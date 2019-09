CASI vuelve a unir deporte y solidaridad

Dos de los ingredientes principales para una vida saludable son el deporte y el consumo de frutas y hortalizas. De esta forma, el domingo, 29 de septiembre tendrá lugar la II Carrera Popular, un evento benéfico organizado por la cooperativa que recaudará fondos para las asociaciones Duchenne y AdayoPBO que luchan en favor de colectivos que están afectados por enfermedades graves.

Almería 2019 ha acogido la presentación de la actividad deportiva donde han estado presentes el concejal de Deportes, Juanjo Segura; el concejal del Área de Promoción, Carlos Sánchez y el presidente de CASI, Miguel Vargas y representantes de las asociaciones.

En primer lugar, Carlos Sánchez ha dado la enhorabuena “a las asociaciones que van a beneficiarse de la carrera popular” y sobre todo, ha dado la bienvenida a los asistentes “a la casa de la Capitalidad con un evento que va en relación con este proyecto. El tomate forma parte de un producto de mucho valor en Almería y CASI es una de las empresas referentes a nivel mundial”.

El concejal del Área de Promoción ha asegurado que “Almería exporta salud y lo hace a través de su agricultura, por lo que, el objetivo de esta sede es que no solamente hable de gastronomía sino que también hable del otro lado que no se ve: la salud, las experiencias saludables y el deporte” y además, ha remarcado que “Almería 2019 no termina el 31 de diciembre, porque el 1 de enero empezamos con el esfuerzo de seguir potenciando los productos almerienses”.

A su lado, el concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha informado que “la carrera cumple ya su segunda edición y está más que asentada en el panorama deportivo de la ciudad gracias a esta labor de CASI”. De este modo, el edil ha transmitido el apoyo del Patronato Municipal de Deportes porque “entendemos que debemos estar presentes en todas las pruebas deportivas y más si tiene un carácter solidario”. También ha felicitado a “la cooperativa CASI que tiene nuestro apoyo institucional y animo a todos los almerienses a que se involucren en la prueba”.

Por su parte, Miguel Vargas, el presidente de CASI ha agradecido “la labor del Ayuntamiento por su apoyo” y además, ha trasladado que la cooperativa “tiene un fondo social desde el inicio y considero que debíamos colaborar con las asociaciones para ayudarles con nuestro recaudo y demostrar siempre tenemos en cuenta a la sociedad, en sus objetivos”.

Asimismo, ha caracterizado la II Carrera Popular como “una excusa para compartir grandes momentos y experiencias, os invito a todos los almerienses, no me olvido de los socios que espero que asistan porque sin ellos nada funcionaría”.

Francisco Manuel González, representante de Adayo PBO, ha agradecido el apoyo “de la cooperativa porque nuestra labor es ayudar a los afectados por parálisis braquial obstétrica” y a su vez, Francisco Manrique, de Duchenne ha insistido “en la necesidad de invertir en investigación para combatir la enfermedad de Duchenne. Cada año se detectan 20.000 nuevos casos de una dolencia que supone una ‘carrera contrarreloj’ por la vida”.

La II carrera de CASI estará formada por un circuito infantil que comenzará a las 9:30 horas. Y los tres circuitos destinados a mayores de edad: 7 kilómetros Senderismo, que saldrá a las 10:00 horas. Y a las 10:15 horas, tendrán lugar los circuitos de 10 kilómetros y 5 kilómetros.

Del mismo modo que se hizo en la edición anterior, una vez terminada la prueba, los participantes podrán seguir disfrutando de una jornada lúdica donde además, degustarán un buen plato de paella para recuperar fuerzas, al mismo tiempo que van disfrutarán de conciertos y actividades para niños junto a exposiciones.

La plataforma de inscripciones estará operativa hasta el 25 de septiembre. Todas las inscripciones se realizarán a través de la web www.clubdeportivo-casi.es.