Aníbal García (Almería): “Los integrantes de BNI estamos unidos por un mismo sentimiento: las ganas de dar”

Ser embajador en BNI (Business Network International) es tener la estimulante tarea de ayudar a los demás integrantes de la organización de empresarios más nutrida y que más oportunidades de negocio y flujo económico genera en la provincia a entender y comprender los valores y fundamentos de BNI para hacer más exitosa su membresía. Así lo ha explicado Aníbal García, embajador de Cultura y Fundamentos en BNI Almería reseñando que “ser embajador BNI es ponerte al servicio de los miembros defendiendo que sus integrantes estén unidos por un mismo sentimiento: las ganas de dar”.

García, miembro activo de BNI Almería desde el año 2016, asegura que nada más conocer la cultura BNI, ‘givers gain’, “los que dan recibirán”, entendió que “yo tenía también que ayudar a otros empresarios a crecer personal y profesionalmente. Se despertó en mí algo que yo llevaba siempre en el ADN. Algo que me inculcó mi padre: para recibir algo primero tienes que dar. Y esa es la filosofía BNI, el primer valor nuclear de la organización es ese”.

Ahora, además de ser un miembro activo de la organización internacional, conformada actualmente por 283.677 miembros, que cuenta con 36 años de trayectoria y está presente en más de 74 países de todo el mundo, en Almería desde el año 2014, como embajador de Cultura y Fundamentos en BNI Almería trabaja a diario, de forma altruista y voluntaria, para inculcar en los integrantes del grupo los valores que tiene la organización: la construcción de relaciones, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la innovación, la tradición más la innovación, la actitud positiva, la rendición de cuentas y el reconocimiento. Valores nucleares de BNI y que, “es un poco lo que me toca recordar a los miembros. Que eso es lo que se hace en la organización para no perder el norte y que la gente no piense que esto es un club de compras; que vienes y esperas que los miembros te compren. No, es ayudarnos los unos a los otros”, explica, sintetizando su labor en “educar a nuestros compañeros para que nos puedan ayudar”.

ANB Mobiliario de Oficina: innovación en 3D y realidad virtual

Aníbal García es un empresario de éxito almeriense. Dirige ANB Mobiliario de Oficina, experta en la creación de instalaciones de oficinas y de locales de hostelería, fundamentalmente, aunque también realizan el montaje de bibliotecas, espacios escénicos, guarderías, centros escolares o centros de día de mayores, entre otros espacios. Lo que les diferencia de la competencia es la proyección de las instalaciones en 3D y que, recientemente, han incorporado la panorámica en 360º al cliente, es decir, “antes de que ponga un solo ladrillo puede meterse en su instalación y ver cómo le va a quedar. Le proporcionamos un enlace, utilizando unas gafas de realidad virtual, y puede meterse dentro. Somos los únicos que lo estamos haciendo en la provincia”, afirma. Un factor diferencial muy novedoso y atractivo para el cliente al permitirle ver el estado final de su proyecto antes incluso de haber iniciado las obras del mismo.

ANB Mobiliario de Oficina comienza su andadura en el año 2009, y “hemos evolucionando a lo largo de las presentaciones, puesto que siempre hemos tenido claro que nosotros debíamos darle al cliente siempre algo más”, sostiene. En esa evolución, comenzaron proyectando las instalaciones en 3D, mejorando poco a poco la calidad de los renders, imagen digital que se crea a partir de un modelo o escenario 3D realizado en algún programa de computadora especializado, y a principios de este 2021 comenzaron con la tecnología de panorámica en 360º convirtiéndose en una realidad para el cliente el pasado mes de junio. ANB no es una tienda de mobiliario tradicional. Se trata de un estudio de diseño, ubicado en la calle Eduardo Pérez, número 20, en Almería, en el que “no nos gusta trabajar con un catálogo, nos gusta trabajar con cosas virtuales, cosas que el cliente casi pueda tocar”, enfatiza.

Una trayectoria y experiencia empresarial que pone al servicio de sus compañeros del grupo regional, BNI Almería, cuyas empresas agrupadas han logrado generar en el último año, pese a las circunstancias sanitarias, más de tres millones y medio de euros al generar referencias de negocio cualificadas entre los distintos miembros agrupados, muchas de ellas resultando ser nuevos clientes para estas, aumentando así sus ingresos. Lo que se traduce en un aporte de riqueza para la provincia y la creación de empleo.