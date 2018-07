CEMAR, nuevo dueño de la finca El Canario por 2 millones de euros

Cinco minutos pasaban de las doce de mediodía cuando se anunciaba el nuevo dueño de la finca El Canario, con una superficie de 19.115 metros cuadrados, localizada en el paraje Los Callejones en Huércal de Almería, y hasta ahora propiedad de la Administración General del Estado. La de Benito Martínez Cervantes, en nombre de la sociedad limitada Cervantes Martínez (CEMAR), ha sido la única oferta presentada de cara a la subasta pública celebrada ayer en la Delegación de Economía y Hacienda en Almería.

Concretamente, fue el 23 de abril cuando la Dirección General del Patrimonio del Estado acordó la iniciación del procedimiento de enajenación por subasta del inmueble al no resultar necesario para el uso general ni para el servicio público, ni resultar conveniente su explotación. El tipo de licitación propuesto era de 1.423.367,71 euros, si bien el único postor ha presentado una oferta superior, concretamente de 2.051.999 euros, tributos excluidos; por lo que ayer se daba cuenta de la adjudicación provisional y siguiendo la condiciones del pliego se consumará la venta.

Y es que el hecho de que CEMAR pujase por este terreno tiene su sentido ya que cuenta con planes para la tierra colindante. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Huércal de Almería, con Ismael Torres al frente, aprobaba el pasado año un convenio urbanístico con esta empresa en relación a los terrenos de la finca Balsa El Canario adquiridos por dicha firma, que se completan con la superficie por la que pujó ayer.

Respecto a los trabajos en la zona que se impulsó a través del acuerdo con el consistorio huercalense, su alcalde explica que arrancarán en breve, y que, además de un espacio comercial abierto, se acometerán otras labores que redundarán en la mejora de las conexiones con la capital. En concreto, al estar el terreno junto a la carretera nacional N-340, CEMAR trabajará en el desdoblamiento así como la creación de una rotonda que facilite el acceso a dicha área comercial. Como se anunciaba hace un año, también se llevarán a cabo obras de mejoras en la zona, como por ejemplo el ensanchamiento de determinadas calles.

Tras hacerse Cervantes Martínez con la subasta de ayer y no quedarse desierta la misma, Huércal de Almería sale victoriosa también, pues se dotará de servicio a una zona paralizada durante años. Con este hecho además se cumple, de acuerdo a las palabras de Torres, uno de los objetivos propuestos por el equipo de Gobierno, que durante los últimos años ha presionado para revertir una situación que no avanzaba. En este sentido, hay que explicar que la finca subastada ayer y propiedad de Estado estuvo hasta el pasado ejercicio cedida a la Junta de Andalucía. La administración pública comenzó a gestar una residencia social, que quedó en el esqueleto de hormigón que se percibe al pasar por la carretera. A través de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social intentó recuperar en 2010 el espacio sacando a información pública el estudio de viabilidad previo a la construcción y explotación de una residencia especializada en atención a personas en situación de dependencia con 200 plazas, que resultó no viable.

Tras esto y volver a manos del Estado, hoy CEMAR, tiene en su poder el suelo terciario necesario para proyectar el centro comercial abierto de 45.000 metros. "Con todo esto conseguiremos generar empleo en el municipio y eliminar las molestias que sufren los vecinos de la zona derivados de suciedades y demás en la finca".