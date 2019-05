Vox se presenta en Almería capital: “Venimos para hacer política, no para vivir de ella”

Joaquín Pérez de la Blanca Pradas, candidato a la alcaldía de la capital por Vox, ha presentado a parte de los miembros de su candidatura, resumió brevemente sus objetivos y prometió lograr el “despertar de Almería”. De la Blanca, abogado de profesión, sentencia que ninguno de los miembros de su grupo son políticos profesionales. “Venimos para hacer política, no para vivir de la política. Venimos para servir, no para ser servidos. Somos gente que hemos dado un paso al frente porque creemos que es nuestra obligación para con Almería y los almerienses. No solo para los que nos votaron en las generales y en las autonómicas sino para todos los vecinos”.

El candidato de Vox entiende que ha conseguido reunir a un grupo de personas que tras patearse las calles en sus diversos y heterogéneos oficios saben perfectamente cuáles son los problemas a los que se enfrentan los almerienses: “Entre los miembros de nuestra lista podemos encontrar psicólogos, policías, abogados, procuradores, asesores fiscales, es decir, un grupo muy variado de gente. Gente que lleva muchos años trabajando a pie de calle y que conocen perfectamente cuáles son las necesidades de todos los almerienses”.

De la Blanca tiene claro cuál es su principal objetivo: “Nuestra candidatura es la del despertar de Almería. Queremos rebelarnos contra el aislamiento y marginación que venimos sufriendo desde hace muchos años porque queremos exprimir todo el potencial de esta ciudad desde los valores y principios de nuestra formación”. Por lo tanto, su deseo es el siguiente: “Espero, deseo y confío en que este será el punto de partida desde el cual, nuestra ciudad comenzará la transformación. Siempre partiendo de las instituciones y con el apoyo de todos los almerienses”.

Por su parte, Juan Francisco Rojas, presidente del partido en la provincia, explica que la candidatura por Almería capital “busca ofrecer una alternativa real. Quieren levantar unas banderas, lasd el honor, la nobleza y la valentía. Pero, sobre todo, la de la honestidad y la humildad. La de la vocación de servicio al ciudadano. Harán de esta una administración eficiente, eficaz, transparente y cercana al ciudadano, que debe sentirse escuchado por sus representante”.

Rojas, presente junto a Carlos Bonet (coordinador en la capital) manifiesta que este grupo de personas “quiere conseguir una ciudad limpia, ordenada, segura, acogedora y atractiva. Referente en España”.