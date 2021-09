Asaja confirma la reducción en un 60% de la cosecha de almendra en Almería

Asaja-Almería señala en la recta final de la campaña de recolección de la almendra en la provincia, que las malas previsiones que se dieron en la pasada primavera se han cumplido y Almería se encuentra con una reducción del 60% de la producción cuando ya prácticamente está recolectado el 80%. Dicho descenso afecta particularmente a la comarca de Los Vélez, donde hay zonas como ocurre en Chirivel, en las que se llega incluso a una caída del 80%, al igual que sucede en zonas cercanas como Oria. Las heladas que se produjeron en el mes de marzo son las causantes de esta caída de la cosecha afectando a variedades que se encontraban en flor como la Guara y la Lauranne, de hecho en esta zona sólo se han salvado las variedades extra-tardías. En el Bajo Almanzora, aunque también se produjeron heladas no fueron tan intensas como en la parte norte de la provincia y la reducción se queda en un 20%, en cambio hay zonas como la comarca de Nacimiento en las que la cosecha ha subido ligeramente respecto al año pasado.

En lo que respecta a los rendimientos (el escandallo) de la almendra, Asaja señala que también están siendo algo peores que el año pasado, y en el caso de la Guara, que es una de las más representativas es un 13% inferior este año, “la reducción rendimiento conlleva por lo tanto la reducción global de la cosecha que va a ser considerable también a nivel nacional ya que el temporal Filomena hizo estragos en otras zonas como Albacete o Aragón”, señala Miguel Ángel Serrano, técnico responsable de sectores productivos de Asaja-Almería.

El aspecto positivo en esta campaña lo están proporcionando los precios, que registran subidas desde hace tres meses y que son en estos momentos un 26% superiores en la Comuna, y un 23% en la Guara. También atraviesa un buen momento la almendra ecológica que duplica sus cotizaciones si la comparamos con las que registraba hace un año. “El principal motivo lo encontramos en la sequía que padece California, principal productor y exportador del mundo”, continúa el técnico de ASAJA-Almería, “sin embargo, esta situación no debe llevarnos a engaños, la cosecha no podemos calificarla como buena porque los precios no permiten a los agricultores compensar la pérdida de producción”.

El principal riesgo al que tienen que hacer frente estos productores en nuestra provincia son las heladas que se producen con cierta frecuencia en las zonas más altas de la provincia; éste es uno de los motivos por los que los agricultores están intentando adaptar la producción a la zona con la siembra de variedades extra-tardías, para evitar así que las heladas lleguen cuando la flor está ya abierta, lo que en Los Vélez puede darse incluso hasta en el mes de abril.

Asaja destaca que el cultivo del almendro sigue en auge en la provincia, con un crecimiento medio anual del 6-8% de la superficie, que rondaría en la provincia las 55.000 hectáreas. El tirón de la demanda, que sigue incrementándose cada año, está provocando este crecimiento a costa por ejemplo, de otros cultivos como el cereal.