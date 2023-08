Accidentado showcooking en el paseo de Almería

Segundo apagón en pleno encuentro gastronómico

El responsable del evento culpó a la prensa sobre la falta de degustaciones para el público, aunque había menos que sillas dispuestas. Fue después del parón por el segundo apagón en días consecutivos en el espacio del paseo de Almería, que fue solventado cerca de un cuarto de hora después por técnicos municipales.

Completaron la mañana Borja González de El Alquímico y Juan Sánchez de 4 Jotas, situados ambos en la capital. Una nueva jornada que, aunque accidentada, sirvió para poner en valor la importancia de la gastronomía almeriense. La semana culinaria se completa este sábado con la final del certamen infantil, en una mañana que empezará, si no hay retrasos, a partir de las once de la mañana, y que se completará con un taller de chocolate y una ponencia sobre el pan. Los horarios exactos no han sido informados por los responsables del evento, la Asociación 'Almería Gastronómica', que, poco antes de la bronca a la prensa, seguían dudando sobre el organigrama exacto.