus estudios de Psicología, para los que siempre saca algo de tiempo aún contando con alrededor de siete horas de entrenamientos, repartidas en dos sesiones de tres horas o tres horas y media, lunes a sábado. La receta la tiene muy clara: "Hay que ser muy constantes, poner mucho esfuerzo porque al final el día lo tenemos entero ocupado casi que entrenando y las pocas horas que tenemos libres las pasamos estudiando".

En esta línea asegura que "hay que sacar esas puertas por muy cansada que estés para poder estudiar", así como "intentar llevarlo todo al día para que no se te junte al final". "Con este ritmo de vida o lo llevas todo al día o si no es muy complicado", expresa también la gimnasta almeriense. Un duro esfuerzo y sacrificio que hasta el momento no le ha dado mal resultado, formando parte de la selección española y tocando ya a las puertas de los Juegos Olímpicos.

A pesar del transcurso de los años, Valeria Márquez todavía tiene muy presente el día que recibió la llamada del combinado nacional y se trasladó a Madrid en el año 2017 cuando contaba con tan solo trece años. "Sentí que había cumplido parte de un gran sueño", rememora la gimnasta almeriense. Un tiempo y una carrera deportiva que sin ningún atisbo de duda califica como "muy bonita" y con "muy buenos recuerdos". Aunque tampoco todo ha sido tan sencillo, exigiendo toda recompensa su sacrificio. "También tengo recuerdos duros, pero al fin y al cabo forma parte del deporte de alto nivel, pero me llevo un buen recuerdo de esta carrera hasta ahora".

Asimismo, tampoco se olvida de las que son ahora sus compañeras y su particular familia a más de 500 kilómetros de distancia de su hogar. "Mis compañeras son casi como mi familia porque pasamos veinticuatro horas del día juntas, compartimos todo, momentos buenos, malos, frustrantes, de todo tipo de momentos y se convierten en familia", señalaba sobre aquellas que están viviendo el mismo sueño que mantiene hoy en día Valeria.

Su familia, su mayor apoyo

Sobre la distancia con su familia admite que con el tiempo se ha ido adaptando a ello. "Es cierto que el primer año al ser más pequeña echaba más de menos a mi familia y me costó un poco más, pero luego ya te vas acostumbrando y te acostumbras a tener una relación a distancia con tu familia", explica la almeriense. "Intento llamarles todos los días a mis padres porque, aunque estén en la distancia, son mi mayor apoyo y mi mayor fuente de energía son mis padres", cuenta también Valeria, a quien su familia sí pudo acompañarle en Sofía cuando certificaron su billete a París. "Fue una experiencia única tanto para mí como para mis padres, esa competición y esa medalla, la experiencia nos la llevamos yo, mi familia y toda la gente que me rodea, mis compañeras, mi equipo, todo el mundo", agrega.

Aunque ahora su vida radica en Madrid no se olvida de sus orígenes, el Club Gimnasia Rítmica El Ejido, hasta el punto de mantener el contacto con algunas de quienes fueron sus compañeras y de que fuera su entrenadora. "Empecé con seis años, muy pequeña, porque mi madre me apuntó y dio en el clavo porque me gustó mucho este deporte y ya seguí trabajando con los años, subiendo de categoría hasta alcanzar aquí", recuerda Valeria Márquez. Además, asegura que está "muy agradecida".

"Fue como mi base de gimnasta donde me prepararon para que luego me seleccionaran hasta aquí", cuenta echando la vista atrás. Como también guarda un especial recuerdo a un señalado momento. "Tengo un buen recuerdo del Campeonato de Valencia de España, que creo que fue en el año 2017. De ese sí que me acuerdo bastante y tengo un buen recuerdo", señala Valeria. De Almería a contar los días que restan para cumplir el sueño olímpico. Los Juegos Olímpicos de París le esperan.