Rogelio Mena: “He resistido y he ganado. Regreso por principios y no por intereses”

–Vuelve a liderar la lista del PSOE para convertirse en alcalde y repetir en el cargo.

–Es de nuevo para mí un inmenso honor encabezar la candidatura del PSOE a la alcaldía de Albox. He sido alcalde en dos ocasiones de lo que estoy inmensamente agradecido a mis compañeros y a todos los albojenses y vuelvo con ilusión, fuerza, experiencia y capacidad para restituir la legitimidad electoral que no solo me quitaron a mí, sino a la mayoría absoluta de los vecinos.

–¿Qué siente tras el periplo judicial que ha sufrido y que le hizo perder la vara de mando?

–Es evidente que me siento feliz, por mi familia, amigos y compañeros que siempre creyeron en mi inocencia. Han pretendido acabar conmigo y les he ganado, he resistido, he combatido y finalmente he ganado por los albojenses y por mí. Regreso por principios y dignidad personal y colectiva y nunca por intereses personales.

–Con el panorama político tan convulso que se vive en Albox, ¿cree que el PSOE volverá a ganar las elecciones?

–Hace cuatro meses perdimos las elecciones autonómicas y nadie daba un céntimo por el PSOE de Albox. Ahora hemos ganado las elecciones generales y la percepción que tenemos es la de la victoria en las municipales.Hay que llevar la sensatez y el sentido común al ayuntamiento. Debemos anteponer los intereses de los vecinos sobre todo los demás y necesitamos personas leales y fiables. Albox necesita políticos de altura, con capacidad, preparados y experiencia y sobre todo demócratas como nosotros.

–¿Hay caras nuevas en su lista?

–Quiero agradecer al partido y en especial a los actuales concejales su generosidad para la candidatura aprobada. Excepto el cabeza de lista, los demás son todos nuevos. Llevo mayoría de mujeres, profesionales sensibles socialmente como la directora de la Residencia de Gravemente Afectados, una investigadora doctora en biomedicina, empresarios, jubilados, estudiantes, residentes de otras nacionalidades (ingleses, ecuatorianos, rumanos, etc). Es una gran candidatura ganadora.

–Tras su inhabilitación por denegar información a la oposición y su vuelta a la vida política, ¿cómo se ha encontrado el municipio?

–Siempre defendí mi inocencia y la injusticia de esa inhabilitación y el tiempo y las informaciones posteriores creo que me han dado la razón. El municipio me lo he encontrado triste, falto de libertades y nulo respeto a las reglas mas elementales de la democracia, con decisiones autocráticas cuando no de burla al Pleno Corporativo.

–¿Qué quiere cambiar? ¿cuál es su proyecto para los próximos 4 años en Albox?

–Quiero recuperar el espíritu albojense y exigir lo que nos corresponde: el Hospital de alta Resolucion para ubicarse en Albox. Quiero llevar la alegría ante la tristeza instalada, quiero abrir negocios y servicios y no cerrarlos, quiero que el Ayuntamiento compre en Albox y comarca, dar vida a los jóvenes con un Centro Comercial de Ocio y por supuesto políticas de empleo. Quiero dignificar la gestión publica y democratizarla. Quiero “hacer cosas” pero bien, con proyecto, respetando la ley, no asfaltar sin reparar ni cambiar tuberías de abastecimiento y saneamiento y quiero hacer un Ayuntamiento transparente y participativo que rechace actitudes sectarias y excluyentes y respete la privacidad y la imagen.

–¿Qué mensaje le gustaría transmitir a sus vecinos para que confíen en su equipo?

–A dia de hoy somos quienes ganamos las elecciones municipales, hemos ganado las elecciones generales también con Pedro Sanchez, volvemos a ser el referente de Albox, nosotros siempre hemos estado en todo lo que ha significado progreso para Albox. Solucionamos en el problema mas importante el agua, resolvimos la seguridad, construimos el Poligono, la ITV, el estacionamiento de camiones, el Consevatorio,los centros de salud en el casco urbano y pedanías, guarderías y escuelas rurales, puentes, canalización de la Rambla, pabellones, la Piscina Cubierta y el gimnasio que volveremos a abrir. Estas y muchas más son razones para confiar y junto a los nuevos proyectos ganar.