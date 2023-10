Cofradías de Pescadores de Almería: En pie pese a las tempestades

El sector pesquero andaluz da empleo directo a más de 15.000 personas y a casi 23.000 personas en actividades auxiliares. A pesar de estas importantes cifras, el sector pesquero, no sólo a nivel andaluz sino también nacional, atraviesa momentos muy complicados. Gastos cada vez más elevados, precios, como el del gasoil que no dejan de subir… y trabas, muchas trabas administrativas que mermarían a cualquiera. A cualquiera, menos a nuestros marineros que siguen en pie, generación tras generación. Manuel Fernández Belmonte, presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, FACOPE, pone en valor la labor que cada día realizan las cofradías y destaca cómo, a pesar de las “tempestades”, llevan en pie, muchas de ellas ya, un siglo. Para Belmonte “las cofradías aportan a los hogares el mejor producto para una correcta alimentación y a la ciudad una inyección para impulsar la economía y, por ende, su crecimiento y desarrollo, haciéndose de vital importancia para el sustento económico y social”.

En esta ocasión paseamos por las Cofradías de Pescadores de la provincia de Almería: Garrucha y Carboneras, para conocer a sus patrones mayores y rememorar los productos que a diario llenan las lonjas almerienses.

Garrucha

La Cofradía de Pescadores ‘Nuestra Señora del Carmen’ de Garrucha es una de las primeras que se fundaron en España cuando en 1910 se inauguró el Pósito de Pescadores que, posteriormente, en 1919 pasó a ser la Cofradía de Pescadores. En la actualidad, cuenta con una flota de quince barcos, ocho de ellos se dedican a la pesca de arrastre y los otros siete son de artes menores. Son más de cuarenta pescadores, de entre 40-45 años, los que dan vida a esta cofradía.

Gaspar Jiménez, Patrón Mayor Garrucha "Cualquier empresa que pierde cuatro meses al año es muy difícil de mantener”

Tras más de siete décadas pescando la famosa, apreciada y exquisita gamba roja, no es ningún secreto que es su producto estrella, un crustáceo muy demando no solo por los garrucheros, restaurantes y pescaderías de la zona, sino por los que vienen de fuera buscando este producto de calidad. Pero, aunque la gamba roja supone más del 60% de su facturación, Garrucha es una fuente rica en calidad y variedad donde se capturan a diario cigala, camarón, gamba blanca, brótola, merluza, salmonete, gallo pedro… y según la época también lecha, albacora, bonito… pescado azul en general, en la temporada entre septiembre y diciembre. Los garrucheros apuestan por la alimentación sana y saludable basándola en pescados y mariscos frescos, lo que supone un orgullo para su Patrón Mayor, Gaspar Giménez Morales.

Gaspar es el Patrón Mayor desde hace 12 años, de tradición marinera, sus padres, tíos y sus dos cuñados también se han dedicado a la mar. “Mi vida es el mar” afirma el Patrón Mayor tras 43 años en el sector. Empezó a los 13 años trabajando como albañil pero a los 18 años su padre compró un barco y tuvo que embarcar, ese día cambió su vida, el mar le “atrapó” y ya nunca se separó de él. Para Gaspar “la mar no se queda con nada de nadie, te devuelve todo el amor que tú le das. Es un aprendizaje diario, ver cómo cambia la fauna marina, su comportamiento e incluso su color, según las profundidades a las que se encuentren”. No es oro todo lo que reluce y reconoce que el amor por su trabajo supera las “muchas” dificultades que encuentra en el camino y destaca que “cualquier empresa que pierde cuatro meses al año es difícil de mantener. El gasoil sube constantemente y los barcos se paran largas temporadas, más de la mitad de lo que se gana se destina a los gastos”. El Patrón Mayor recuerda, en especial a los jóvenes, que pocos alimentos son una fuente de nutrientes tan rica como el pescado y el marisco, por eso recomienda “basar la alimentación en estos productos del mar”.

Carboneras

El 26 de mayo de 1934 nace la Cofradía de Pescadores de Carboneras que en la actualidad cuenta con una flota de quince barcos de diversas modalidades: cerco, arrastre, artes menores y palangreros. Con una tripulación joven, de entre 35-45 años, de unos 90 marineros, más del 60% de ellos extranjeros, Carboneras teme el relevo generacional. Son muchos los meses que los barcos tienen que estar amarrados a puerto, hasta ocho meses en el caso de los palangreros que cuentan con cuotas muy pequeñas de pesca y esto dificulta la incorporación de nuevos pescadores.

Su producto más valioso es el pez espada que, con la cuota de pesca asignada, suele capturarse entre los meses de junio a octubre lo que lo deja varios meses a la espera de todos, como sucede también con la gamba roja. La lonja de Carboneras, según la temporada, se ve abastecida de otros pescados como salmonetes, bacaladillas, jibias, pijotas, merluzas, brótolas… una amalgama infinita de colores y sabores. Carboneras es de tradición y su gente conoce el valor de los productos pesqueros que llegan a su lonja, más del 75% del producto va destinado a restaurantes y el resto a la pescadería para llegar a sus hogares.

La Cofradía de Pescadores de Carboneras fomenta el asociacionismo y presume de ser una de las que más servicios presta de todo el país. Se ocupa, por ejemplo, de la gestoría para armadores, efectos navales, gestión de pagos y gastos de los barcos, tienen una ferretería ‘La Puntica’ abierta al público en general, e incluso tiene servicio de reparto de hostelería de productos desechables como servilletas, manteles, cubiertos, vajillas, bolsas de basura … De este último servicio se ocupa la Asociación de Productores de Pesca de Carboneras SCA, que está integrada en la Cofradía de Pescadores.

Vicente González, Patrón Mayor Carboneras "En este mundo frenético, lo sano, fresco y no adulterado está perdiendo valor”

A este pueblo, de esencia marinera, llegó desde la manchega Puertollano hace más de 40 años para la construcción de la central térmica, la familia de Vicente González Ruedas, Patrón Mayor. Nacido en Puertollano (Ciudad Real) pero criado en Carboneras, Vicente, es el único de su familia que se dedica a la mar y es desde hace 12 años el Patrón Mayor de la Cofradía de Pecsadores de Carboneras cuando asumió el puesto con tan solo 26 años. Antes ya era armador y aunque sus hermanos mayores fueron pescadores como primer oficio cambiaron su actividad, no continuaron en el sector pesquero. A pesar de no tener tradición familiar, Vicente no concibe la vida sin el mar y asegura que “el mar es mi vida y mi pasión, es una forma de vivir que cuando la adquieres no la cambias por nada” y añade que “si no fuera por esto, con todas las trabas de personal, presiones administrativas y los múltiples impedimentos, no podría continuar entregando mi vida al mar”. Adora ese estilo saludable y recuerda que “el pescado es lo más sano que hay, lo que más nutrientes aporta a la salud” y le preocupa que la gente joven cada vez consume menos, decantándose por la comida rápida y procesada, nada saludable ni beneficiosa para la salud. “Parece ser que en este frenético ritmo que llevamos lo fresco, lo auténtico y lo no adulterado está perdiendo valor” asevera.

Las Cofradías de Pescadores trabajan sin descanso, para ofrecer un producto que solo cuenta con unas horas desde que ha sido capturado de forma artesanal y garantizando la sostenibilidad en nuestras costas con un único objetivo: que en nuestras mesas nunca falte una pieza básica en nuestra alimentación, el pescado fresco.