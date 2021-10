Una treintena de cruzados velan armas ante la batalla

De todo lo que se puede decir sobre la conformación del plantel cruzado, sin la menor duda, la clave es que hace honor al nombre del club en cada una de sus palabras. Unión, por compromiso y ganas, rugby, por ser el de verdad, jugado entre los hermanos y pleno de ambición, y Almería, por jugadores de la tierra y jugadores de otras tierras que sienten esta como suya. De esas características se nutren los mimbres con los que se ha hecho la cesta, entrelazados por ‘Falu’ y apretados los unos contra los otros gracias al esfuerzo. Repite la base que la campaña pasada rozó la gloria cuando nadie lo esperaba al principio, continúa el entrenador y su cuerpo técnico, y no desfallece el trabajo de los veteranos, la intendencia, el alma, el corazón y el pulmón que hacen a URA más grande.

Sí, se puede decir que Unión Rugby Almería Playcar está listo para emprender el reto mayor de la historia de la entidad cruzada, el de luchar por el ascenso y que esta vez sea el objetivo claro desde el inicio, que hay una treintena, 31, si se quiere ser exactos, de cruzados velando armas para el inicio inminente de la temporada. De entre ellos hay ocho caras nuevas, tres fichajes, tres canteranos y un ‘viejo conocido’, más un ‘premio de la lotería’. Este último es José María Gómez ‘Chema’, anotador nato desde el ala ‘criado’ en Atlético Portuense. Ha llegado ‘llovido del cielo’, puesto que los estudios universitarios lo han traído hasta Almería y tiene nivel más que contrastado para ser decisivo en División de Honor B, incluso de zaguero. Mide 1,84 y pesa 82 kilos.

Otros cuatro jugadores acrecentarán el ya muy notable acento argentino. No en vano, de esa nacionalidad son los refuerzos en posiciones clave que ‘Falu’ dio como básicos. Así, el más conocido, por su buena trayectoria pasada ya en el club, es Tomás País ‘Momia’, talonador de gran experiencia y que regresa a la disciplina cruzada como todo un ejemplo de compromiso. Sus 99 kilos serán de gran valor en el paquete de melé, con origen en Universitario de Mar del Plata, pura fe en lograr “algo grande” esta temporada, encantado de regresar a la que considera su casa. También a la delantera va Franco Giardina, 105 kilos para la primera línea desde Lince Rugby Club. Dispuesto a ser polivalente y a dar lo que se pida donde se le pida, su aclimatación ha sido rápida.

Igual sucede con Gonzalo Zalazar, un tercera línea de altura, 186 centímetros y 98 kilos, que procede del Club Los Caranchos y cuyo afán por triunfar en URA Playcar es una garantía de éxito. Por último, se ha firmado a Agustín Cittadini y se afianzan dos posiciones más en las que puede desempeñar su labor. Tanto de centro como de apertura, este jugador de Jockey Club de Villa María ya ha mostrado su potencial durante la pretemporada, de la que él mismo ha sacado la lectura de que el año que se avecina será muy positivo para el equipo. Mide 1,57 y pesa 78 kilos, con gran movilidad y desplazamiento de balón para darle aceleración al juego cruzado. Estos son los cinco nombres que pueden ser los considerados fichajes, unidos a los tres jóvenes valores canteranos que suben.

Se trata de Juan Antonio Román, que juega en la tercera línea, de Pablo Tarifa, en su caso en la primera línea, y de Alfonso Castro, cuya presencia en todos y cada uno de los partidos de la pretemporada ha sido muy importante, siendo la posición que ocupa de gran relevancia, como la de medio de melé. Ellos son el fruto de todos los años previos trabajando con las categorías inferiores y, claro está, representan el futuro de un club que pretende sostener una amplia base de jugadores almerienses, procedentes de las numerosas escuelas que están a pleno rendimiento en toda la provincia. En ese sentido, Miguel Palanca, como presidente de la entidad cruzada, ha hablado de “mucha ilusión”, pero dándole importancia al matiz de “esfuerzo económico dentro de la humildad”.

No puede ser de otro modo para un URA Playcar que puede considerarse muy fuerte, pero que no puede competir en presupuesto con varios de los clubes de División de Honor B, aunque sí pretende hacerlo sobre el verde: “Continúa el bloque del año pasado, el entrenador, y afrontamos esta nueva temporada con todas las ganas y con la humildad que caracteriza a nuestro presupuesto, en la élite por séptimo año consecutivo”. No se quitan la elástica los Nemo, Fede, Rullo, Mono, Juanma, Ávila o Toti, como tampoco los Gaveglio, Persa, Melián, Quiroga, y Lamboglia. Seguirán los Pizarro, Jurado, Pérez, Méndez y Calatrava y se va a disfrutar de nuevo con los Hacha, Arias, Gómez y Matuja. Mención especial merecen De Luque y Luis Vergel, capitán en otra época, tras lesión y tras un tiempo apartado de la competición, respectivamente, hombres de club.