Álvaro Urquijo: "Siempre nos hemos refugiado en lo que mejor hacemos: el directo"

Álvaro Urquijo y Los Secretos son carne de escenario. Llevan toda su historia viviendo sobre las tablas y ahí es donde han dado forma y empaque a las canciones que han marcada una época en la historia del pop español. Ahora, tras ocho años, editan un nuevo disco inédito que, como no podía ser de otra forma, ya han tocado en directo antes de que vea la luz. Además, hoy serán cabeza de cartel en el espectáculo ‘Yo fui a EGB’, que aterriza en la capital.

–Regresan a Almería, esta vez con un formato diferente al de otros conciertos ofrecidos en la provincia. ¿Cómo afrontan el evento?

– Somos conscientes de que hay canciones que forman parte de un colectivo que tiene en común haber vivido una época pasada. Yo me eduqué musicalmente dentro de la nostalgia y escuché a grupos que ya no estaban juntos. Esto es una fiesta en torno a una época en la que todo se vivía de otra forma. Reunirnos alrededor de ese espíritu y esos recuerdos siempre es positivo.

–¿Qué recuerdos tiene de la provincia de sus anteriores visitas?

–Buenísimos. Hemos estado en bastantes ocasiones, aunque para un músico esto es algo paradójico porque cuando vas de una ciudad a otra lo que realmente ves son hoteles, escenarios y poco más. Lo único que puedes hacer es quedarte con el calor del público, y el de Almería lo recordamos especialmente.

–Ahora que están tan de moda los festivales, con un cartel variado y un trasiego constante de músicos por el escenario, son muchos los artistas que prefieren un concierto exclusivo de su propio grupo, con su montaje, luces, escenografía, etc. ¿Qué opina usted al respecto?

–Las dos opciones son compatibles. Nosotros, por ejemplo, hacemos nuestra gira, la never ending gira, y cada momento tiene su lugar. Nos gusta igual tocar nuestras canciones que formar parte de una fiesta en la que haya más compañeros de profesión. Al fin y al cabo, el trabajo de un grupo finaliza cuando alguien te viene a ver y se divierte contigo, independientemente de si es a un concierto tuyo exclusivo o a un festival.

–Ahora editan un nuevo disco titulado Mi Paraíso, ¿qué se podrán encontrar en él aquellos que lo escuchen?, ¿cuántas canciones contendrá?, ¿habrá alguna sorpresa o colaboración?

–En este disco, que verá la luz a mediados o finales de septiembre, hay una colaboración con Mara Barros, corista de Sabina, que ha hecho un trabajo magnífico. Hay doce temas, con los que estamos encantados, y creo que es un disco muy preciosista y muy profesional, con muchos detalles, aunque al final el que tiene que valorarlo es el público. Nosotros lo que podemos hacer es trabajar con toda la humildad del mundo, pero después ya lo ponemos en vuestras manos. A fin de cuentas, no es la primera vez que la historia de nuestro grupo no la escribamos nosotros mismos, sino la gente. Lo que está claro es que todos tenemos la música como nexo de unión. Con este disco queremos no defraudar y continuar con nuestro estilo. De hecho, cualquiera que escuche los cuatro primeros compases va a saber que los que están tocando son Los Secretos. Esa identidad es lo que defendemos en el disco y en los conciertos. Ponemos en juego nuestra experiencia para que la gente que nos quiera ver disfrute al máximo, que es el sueño de cualquier músico.

"No sabríamos hacer un disco sin músicos, utilizando cuatro máquinas"

–En un mundo como el actual, en el que manda lo digital, ustedes siguen apostando por el disco en formato físico. ¿Cree que mientras haya quien lo reivindique no se perderá o que está abocado, digamos, a extenderse?

–Si miras hacia atrás, la historia de la música ha sido una constante adaptación a la tecnología. Pasando por las grabaciones de los discos, luego vendiéndolos por unidades... Ahora hay un vacío que creo que no hemos terminado de llenar. Tenemos que ser aliados de la tecnología, hay que aceptarlo y adaptarnos porque es la forma que tiene la gente de llegar a nosotros. Tú grabas un disco y ya que la gente elija cómo acceder a él. Yo sigo apostando por lo analógico porque me gusta curiosear en los créditos, pero la gente se ha acostumbrado a escuchar música sin obtener mucha información. Somos conscientes de por dónde viaja la música ahora, pero el que quiera comprar un disco debe saber que la calidad de este es infranqueable. En Spotify y todas estas plataformas escuchas un 10% de la calidad de la grabación. Además, el mercado ha cambiado: ya no te pagan por la venta de discos como antes pero es otra etapa que hemos asimilado y somos conscientes de que hay que sumarse a los cambios. No obstante, nosotros somos un grupo de la vieja escuela y lo que suena está interpretado por alguien. Todo lo que se oye tiene lo justo de tecnología, y esa es nuestra forma de hacer música. No sabríamos hacer un disco con cuatro máquinas; siempre respetando todo y entendiendo que la música electrónica sirva a mucha gente. Yo, por ejemplo, puedo escuchar reggae, folk, y otros tantos estilos que me apasionan.

–En su nuevo single habla de los sueños, de encontrar por la puerta de atrás el paraíso. ¿Cuál es para Álvaro Urquijo su paraíso?

– Es un doble sentido, un poco protesta. Mi padre era un aficionado a la música pero nunca entendió que sus hijos quisieran dedicarse a ello y por este motivo hubo entre nosotros un distanciamiento tremendo. Es un pequeña queja hacia eso, y también hacia ese submundo que se ha creado en las redes sociales. Mi paraíso en este caso, es que yo pensaba que tras 40 años íbamos a mejorar y me encuentro con que ahora los followers son más garantía para tener un contrato que la calidad que puedas ofrecer. Mi paraíso es un lugar en el que todos sean como uno mismo y entender el mundo como yo lo veo. También lo es buscar esa puerta de atrás para irme a casa y estar con mi familia.

–Esta canción y Lejos han sido los dos primeros sencillos del próximo disco que han visto la luz. ¿Tendrán cabida entre el repertorio del concierto de hoy?

–Al menos una sí, no tengo toda la información pero por respeto a los demás artistas con los que actuamos tendremos que ver cuánto tiempo vamos a tocar; no me han dicho aún el minutaje. De todas formas, hemos presentado el disco nuevo antes de terminarlo porque no hemos parado de actuar en estos meses y hemos aprovechado para tocar temas del disco y así poder anticiparlo.

-¿Les puede la carretera?

–Si te trasladas al año que quieras de los últimos 40, verás que hay dos tipos de artistas. Uno muy mediático que publica un disco y se va de gira con ese disco y otros, como nosotros, que hemos practicado otra fórmula. Nunca hemos sido líderes de nada, sino que directo a directo nos hemos ido formando y dándole desarrollo a nuestras canciones; desde acústicos a otros con sección de cuerdas, por ejemplo. Hemos ido probando todos los formatos de directo porque ahí ha sido donde han crecido nuestras canciones. Es verdad que nuestra vida es al revés, vivimos en el directo y hemos tocado canciones que no hemos publicado para tener mas información y ver cómo podíamos acabarlas o qué opinión ha tenido la gente de ellas. Nosotros nos hemos refugiado en lo que mejor hacemos, que es el directo. Por ejemplo, yo puedo pasarme cuatro o cinco días a la semana de gira antes de volver a casa. De hecho, ahora mismo tengo dos maletas enfrente de dos tamaños distintos, en una habitación que es casi la antesala de la furgoneta en la que solemos viajar.

-El próximo 17 de noviembre se va a realizar un homenaje al malogrado Enrique Urquijo. ¿Qué nos puede contar del evento?

–La intención no es un concierto de Los Secretos al uso, sino una concentración de artistas que han trabajado para la música durante muchos años. Se cumplen 20 años y es una cifra muy significativa, por lo que son las canciones de mi hermano y por lo que han significado en este país, así que queremos hacer un tributo como Dios manda. Creo que el homenaje está más que justificado. Está por definir quién va a estar, pero el evento se va a dividir en tres actos; el primero estará dedicado a las salas de Madrid que acogieron conciertos de mi hermano; en el segundo se harán versiones de sus canciones con arreglos sinfónicos; y en el tercero tocaremos la banda que Enrique formó hace ya más de cuatro décadas. Lo que queremos con esto es que los invitados sean los protagonistas.

"Enrique Urquijo tenía un talento especial para hacer canciones"

-A pesar de haber pasado 20 años ya de su fallecimiento, sigue estando muy presente y su legado seguirá siendo imborrable...

–Sin duda, no hay concierto en el que no lo nombre. Ahora Los Secretos estamos disfrutando de un momento dulce gracias al público y, por supuesto, a mi hermano. Siempre le echaremos de menos. Tenía un talento especial para hacer canciones.

-Volviendo a la actualidad, cuentan con conciertos ya fechados hasta marzo del año próximo. ¿Estará Almería presente en esa gira?

–Siempre tenemos la mano tendida para quien nos pueda llamar. No somos difíciles de ver y sí asequibles, empresarialmente hablando. Poca gente se ha arrepentido de contratarnos o de irnos a ver. En esa línea, será muy fácil que nos encontremos en cualquier sitio: o en un local pequeñito o en un teatro.