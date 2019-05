Adriana Valverde: “La derecha va a pactar en la capital, no podemos quedarnos en casa”

–Termina la campaña y habrá podido comprobar el apoyo de la gente, ¿cree que los resultados serán positivos?

–Sí. Empezamos con este proyecto después de dos campañas en las que hemos obtenido buenos resultados, y los de Pedro Sánchez nos han dado un poco de oxígeno. Nos está sirviendo para que seamos muy bien recibidos por los almerienses.

–¿Teme de alguna forma que el buen resultado de las generales haga a los votantes del PSOE quedarse en casa?

–Hay que movilizarse, hemos lanzado el mensaje de lo que supondría la abstención. Aquí tenemos la amenaza de una derecha fraccionada en tres, con unos más radicales que otros, y eso pone en peligro muchos de los avances de esta ciudad. Los almerienses tienen que ser conscientes de lo que nos podemos encontrar en el Ayuntamiento. Está Vox, todos somos conscientes de sus mensajes contra los derechos de las mujeres, por ejemplo. En el PSOE siempre hemos sido abanderados en ese sentido y no podemos dejar de eso se pierda.

–Deben sumar más que los tres partidos de la derecha...

–Nosotros llevamos toda la campaña preguntándole a los candidatos de PP y Ciudadanos si están negociando con la ultraderecha y no nos han contestado. Hemos obtenido silencio como respuesta. Nos consta y nos lo han hecho llegar que ya lo tienen todo atado. Incluso asesores.

–¿Por qué no debería seguir el PP gobernando Almería?

–Las evidencias están ahí. Llevan 16 años de gobierno al frente del Ayuntamiento y los resultados de su política han creado una ciudad totalmente desestructurada. Con barrios aislados, que no están bien cuidados y que no se sienten partícipes en el Ayuntamiento. Es una imagen de ciudad estancada. Y no tienes que irte a un barrio de las afueras, los tienes cerca del centro, como el Barrio Alto, el Tagarete o las 500 Viviendas. Son barrios de gente trabajadora y humildes en los que nos encontramos abandono, falta de seguridad, de limpieza, falta de zonas verdes... Han dejado en manos de empresas los servicios esenciales del Ayuntamiento sin ningún tipo de seguimiento y de control. Y esos son los resultados.

–¿Qué puede hacer por el empleo un gobierno local?

–Nosotros hemos presentado iniciativas en el Pleno pidiendo que se hiciesen planes de empleo específicos dirigidos a esas personas paradas de larga duración, que sabemos dónde están, qué perfiles tienen... de tal forma que esas actuaciones se hiciesen para dignificar los barrios y al mismo tiempo crear empleo. Se trata de implicar a los parados de esa zona para dignificar su barrio. Incluso hemos propuesto de dónde utilizar los fondos. Porque la Junta de Andalucía lleva desde 2014 poniendo dinero a disposición del Ayuntamiento para los planes de empleo. Pero el Ayuntamiento, en vez de destinar el dinero a esos parados (a través de unos criterios, con prioridad para larga duración, cargas familiares y barrios de exclusión) ha hecho proyectos basados en las necesidades propias de los servicios municipales. Si ha necesitado en el área de urbanismo dos arquitectos y tres abogados, los ha cogido de ahí. No puede decir el alcalde que el empleo no es una competencia municipal. No tienen el compromiso con los parados de la ciudad porque ni dándoles el dinero otra administración han pensado en los parados de los barrios.

–¿Cree que la clave de estas elecciones está en los barrios?

–Sí, porque la gente tiene hartazgo del PP. Eso sí que nos lo han trasladado. Quieren los mismos servicios que el resto, que el centro, y nos lo piden. Creo que la clave está ahí, en que los vecinos de los barrios se movilicen y vayan a votar.

–¿Por qué Almería no ha sido capaz de crear un Casco histórico digno?

–La apuesta del Partido Socialista empieza por integrar el Puerto y la Ciudad, por hacer que el Casco Histórico esté peatonalizado, más accesible, por la puesta en valor del patrimonio histórico que tenemos en la zona. Es que podemos hacer un pequeño Albaicín. Se ha invertido mucho dinero en el Mesón Gitano, pero se ha creado un monstruo de impacto visual grave. No podemos tener los alrededores de la Alcazaba como están, se deben mantener dignos, al igual que el cerro San Cristóbal, que está intransitable. Con las vistas que hay de la ciudad desde ese punto... Podría haber un mirador de toda la ciudad.

–Tampoco supondría un gasto enorme...

–No, eso es voluntad política. Es tener visión de ciudad. El candidato del PP dice que se siente orgulloso de su ciudad, pero ha tenido suficiente tiempo para mostrar ese orgullo y que los vecinos de estas zonas también se sientan orgullosos de lo que les rodea. No se necesitan grandes inversiones para tener decente el cerro de San Cristóbal y adecuar La Chanca. Hay instrumentos municipales.

–¿Han pensado en crear una ruta turística basada en el patrimonio?

–Hay una iniciativa de La Chanca a Mucha Honra, que están trabajando solos y con mucho esfuerzo, y ellos mismos lo cuentan. Tiene mucho atractivo y tirón turístico. Las canteras califales están puestas en valor, ¿a qué esperamos para incluirlas en las rutas turísticas y adecentarlas? Pero hay que arreglar también el barranco del Caballar. Almería debe tener otra imagen y eso se puede conseguir. Podemos implicar a los vecinos y exigir a las empresas que cumplan con sus contratos. En limpieza cada año se aumenta el canon pero no se ve en las calles ni en los derechos de los trabajadores.

–También apuesta por el pequeño mercado, pero no paran de construirse grandes centros comerciales.

–Tiene solución. El pequeño comercio está compuesto por familias que todos los días abren la persiana para ganarse su sueldo. Y son los que aportan a la ciudad el dinamismo que llena de vida las calles. No cabe duda, hay que apostar por ellos. No se pueden cerrar las puertas a la llegada de grandes superficies, generan empleo, pero lo que una administración responsable debe hacer es que lo recaudado por la implantación de las grandes empresas destinarlo a acciones para impulsar el pequeño comercio. Es lo que hemos querido hacer con ‘Los huevos de Manolo’, dar una plataforma en redes para que puedan comercializar sus productos. Hay que formar al pequeño comercio, ellos no tienen tiempo ni dinero para hacerlo. Se pueden especializar y hacerles referentes en sus productos. Los mercadillos, por ejemplo, si se dignifica su espacio, se pueden incluir en los itinerarios turísticos, como se hace en otras ciudades, y se puede generar un gran movimiento alrededor suyo. Se debe hacer un plan de visualización de estos mercadillos.

–¿Cuál es su mensaje definitivo para los almerienses confíen en su proyecto?

–Quiero trasladar a los almerienses que Almería necesita salir del estancamiento en el que está. Almería avanzó gracias a los gobiernos socialistas de Cabrejas y Fernando Martínez que acometieron obras que transformaron la ciudad, como la Rambla, auditorios, paseos marítimos, la Universidad... ahora necesitamos otra gran transformación para hacer la Almería del Siglo XXI. Nuestro proyecto es Almería Puerta del Mediterráneo. Una gran ronda que conecta la ciudad desde la desembocadura del Río Andarax hasta la Chanca, hará que hará que los barrios desconectados se conecten. Quitamos los coches del centro y convertimos Almería en una ciudad mucho más amable creando espacios, zonas verdes. Ese modelo de ciudad, que es mucho más sostenible, lo podemos llevar a cabo. Somos el único partido que podemos llevar el cambio a esta ciudad. Y eso lo tienen los almerienses en sus manos.