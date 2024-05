Almería, una de las provincias que más miel exporta, pendiente de los cambios en la norma de calidad

Almería es puntera en lo que a venta de miel al exterior se refiere. Los últimos datos, difundidos el pasado verano por la Consejería de Agricultura, hablan de que en la provincia se venden 1.523 toneladas de este producto dulce, siendo la segunda que más exportó en toda la región, solo por detrás de Sevilla, habiendo en los 103 municipios de la provincia 129.332 panales, lo que la corona como la provincia con mayor cifra de estas instalaciones.

En una provincia líder en exportaciones como es el caso de la almeriense preocupa lo que pueda pasar con los cambios legislativos que están por venir en las próximas semanas. Este miércoles anunciaba el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que hasta el 11 de junio estará abierto el plazo de consulta pública para la remodelación de la norma de calidad de la miel.

En esta nueva norma se establece que se debe indicar de dónde viene cada frasco de miel, indicando a qué país pertenece cada porcentaje en caso de las mezclas. La intención es hacer realidad una de las grandes reclamaciones que el sector primario ha venido desarrollando en los últimos meses a las diferentes instituciones españolas y supranacionales, la de priorizar el producto de origen nacional.

La nueva normativa para todos los apicultores almerienses llega tras meses en los que la sequía, que ha comenzado a remitir tras las lluvias del pasado mes de abril, ha provocado una notable disminución en la producción. “Prácticamente no ha llovido nada. Desde octubre hasta ahora no han caído más de 25 litros en total, un desastre. Quizás hasta peor que el año pasado. Tengo mi asentamiento en el Parque Natural de Sierra María-Los Vélez y no pensaba llevármelas, pero lo voy a tener que hacer si quiero sacar algo de miel esta campaña", explicaba con resignación José Andrés Martínez, de Bío-Los Vélez. "Llovió muy tarde, casi cuando tenías que castrar, y no ha dado tiempo a la mielada”, clamó Juan Alférez, apicultor, el pasado verano.

Se trata de una adaptación a la nueva directiva europea sobre el etiquetado de la miel que se impulsó durante la presidencia rotatoria de España en el Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre del año 2023. El ejecutivo nacional ya adoptó durante 2020 cambios en las normas al etiquetado de la miel.