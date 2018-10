"Hay que trabajar muy duro y ganar sí o sí al San Fernando"

-¿qué análisis nos puede hacer sobre el partido ante el Recreativo de Huelva que perdieron por 0-1?

-Ya lo habíamos dicho a lo largo de toda la semana. Iban a ser un equipo que venía de una dinámica mala, que quería intentar rascar algo en Santo Domingo y ya se vio. Fue un partido muy disputado, muy físico. Ellos tuvieron muy pocas ocasiones pero se encontraron con el gol y nos llevamos un jarro de agua fría. Estábamos muy ilusionados en ese partido y no pudo ser.

Creo que el 'Recre' se llevó los puntos de forma merecida, nos faltó frescura, una salida limpia del balón..."

-El equipo llegaba de una importante victoria en Ibiza y encaraba dos duelos seguidos aquí en casa. No fue el partido que se esperaba del CD El Ejido...

-Hicimos una buena semana de trabajo, el equipo muy alegre, con mucha confianza, pero sí es verdad que en el partido no estuvimos muy acertados. Sabíamos el rival que venía, ellos se adaptaron muy bien en la primera parte con el viento a favor. En el segundo tiempo lo intentamos, pero no pudo ser. Atrás no concedieron nada y al final se llevaron los tres puntos y creo que de forma merecida.

-¿Cuáles fueron las claves de este tropiezo ante los onubenses?

-Nos plantearon un partido muy incómodo desde el minuto uno, sacaban la defensa muy hacia adelante, no dejaban espacios... Nosotros tampoco tuvimos ese juego fluido de otros partidos anteriores. Nos faltó frescura, una salida limpia de balón. Ellos apretaban mucho y a nosotros nos faltaron cosas. Un empate en casa con el Recreativo, a falta de diez minutos, como estábamos nosotros quizás hubiese sido bueno, pero estábamos en casa y quisimos sacar el partido y al final ellos tuvieron la suerte de meter el gol.

-Se empezó la temporada con mucha fortaleza en casa pero ahora se han encadenado dos derrotas seguidas como local. ¿Es mal momento para volver a disputar esta semana otro choque en Santo Domingo?

-Nosotros estábamos muy cómodos en casa. En estos dos últimos partidos, ante dos grandes rivales, se nos han ido, pero estamos en Santo Domingo muy confiados y ahora tenemos otro partido seguido aquí para tratar de revertir la situación y hacernos otra vez fuertes ante nuestra afición. Hay que trabajar duro esta semana y pensar en el San Fernando. Hay que ganar sí o sí.